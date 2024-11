Un nuevo enfoque para combatir la enfermedad de Huntington es prometedor

LUNES, 4 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurológica devastadora y letal con pocos medios de tratamiento, pero un nuevo estudio en ratones ofrece un rayo de esperanza.

La enfermedad de Huntington ocurre cuando los genes heredados hacen que las proteínas clave se plieguen y agrupen dentro de las células cerebrales. Con el tiempo, esto dificulta gravemente la función cerebral y los pacientes pierden la capacidad de hablar, caminar, tragar y concentrarse. No hay cura y la enfermedad suele ser mortal una o dos décadas después de la aparición de los síntomas.

Sin embargo, una nueva investigación en ratones está investigando la utilidad de los "polímeros de péptidos" como tratamiento.

Los péptidos involucrados en la terapia son proteínas naturales que pueden bloquear la aglomeración letal de proteínas asociadas a la enfermedad de Huntington dentro de las células cerebrales.

En estudios realizados en un modelo de ratón de Huntington, el uso del tratamiento con polímeros pareció "rescatar" las células cerebrales dañadas por la aglomeración de proteínas y revertir los síntomas de la enfermedad de Huntington, informó un equipo conjunto de la Universidad Northwestern y la Universidad Case Western Reserve.

Por supuesto, los estudios en ratones a veces no ofrecen los mismos resultados en las personas.

Sin embargo, el coautor principal del estudio, Nathan Gianneschi, de la Universidad Northwestern en Chicago, dijo que "es bastante convincente cuando ves que los animales se comportan más normalmente de lo que lo harían de otra manera" después del tratamiento con polímeros.

Gianneschi, profesor de química en Northwestern, tiene un interés personal en la nueva investigación.

"A mi amigo de la infancia le diagnosticaron Huntington a los 18 años a través de una prueba genética", comentó en un comunicado de prensa de la universidad. "Ahora está en un centro de vida asistida porque necesita atención las 24 horas del día, a tiempo completo. Sigo muy motivado, tanto personal como científicamente, para seguir recorriendo el camino".

Los nuevos hallazgos se publicaron en la edición del 1 de noviembre de la revista Science Advance , y se basan en una investigación realizada por un equipo de Case Western. El coinvestigador principal del nuevo estudio es Xin Qi, profesor de ciencias del cerebro en Case Western.

En 2016, el equipo de Qi identificó por primera vez una proteína llamada proteína que contiene valosina (VCP), que se une a la proteína de Huntington para causar la aglomeración de proteínas que está en el corazón de la enfermedad.

A medida que estos grupos se acumulan dentro de la "fábrica de energía" de una célula cerebral, la mitocondria, esto puede provocar disfunción mitchondrial y muerte celular.

Sin embargo, "el equipo de Qi identificó un péptido que proviene de la propia proteína mutante y básicamente controla la interfaz proteína-proteína", explicó Gianneschi. "Ese péptido inhibió la muerte mitocondrial, por lo que se mostró prometedor".

Por varias razones, era difícil trabajar con el péptido en sí mismo por sí solo como tratamiento.

Ahí es donde entró en juego el laboratorio de Gianneschi, que desarrolló un polímero protector que permitió que el péptido cruzara de forma segura la barrera hematoencefálica y entrara en las células afectadas por la aglomeración de Huntington.

En los experimentos con ratones, a los roedores se les inyectó el polímero, que se infiltró con éxito en el cerebro. Según el comunicado de prensa, el tejido de la autopsia mostró que "el tratamiento previno la fragmentación mitocondrial para preservar la salud de las células cerebrales".

El éxito de la terapia también quedó claro a partir de los cambios en el comportamiento de los animales.

"En un estudio, los ratones se examinaron en una prueba de campo abierto", dijo Gianneschi. "En los animales con la enfermedad de Huntington, a medida que la enfermedad progresa, permanecen a lo largo de los bordes de la caja. Mientras que los animales normales cruzan de un lado a otro para explorar el espacio".

Sin embargo, después de la terapia con polímeros, "los animales tratados con la enfermedad de Huntington comenzaron a hacer lo mismo", y las conductas volvieron a la normalidad, dijo Gianneschi.

Anotó que el tratamiento no pareció tener efectos secundarios tóxicos en los ratones, otro avance prometedor.

"La enfermedad de Huntington es una enfermedad horrible e insidiosa", dijo Gianneschi. "Si tienes esta mutación genética, contraerás la enfermedad de Huntington. Es inevitable; No hay salida. No existe un tratamiento real para detener o revertir la enfermedad, y no hay cura. Estos pacientes realmente necesitan ayuda".

El siguiente paso: "optimizar" el polímero para que esté listo para las pruebas en personas, y también para ver si podría ayudar a combatir otras enfermedades neurodegenerativas, dijo el equipo de investigación.

Más información

Obtén más información sobre la enfermedad de Huntington en la Sociedad Americana de la Enfermedad de Huntington.

FUENTE: Universidad Northwestern, comunicado de prensa, 1 de noviembre de 2024