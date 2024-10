La ciencia encuentra un vínculo entre la sudoración excesiva y la piel sensible

JUEVES, 3 de octubre de 2024 (HealthDay News) -- Si suda en exceso, es probable que también tenga una piel sensible, y una nueva investigación confirma que ambas cosas van de la mano.

Un equipo dirigido por Adam Friedman, de la Universidad George Washington, y Linqing Zhang, de Virginia Tech, utilizó modelos de aprendizaje automático para examinar los datos de encuestas de más de 600 personas que sudan en exceso.

Descubrió un vínculo significativo : la sudoración excesiva, una afección conocida como hiperhidrosis primaria, y la piel sensible.

Las personas con hiperhidrosis primaria sudan cuatro veces más de lo necesario para enfriar el cuerpo, incluso cuando no están expuestas a altas temperaturas ni haciendo ejercicio. La afección afecta áreas específicas como las manos, los pies, la cara y las axilas.

Las personas con piel sensible a menudo experimentan picazón, ardor y tirantez cuando se exponen al calor, el sudor, los productos para el cuidado de la piel y el estrés.

Los investigadores descubrieron que las personas con hiperhidrosis son más propensas que la mayoría de las personas a tener piel sensible. La sensibilidad a menudo va más allá de las áreas que sudan en exceso, lo que demuestra que la transpiración no es la causa de la sensibilidad de la piel.

"Alguien con hiperhidrosis primaria es más propenso a tener piel sensible que el público en general, incluso en áreas donde no hay sudoración excesiva", dijo Friedman, jefe de dermatología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de GWU.

El equipo de Friedman sospecha que la conexión es más compleja de lo que se ha reconocido anteriormente. Teorizan que las señales nerviosas anormales relacionadas con la sudoración pueden estar involucradas.

El estudio también mostró que:

Cuanto más grave es la hiperhidrosis, mayor es la sensibilidad de la piel

La sudoración excesiva se encontró con mayor frecuencia en las manos

Los encuestados con ambos problemas informaron una sensibilidad frecuente a los productos comercializados para pieles sensibles

Este nuevo conocimiento "podría ayudar a preparar a los dermatólogos para asociarse mejor con sus pacientes, educar, identificar y gestionar la piel sensible en los pacientes que sufren de sudoración excesiva, y resaltar los mecanismos compartidos de la enfermedad que podrían ayudar a facilitar nuevos métodos de tratamiento", añadió Friedman en un comunicado de prensa de la Universidad George Washington.

Los hallazgos se publicaron en la edición del 30 de septiembre de la revista Journal of the Drugs and Dermatology.

Más información

Obtenga más información sobre la hiperhidrosis en la Academia Americana de Dermatología (American Academy of Dermatology).

FUENTE: Universidad George Washington, comunicado de prensa, 1 de octubre de 2024