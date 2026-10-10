Salud

La respiración lenta modifica el sistema nervioso, según confirman estudios científicos

Dos investigaciones distintas comprobaron que ejercicios respiratorios sostenidos reducen la ansiedad y mejoran el ánimo en personas sanas

Una persona en el centro junta sus manos sobre el pecho con los ojos cerrados dentro de un círculo claro, rodeada de flechas rojas y manchas negras.
El estrés cotidiano suele manifestarse a través de tensión en la mandíbula o respuestas impulsivas ante situaciones de malestar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una revisión sistemática de 15 estudios confirmó que las técnicas de respiración lenta producen cambios medibles en el sistema nervioso autónomo y se asocian con mayor relajación y menor ansiedad en personas sanas.

El trabajo, publicado en 2018 en la revista Frontiers in Human Neuroscience, analizó investigaciones que evaluaron ejercicios de menos de diez respiraciones por minuto, un ritmo bastante más lento que el habitual en una persona en reposo.

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La frecuencia respiratoria se vincula con la actividad del nervio vago

Los autores de la revisión, liderados por Andrea Zaccaro, de la Universidad de Pisa, identificaron que respirar de forma pausada incrementa la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador que refleja mayor actividad del sistema nervioso parasimpático, encargado de regular funciones involuntarias como el ritmo cardíaco y la digestión.

Ese cambio fisiológico se relacionó, en los estudios revisados, con una percepción subjetiva de mayor comodidad, relajación y alerta, además de una reducción en los síntomas de ansiedad, enojo y confusión.

El propio equipo de investigadores advirtió una limitación importante: los 15 estudios incluidos utilizaron metodologías y ejercicios diferentes entre sí, lo que impide establecer una conclusión única sobre los efectos exactos de cualquier técnica respiratoria en particular. La heterogeneidad de los diseños experimentales obliga a tomar los resultados como una tendencia general y no como una fórmula validada de manera uniforme.

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El suspiro cíclico superó a la meditación de atención plena

Una mujer apoya la cabeza sobre un escritorio junto a una computadora y una pequeña pizarra que dice UN RESPIRO.
La propuesta difunde una secuencia de diez segundos que combina respiración lenta y una frase de anclaje para recuperar la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo clínico aleatorizado, publicado en enero de 2023 en la revista Cell Reports Medicine y conducido por un equipo de la Universidad de Stanford, comparó durante un mes tres ejercicios de respiración distintos frente a una práctica de mindfulness, con sesiones diarias de cinco minutos en los cuatro grupos. Participaron 108 adultos sanos.

La variante denominada suspiro cíclico, que consiste en inhalar por la nariz, tomar una segunda inhalación breve para llenar más los pulmones y exhalar lentamente por la boca, mostró las mejoras más marcadas en estado de ánimo y la mayor reducción en la frecuencia respiratoria en reposo, por encima de los otros dos ejercicios y de la meditación de atención plena.

Según explicó David Spiegel, codirector del estudio y psiquiatra de Stanford, los cuatro grupos redujeron su ansiedad, pero quienes practicaron la exhalación prolongada registraron el mayor aumento sostenido de sensaciones positivas a lo largo de las cuatro semanas.

El neurobiólogo Andrew Huberman, coautor del trabajo, señaló que el control intencional de la respiración produjo mayor beneficio anímico que la atención pasiva al propio aliento, que es el principio central del mindfulness. El estudio midió los resultados a través de cuestionarios estandarizados de ansiedad y estado de ánimo, además de sensores que registraron la frecuencia respiratoria y cardíaca de los participantes.

Los hallazgos no avalan técnicas de pocos segundos

Una mujer vestida con un suéter gris permanece sentada en un sillón con las manos entrelazadas sobre su abdomen.
El propósito de la pausa respiratoria consiste en crear un intervalo entre la activación emocional y la respuesta del individuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguno de los dos estudios evaluó ejercicios de diez segundos ni pautas que combinen una respiración breve con una frase mental. Los diseños experimentales utilizados midieron prácticas sostenidas durante varios minutos, repetidas a diario y, en el caso del ensayo de Stanford, mantenidas durante cuatro semanas consecutivas. Trasladar esos resultados a una pausa de pocos segundos no cuenta, por ahora, con respaldo específico en la literatura científica disponible.

Esta distinción resulta relevante porque el estrés cotidiano y los trastornos de ansiedad no son equivalentes. Una técnica respiratoria breve puede funcionar como un recurso puntual de regulación frente a una situación de tensión pasajera, pero no sustituye una evaluación ni un tratamiento profesional cuando el malestar es intenso, persistente o interfiere con la vida diaria.

Los propios autores del estudio de Stanford excluyeron de su muestra a personas con cuadros psiquiátricos moderados o graves, lo que subraya que sus conclusiones corresponden a población sana y no a contextos clínicos.

Ambos equipos de investigación coincidieron en que la respiración controlada representa una herramienta de bajo costo y fácil acceso para la regulación emocional, aunque remarcaron que se necesitan más estudios para precisar qué duración, frecuencia y tipo de ejercicio resultan más efectivos según cada persona.

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