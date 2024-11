Por qué está disminuyendo la alarma sobre el aumento del cáncer de páncreas entre los jóvenes

MARTES, 19 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- Los expertos se han mostrado preocupados por el aumento de las tasas de cáncer de páncreas en los adultos jóvenes, pero una investigación reciente revela que el aumento en los casos no ha ido acompañado de ningún aumento en las muertes por la enfermedad.

¿Por qué? Según los científicos detrás del hallazgo, las exploraciones de imágenes más sensibles de hoy en día pueden estar detectando casos tempranos y no letales de cáncer de páncreas en personas menores de 40 años que simplemente se pasaban por alto antes.

"Los informes de varios registros han generado preocupaciones sobre la creciente incidencia de cáncer de páncreas entre las personas más jóvenes, en particular las mujeres en Estados Unidos y en todo el mundo", escribieron los investigadores en su informe. "Aunque algunos atribuyen esta tendencia al aumento de las tasas de obesidad, otros no han encontrado una causa obvia".

Pero cuando el equipo profundizó en los datos, llegaron a una conclusión sorprendente: resulta que las estadísticas sobre el cáncer de páncreas agrupan dos tipos muy diferentes de tumores que surgen en el mismo órgano: los cánceres endocrinos y los adenocarcinomas.

El primer tipo tiende a tardar años en crecer y propagarse, mientras que el segundo suele ser rápido y agresivo.

"El aumento en la incidencia de cáncer de páncreas en los estadounidenses más jóvenes se debe principalmente a una mayor detección de un cáncer endocrino más pequeño y en etapa temprana, no a un aumento en el adenocarcinoma de páncreas", escribieron los investigadores.

Por lo tanto, el hecho de que los nuevos casos de cáncer de páncreas estén aumentando mientras que las muertes no lo hacen, "sugiere que el reciente aumento en el cáncer de páncreas de inicio temprano refleja la detección de enfermedades no detectadas anteriormente, en lugar de un verdadero aumento en la incidencia del cáncer".

En el estudio publicado el lunes en Annals of Internal Medicine, los investigadores dirigidos por el Dr. Vishal Patel, residente de cirugía en el Hospital Brigham and Women's de Boston, no argumentaron que los casos de cáncer de páncreas están aumentando entre los jóvenes: los datos de 2001 a 2019 mostraron que el número de cirugías de cáncer de páncreas entre las personas de 15 a 39 años se ha duplicado aproximadamente en mujeres y hombres.

Curiosamente, el aumento se limitó a los cánceres que se encontraban en las primeras etapas. Ese hallazgo apunta a un fenómeno conocido como sobrediagnóstico: un aumento en la incidencia sin un aumento vinculado en las muertes.

Los adenocarcinomas más letales a veces se descubren temprano, cuando aparecen en exploraciones abdominales realizadas por otras razones. Pero la incidencia de adenocarcinomas en cada etapa se ha mantenido estable en los jóvenes, anotaron los autores del estudio.

Mientras tanto, los tumores endocrinos menos dañinos se están detectando en el páncreas mediante TC o IRM cada vez más sensibles, que se usan para diversos fines con más frecuencia que antes, explicaron los investigadores.

"Cuanto más te imaginen, más cosas aparecerán", dijo al New York Times el autor del estudio, el Dr. H. Gilbert Welch, investigador principal del Centro de Cirugía y Salud Pública del Hospital Brigham and Women's.

Y una vez que se descubre algo, tanto los médicos como los pacientes pueden sentir que necesitan actuar.

"A veces vemos cosas en las imágenes y tenemos que ir tras ellas", dijo al Times el Dr. Folasade May, gastroenterólogo de la Universidad de California, en Los Ángeles. "La gente podría terminar con una cirugía grande. Pero es difícil saber quién necesita la cirugía y quién no".

La duplicación de este tipo de cirugías en jóvenes con cáncer de páncreas sugiere que muchos se están sometiendo a esa operación.

"Muchos pacientes dicen: 'Sáquenlo'", dijo el autor del estudio, el Dr. Adewole Adamson, experto en sobrediagnóstico de la Universidad de Texas en Austin. "Cuando alguien te dice que tienes cáncer, sientes que tienes que hacer algo".

¿Qué deben saber los médicos y los pacientes en el futuro?

"El cáncer de páncreas ahora puede ser otro cáncer sujeto a sobrediagnóstico: la detección de una enfermedad que no está destinada a causar síntomas o la muerte", escribieron los investigadores. El sobrediagnóstico es especialmente preocupante para el cáncer de páncreas, ya que la cirugía pancreática tiene un riesgo sustancial de morbilidad... y la mortalidad".

