La terapia génica podría modificar las grasas y ayudar a prevenir la artritis en niños con sobrepeso

MARTES, 14 de octubre de 2024 (HealthDay News) -- La terapia génica podría ayudar a los niños obesos a evitar los problemas de salud asociados con el exceso de peso, incluida la artritis, sugiere un nuevo estudio preliminar en ratones.

La terapia génica hace que las células conviertan los ácidos grasos omega-6 que causan inflamación en ácidos grasos omega-3 beneficiosos, informaron los investigadores en la edición del 14 de octubre de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los ratones con sobrepeso que recibieron una sola inyección de la terapia génica mejoraron su salud metabólica general, así como los primeros síntomas de artritis de rodilla.

"Lo que estamos observando es que la obesidad resulta en rodillas viejas en los pacientes jóvenes", dijo el investigador Farshid Guilak, director de investigación del Hospital Shriners para Niños St. Louis.

Casi un 20 por ciento de los niños y adolescentes se consideran obesos, anotaron los investigadores.

La artritis relacionada con la obesidad es promovida por los ácidos grasos omega 6 altamente inflamatorios, que provienen de los alimentos grasos y fritos, apuntaron los investigadores. Estas grasas pueden promover la artritis y las enfermedades cardíacas, así como los trastornos metabólicos.

Por otro lado, se sabe que los ácidos grasos omega-3 reducen la inflamación y promueven la sensibilidad a la insulina y la quema de grasa. Estas grasas se encuentran en el pescado y los frutos secos.

"Los tipos de ácidos grasos que consumen los niños tienen un rol significativo en el aumento de peso de los niños", señaló el investigador Ruhang Tang, científico sénior del Hospital Shriners Pediátrico St. Louis. "Y una vez que los niños son obesos, se abre la puerta a otros problemas de salud importantes que pueden ser difíciles de revertir".

Ante esto, los investigadores desarrollaron una terapia que coloca el gen de una enzima específica en las células, alterando la forma en que procesan las grasas dañinas. La terapia se administra dentro de un virus inactivado ahuecado.

"La terapia génica que desarrollamos convertirá automáticamente los ácidos grasos omega 6 en omega 3 en el cuerpo, convirtiendo de forma efectiva las grasas malas en grasas buenas", señaló Guilak en un comunicado de prensa del hospital.

Los ratones que recibieron la terapia de prueba tenían un tipo de artritis común en los niños llamada "artritis postraumática", causada por un desgarro en el tejido del menisco que estabiliza y amortigua la articulación de la rodilla.

La terapia redujo significativamente los efectos nocivos de una dieta rica en grasas y omega-6 sobre la artritis de la rodilla, el peso y el metabolismo en los ratones de laboratorio, informan los investigadores.

La terapia también redujo la cantidad de células que promueven la inflamación, anotaron los investigadores.

"La artritis puede ser una afección muy dolorosa y debilitante para los niños, así que tenemos esperanzas de que esta investigación ayude a reducir el riesgo de que se desarrolle y haga que los tratamientos sean más efectivos", dijo Guillak. "Las implicaciones sobre cómo se podría usar esta investigación en el futuro son enormes, pero estamos entusiasmados con el potencial de que ayude a los niños a llevar vidas más saludables".

Los investigadores esperan llevar la terapia génica a ensayos clínicos en humanos en los próximos tres a cinco años.

FUENTE: Hospitales Shriners para Niños, comunicado de prensa, 14 de octubre de 2024