1 de cada 3 adolescentes tiene problemas para obtener tampones o toallas sanitarias

LUNES, 30 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Una de cada tres chicas quizá no tenga acceso a productos menstruales, algo que los investigadores denominan "pobreza menstrual".

"Nuestro estudio resalta la naturaleza generalizada de la pobreza menstrual y la necesidad de acciones amplias, tanto a nivel local como nacional, para aumentar la asequibilidad y la accesibilidad de estos productos para los jóvenes", señaló la autora principal del estudio, Meleah Boyle, científica del Hospital Nacional Pediátrico en Washington, D.C.

Los bajos ingresos y otros factores podrían estar impidiendo que las niñas y las mujeres jóvenes obtengan lo que es un producto esencial, reportaron Boyle y su equipo el sábado en la reunión anual de la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) en Orlando, Florida.

Según los autores del estudio, investigaciones anteriores han sugerido que 11.9 millones de U. Las niñas y mujeres de S. ahora luchan por encontrar acceso a productos menstruales . No hacerlo podría aumentar los riesgos de infecciones del tracto urinario y vaginosis bacteriana, y desencadenar ausencias de la escuela o el trabajo.

En el nuevo estudio, los investigadores interrogaron a 678 chicas, con una edad promedio de unos 16 años, que visitaron el departamento de emergencias pediátricas de un hospital. A las participantes se les preguntó: 1) "Si has tenido un período durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez tuviste que usar algo que no fuera una toalla sanitaria o un tampón, como paños, trapos, pañuelos desechables o papel higiénico o si has tenido un período durante los últimos 12 meses?" o 2) "¿Necesitabas productos menstruales pero no tenías el dinero para comprarlos?"

Uno de cada tres respondió "sí" a al menos una de esas preguntas, reportó el equipo de Boyle en un comunicado de prensa de la AAP.

¿Qué se puede y se debe hacer? Según los investigadores, "dada la prevalencia generalizada de esta necesidad, se deben emprender iniciativas políticas para hacer que los productos de higiene menstrual sean más asequibles [por ejemplo, eliminar los impuestos sobre los productos menstruales] y accesibles [por ejemplo, proporcionar productos de higiene menstrual gratuitos en espacios públicos como las escuelas]".

En declaraciones a NBC News, la coautora del estudio, la Dra. Monika Goyal , dijo que el problema suele ser de costo, no de que las chicas se "queden cortas" y no tengan a mano una toalla higiénica o un tampón si la menstruación comienza de forma inesperada.

"Esto refleja un problema más amplio con respecto al acceso", dijo Goyal, codirector del Centro de Investigación Traslacional del Children's National. "Se trata de tener dificultades para pagar productos para la salud menstrual".

Según la empresa de análisis de datos NielsenIQ, los precios medios de los tampones aumentaron casi un 10% en 2022, y más de un 8% en el caso de las toallas sanitarias, anotó NBC News .

La raza o el estado del seguro no alteraron los resultados del estudio.

"Las jóvenes que viven en vecindarios con altas oportunidades tenían tasas similares de experimentar inequidad menstrual que las que vivían en áreas o vecindarios con pocos recursos", dijo Boyle a NBC News. "Esto está afectando a todos".

Aun así, el cambio está en marcha en muchos estados. Alabama, California, Colorado, Illinois, Maine, Maryland y Nuevo México tienen leyes que obligan a las escuelas públicas a proporcionar productos menstruales de forma gratuita a cualquier estudiante que los necesite, a partir del cuarto grado. A partir de 2024, Minnesota se unirá a ese grupo.

Debido a que estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

FUENTE: Academia Americana de Pediatría, comunicado de prensa, 27 de septiembre de 2024