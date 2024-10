Las matrículas de los médicos ya no tendrán vencimiento y estarán disponibles en la app “Mi Argentina”

Las matrículas de los profesionales de la salud, antes renovadas cada cinco años, ahora no caducan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Resolución 4827/2024 publicada en el Boletín Oficial, determinó que las matrículas digitales únicas y obligatorias de los profesionales de la salud dejarán de tener fecha de vencimiento.

Estas credenciales, que antes debían renovarse cada cinco años, ahora permanecerán vigentes de forma automática, lo que elimina la necesidad de realizar trámites de renovación. La normativa incluye a distintas especialidades de la salud como médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos, así como a otras profesiones que cuenten con título habilitante y que tramitan su matrícula en la cartera sanitaria.

Esta decisión se enmarca en la nueva normativa de matrículas profesionales únicas, digitales y obligatorias para todos los eslabones del personal de salud que Infobae anticipó el mes pasado: desde el 2 de septiembre todas las matrículas profesionales de la salud pasaron a ser digitales y están disponibles en la aplicación “Mi Argentina”.

Con la digitalización, los datos registrados en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) se integran con la información del perfil digital de cada ciudadano en la aplicación oficial. Las solicitudes deben realizarse a través del sistema en línea de Trámites a Distancia (TAD) .

La resolución busca optimizar la gestión administrativa mediante la eliminación de la caducidad de las matrículas profesionales. Con esta medida, aquellas matrículas digitales que estaban vencidas antes de la publicación de la normativa vuelven a tener vigencia automáticamente, de esta manera, el Ministerio de Salud busca facilitar la labor de los profesionales al eliminar el trámite de renovación.

Profesionales sin residencia en Argentina seguirán con vencimiento vinculado al DNI (Getty)

No obstante, la medida incluye excepciones. Los profesionales sin autorización para ejercer y aquellos que han revalidado títulos extranjeros pero no tienen residencia permanente en Argentina deberán mantener la vigencia de sus credenciales vinculadas a la fecha de vencimiento de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de extranjero. Esta excepción garantiza un control adecuado para estos casos específicos, mientras que el resto de los profesionales del sector sanitario ya no tendrán que preocuparse por la caducidad de su matrícula.

Esto también pretende reducir la carga administrativa tanto para los profesionales como para el Estado, aprovechando las herramientas tecnológicas del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

La Resolución 4827/2024 también introduce la obligación de que los profesionales informen cualquier cambio en sus datos personales a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras . Además, esta entidad tiene la potestad de cancelar o suspender la matrícula en casos de fallecimiento, inhabilitación u otras circunstancias que impidan el ejercicio de la profesión.

La digitalización de las matrículas

Como describió Infobae, la Resolución Ministerial N° 3320/2024, que entró en vigencia el 2 de septiembre al ser publicada en el Boletín Oficial, inició la digitalización de todas las matrículas profesionales, disponibles en la aplicación “Mi Argentina “, con el objetivo de facilitar el acceso a la documentación para los profesionales del país.

¿Qué información contiene la matrícula digital?

La nueva medida alcanza a todos los profesionales que tramitan su matrícula ante la cartera sanitaria

La reciente normativa se aplica a todos los profesionales que gestionan su matrícula a través del Ministerio de Salud. Cada credencial digital de los profesionales incluye los siguientes datos:

Nombre y apellido del profesional

Documento de identidad

Profesión de referencia

Número de matrícula

Jurisdicción que emite la matrícula

Fecha de la primera matriculación

Estado de la Licencia Sanitaria Federal

Clave profesional

¿Cómo se generan los datos para la matrícula digital?

Con la implementación de esta norma, se establece un nuevo marco para el proceso de matriculación, renovación y rehabilitación de las matrículas. Los datos de las credenciales digitales se obtienen a partir del registro en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) , que reúne la información de todos los profesionales de la salud del país mediante la integración de los registros provinciales, de acuerdo con el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino .

Cada Ficha Única del Profesional de la Salud debe cumplir con los requisitos de la Resolución Ministerial 604/2005 del Mercosur, que unifica la información sobre los profesionales de la salud en cada provincia. Esta ficha contiene detalles sobre la “identificación personal, formación y sus registros de matriculación, especializaciones y residencias”.

Por su parte, los ministerios de cada provincia son los responsables de cargar al sistema los datos de los profesionales, técnicos y auxiliares, permitiendo que el REFEPS articule y consolide los diferentes registros de un mismo profesional. Esto es relevante ya que un especialista puede tener “matriculaciones en más de una provincia o varias profesiones”.

Cada profesional registrado en el REFEPS recibe un código único, generado automáticamente por el sistema. Este código permite organizar la información del profesional en varias secciones, detallando sus matriculaciones y profesiones, siempre bajo un solo registro, lo que evita la duplicación de datos, según se detalla en la web del REFEPS.