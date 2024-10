Los niños tratados con terapia génica para una enfermedad cerebral rara evolucionan bien 6 años después

JUEVES, 10 de octubre de 2024 (HealthDay News) -- La mayoría de los chicos tratados con una terapia génica innovadora para una enfermedad cerebral rara pero letal están evolucionando bien seis años después, encuentran dos informes recientes.

Los 77 niños recibieron tratamiento por adrenoleucodistrofia cerebral (CALD, por sus siglas en inglés), una enfermedad cerebral genética previamente incurable y progresiva que generalmente conducía a una pérdida de la función neurológica y muerte prematura.

Sin embargo, la mayoría de los pacientes tratados con la terapia génica "eli-cel" hace seis años todavía no muestran declives en la función cerebral y siguen sin discapacidad, reportaron los investigadores el 9 de octubre en dos estudios publicados en la revista New England Journal of Medicine.

Sin embargo, hubo un hallazgo inquietante de uno de los dos estudios: seis de 35 pacientes que recibieron una forma de terapia génica desarrollaron cánceres de sangre que parecían estar relacionados con la terapia génica.

Pero las noticias en general son positivas para los niños que de otro modo se enfrentarían a una sentencia de muerte, apuntaron los investigadores.

"La adrenoleucodistrofia cerebral es una enfermedad cerebral devastadora que afecta a los niños en la flor de la infancia y el desarrollo", explicó el Dr. Florian Eichler, director de la Clínica de Leucodistrofia del Departamento de Neurología del Hospital General de Massachusetts y autor principal de uno de los dos estudios. "Cuando comencé a tratar a pacientes con CALD, el 80 por ciento llegaba a nuestra clínica al borde de la muerte, y ahora la proporción se ha invertido".

"Celebramos con cautela que hemos podido estabilizar esta enfermedad neurológica y devolverles a estos chicos una vida plena", comentó Eichler en un comunicado de prensa del hospital.

Sin embargo, "ese júbilo se ve empañado por el hecho de que observamos malignidad en un subconjunto de estos pacientes", dijo. "Esto es algo que estamos tratando activamente de entender y abordar".

Eli-cel son las siglas de elivaldogene autotemcel. Es una forma de terapia génica que coloca una forma saludable del gen ABCD1 en un vector viral, llamado lentivirus Lenti-D.

Una forma defectuosa de ABCD1 es la causa principal de la CALD, explicaron los investigadores.

En el laboratorio, la terapia génica eli-cel se agrega a las células madre sanguíneas derivadas del paciente. A continuación, se vuelven a infundir en el paciente, listos para corregir el error genético.

En un estudio que siguió el seguimiento de seis años de 32 niños que se sometieron a la terapia génica eli-cel entre las edades de 3 y 13 años, el 94% no ha mostrado signos de deterioro neurológico y el 80% está libre de discapacidad.

Sin embargo, en un segundo ensayo de 35 niños tratados con eli-cel para la CALD, los investigadores dicen que seis desarrollaron una neoplasia maligna en la sangre que los médicos atribuyen al vector viral utilizado en la terapia génica.

Cinco de los niños tienen lo que se conoce como un síndrome mielodisplásico (MDS, por sus siglas en inglés), que la Clínica Mayo describe como una enfermedad de las células de la médula ósea "causada por células sanguíneas que están mal formadas o no funcionan correctamente". Las personas con MDS a menudo requieren transfusiones de sangre, medicamentos o incluso trasplantes de células madre para aumentar su producción de células sanguíneas.

Otro niño desarrolló leucemia mieloide aguda (LMA), en la que los glóbulos blancos se producen en exceso.

¿Por qué algunos niños del segundo ensayo desarrollaron cánceres de la sangre, mientras que los del primer ensayo no?

Según el equipo de Boston, la respuesta podría estar en las diferencias en el tipo de fármaco de quimioterapia que se usó como parte de los trasplantes de células madre que recibieron los pacientes. Especulan que el uso de fludarabina en lugar de cytoxan, así como otros cambios en el protocolo, podrían haber aumentado el riesgo de cáncer de los pacientes.

Es un recordatorio aleccionador de que las terapias génicas no están exentas de riesgos, dijeron los expertos.

"Nuestro artículo sobre las leucemias en esta afección sirve como un paso clave para evaluar los riesgos asociados con la terapia con eli-células y la tecnología de vectores lentivirales", dijo la Dra. Christine Duncan, directora médica de Investigación Clínica y Desarrollo Clínico en el Programa de Terapia Génica del Hospital Infantil de Boston y primera autora del segundo informe. "Aunque los resultados generales del ensayo son optimistas, esperamos ampliar nuestra investigación para informar el seguimiento futuro y proporcionar a las familias que se enfrentan a una enfermedad devastadora más información y opciones".

Duncan y sus colegas están trabajando arduamente para identificar la causa del aumento en el riesgo de cáncer, y cómo prevenirlo en futuros procedimientos de terapia génica eli-cel.

En general, las noticias son buenas, enfatizó el Dr. David Williams, jefe de la División de Hematología y Oncología del Hospital Pediátrico de Boston.

"Como médico clínico e investigador sénior, es realmente inspirador presenciar los avances significativos que hemos logrado en la última década en la lucha contra la CALD", dijo Williams.

"Aunque los riesgos asociados con la terapia génica y la tecnología vectorial son reales, el progreso que hemos logrado ofrece una fuente de esperanza para las familias que enfrentan opciones limitadas", añadió. "Cada avance nos acerca a las respuestas que estas familias necesitan desesperadamente. Nuestro compromiso de refinar y mejorar la seguridad del vector mediante la investigación continua sigue siendo inquebrantable, ya que trabajamos incansablemente para garantizar la seguridad y la eficacia a largo plazo de los tratamientos de terapia génica para esta enfermedad devastadora. Estos esfuerzos incluyen a múltiples investigadores en todo el mundo y están en marcha".

Los estudios fueron encontrados por bluebird, bio, Inc., que desarrolló la nueva terapia génica.

