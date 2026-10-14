Qué alimentos conviene consumir cuando el estómago no tolera comidas tras un cuadro gastrointestinal

La prioridad ante un malestar estomacal es la hidratación y la incorporación gradual de alimentos en porciones pequeñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando aparecen náuseas, diarrea o malestar abdominal, la prioridad es recuperar líquidos y elegir alimentos suaves que el organismo pueda tolerar. La dietista Lauren Manaker explicó a Prevention que, ante estos cuadros, conviene dejar de lado las comidas pesadas y volver a la alimentación de manera gradual, con porciones pequeñas.

Un malestar estomacal puede deberse a una infección gastrointestinal, a una indisposición pasajera o a distintos problemas digestivos. En cualquiera de esos casos, la falta de apetito suele complicar la reposición de energía y nutrientes. La elección de preparaciones simples puede ayudar a atravesar las primeras horas sin exigir de más al sistema digestivo.

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La hidratación y el descanso son las primeras medidas

La pérdida de líquidos por vómitos o diarrea puede favorecer la deshidratación. Por eso, el consumo frecuente de agua, caldos claros u otras bebidas tolerables resulta central, incluso cuando aún no es posible comer con normalidad.

Los caldos aportan líquido y sodio, un mineral que puede perderse durante esos episodios. Además, su temperatura tibia y su textura líquida permiten ingerirlos de a poco cuando los alimentos sólidos generan rechazo. A medida que el estómago mejora, se les puede sumar arroz blanco o fideos suaves.

El consumo frecuente de agua resulta central incluso cuando aún no es posible comer con normalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso también forma parte de la recuperación. La recomendación general es evitar comidas abundantes, salsas, frituras, grasas y condimentos intensos durante la fase aguda del malestar, ya que pueden resultar más difíciles de procesar.

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El arroz blanco aporta energía sin sobrecargar la digestión

El arroz blanco figura entre los alimentos más utilizados en estos casos porque tiene bajo contenido de fibra y ofrece carbohidratos simples. Esa combinación permite obtener energía cuando la ingesta fue limitada, sin añadir una carga digestiva mayor.

Manaker señala que conviene comerlo sin salsas ni agregados grasos al principio. Una porción pequeña puede servir para comprobar cómo reacciona el organismo antes de avanzar hacia platos más completos. También puede incorporarse a un caldo de pollo para sumar consistencia y nutrientes.

El arroz blanco ofrece carbohidratos simples y bajo contenido de fibra para aportar energía sin sobrecargar la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan tostado y las galletas saladas simples tienen una función parecida. Son alimentos secos, bajos en grasa y fáciles de consumir en cantidades moderadas. Algunas galletas aportan sodio, lo que puede colaborar con la reposición de electrolitos, aunque no sustituyen una hidratación adecuada.

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Banana y puré de manzana suman potasio y fibra soluble

Entre las primeras frutas que pueden tolerarse aparece la banana. Su textura blanda, su sabor leve y su facilidad de digestión la convierten en una alternativa habitual cuando regresa el apetito. También contiene potasio, un electrolito que puede reducirse por vómitos o deposiciones líquidas.

La banana aporta pectina, una fibra soluble que puede contribuir a dar mayor consistencia a las heces durante los cuadros con diarrea. El efecto no reemplaza una evaluación médica cuando los síntomas son persistentes, pero forma parte de una alimentación de transición.

La banana aporta potasio y pectina para colaborar en la consistencia de las heces (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puré de manzana sin azúcar añadida ofrece otra opción de textura suave. Las manzanas también contienen pectina y aportan una pequeña cantidad de azúcares naturales, que pueden ofrecer energía cuando resulta difícil incorporar otros alimentos. Elegir versiones sin endulzantes evita un exceso de azúcar, que en algunas personas puede empeorar la diarrea o la irritación digestiva.

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El jengibre puede aliviar las náuseas en algunas personas

El jengibre es uno de los ingredientes asociados al alivio de las náuseas. De acuerdo con la información recogida por Prevention, hay estudios que respaldan su posible utilidad para reducir esa sensación.

Puede consumirse en una infusión, con pequeños trozos de raíz fresca en agua caliente, o incorporarse en cantidades moderadas a caldos y arroz. En cambio, las gaseosas saborizadas con jengibre no siempre contienen una proporción relevante del ingrediente y suelen tener azúcar, por lo que no son la opción principal para hidratarse.

El jengibre consumido en infusiones o caldos ayuda a reducir la sensación de náuseas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los síntomas comienzan a ceder, se pueden añadir pequeñas cantidades de proteína, como una capa fina de mantequilla de maní sobre tostadas o galletas, siempre que el cuerpo lo tolere. La progresión debe ser gradual y depende de la respuesta individual.

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Las señales de alerta requieren una consulta médica

La mayoría de los malestares digestivos vinculados con enfermedades breves mejora en pocos días. Sin embargo, existen síntomas que justifican atención profesional, entre ellos la incapacidad de mantener líquidos, fiebre alta persistente, sangre en las heces o el vómito y dolor intenso.

La incapacidad de mantener líquidos o la presencia de sangre en las heces requiere la consulta con un profesional de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orina oscura puede ser una señal de deshidratación. También conviene consultar si los síntomas se prolongan durante varios días o una semana, o si afectan a niños pequeños, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades previas.

En esas situaciones, un profesional de salud puede determinar la causa del cuadro y establecer un tratamiento adaptado. Mientras tanto, los alimentos blandos, la hidratación sostenida y el descanso constituyen la base para retomar la alimentación tras un malestar estomacal.

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