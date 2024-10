¿Podría el aire contaminado aumentar las probabilidades de que los niños sean alérgicos al cacahuate?

MIÉRCOLES, 23 de octubre de 2024 (HealthDay News) -- Los bebés que respiran aire contaminado tienden a tener unas tasas más altas de alergia al cacahuate a medida que crecen, pero no ocurrió lo mismo con las afecciones basadas en el sistema inmunitario, como la alergia al huevo o el eczema, informan investigadores australianos.

¿Por qué la conexión con la alergia al maní en particular?

Eso aún no está claro, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Diego López, de la Universidad de Melbourne.

"Los contaminantes del aire tienen un efecto irritante e inflamatorio que podría aumentar la respuesta proalérgica del sistema inmunitario, lo que podría desencadenar el desarrollo de alergias alimentarias", dijo López, investigador de la Facultad de Población y Salud Global de la universidad.

"Pero hay que explorar más a fondo los mecanismos subyacentes de cómo la contaminación atmosférica aumenta el riesgo de alergia al cacahuate, y por qué el eczema y la alergia al huevo no se ven afectados de la misma manera", planteó en un comunicado de prensa del Instituto de Investigación Pediátrica Murdoch (MCRI).

La nueva investigación involucró a casi 5,300 niños que vivían en Melbourne y que habían sido inscritos a la edad de 1 año y luego se les dio seguimiento a los 4, 6 y 10 años.

El equipo de López pudo rastrear los datos locales sobre la contaminación del aire en cualquier vecindario en el que viviera el niño. Observaron específicamente dos tipos de contaminación: partículas finas (PM2.5) y dióxido de nitrógeno (NO2).

A medida que las tasas de contaminación atmosférica aumentaban, también lo hacían las probabilidades de que un niño desarrollara una alergia al cacahuate, encontró el equipo. Las alergias alimentarias se diagnosticaron mediante una prueba de provocación alimentaria, el "estándar de oro" para el diagnóstico.

"El aumento en la prevalencia de las alergias ha ocurrido en un momento similar al aumento de la urbanización, lo que lleva a la creencia de que los factores ambientales podrían estar contribuyendo a unas tasas altas de alergias", anotó la investigadora y profesora asociada del MCRI, Rachel Peters. Ella no participó en la nueva investigación.

Los hallazgos se publicarán en la edición del 23 de octubre de la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Eleanor Jenkin, residente de Melbourne, cuya hija Mae, de 8 años, tiene una alergia grave al huevo, cree que la investigación es importante para las familias que se enfrentan a cualquier tipo de alergia alimentaria.

"Múltiples factores están detrás de la epidemia de alergias, y si unos niveles más altos de contaminación atmosférica están afectando a la prevalencia y la persistencia, entonces se trata de un descubrimiento importante", comentó en el comunicado de prensa del MCRI. "Queremos que la calidad de vida de los niños que viven con alergias mejore, así como que menos niños tengan que pasar por lo que Mae ha experimentado. Cuanto más sepamos sobre cómo prevenir las alergias, mejor".

Más información

Obtén más información sobre las alergias alimentarias en Johns Hopkins Medicine.

FUENTE: Instituto de Investigación Infantil Murdoch, comunicado de prensa, 22 de octubre de 2024