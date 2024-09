¿Resfrío, alergia o gripe? Cómo diferenciarlos y cuáles son los síntomas

Reconocer los síntomas de alergia, gripe o resfriado es esencial para evitar la automedicación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando una persona se siente bastante mal y tiene goteo nasal, estornudos y dolor de garganta, puede ser difícil distinguir de qué problema se trata. Podría ser un resfrío, una gripe o alergias. Son afecciones que comparten muchos síntomas, pero se puede llegar a diferenciar a través del diagnóstico oportuno.

Teresa Hauguel, experta en enfermedades infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos aclaró sobre los tres trastornos que afectan la respiración.

“Si sabe lo que tiene, no tomará medicamentos que no necesita, que no son eficaces o que incluso podrían empeorar sus síntomas”, afirmó para indicar que la automedicación no es conveniente.

El resfrío, la gripe y la alergia afectan a todo el sistema respiratorio. Pero hay algunas diferencias.

¿Cuál es la principal diferencia entre la alergia, la gripe y los resfriados?

Los síntomas de la gripe son fiebre alta (38º o más), dolor de cabeza, decaimiento, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular y malestar generalizado/Archivo

Los resfríos y la gripe son causados por virus diferentes. “Como regla general, los síntomas asociados con la gripe son más graves”, dijo Hauguel. Ambas enfermedades pueden dar lugar a secreción y goteo nasal, congestión, tos y dolor de garganta. Sin embargo, la gripe también puede causar fiebre alta que dura entre 3 y 4 días, así como dolor de cabeza, fatiga, molestias generales y dolor. Estos síntomas son menos comunes cuando se tiene un resfrío.

“Las alergias son un poco diferentes, ya que no las causa un virus”, comentó Hauguel. “Es el sistema inmunológico del cuerpo el que reacciona a un factor desencadenante o alérgeno,”.

Si una persona tiene alergias y respira cosas como polen o caspa de mascotas, las células inmunológicas en su nariz y vías respiratorias pueden reaccionar de forma exagerada a estas sustancias inofensivas. Los delicados tejidos respiratorios pueden entonces hincharse y la nariz puede congestionarse o gotear.

Las alergias son más duraderas que los resfriados y la gripe, extendiéndose hasta seis semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las alergias también pueden causar picazón y lagrimeo en los ojos, lo que normalmente no se presenta con un resfrío o una gripe”, agregó Hauguel.

Los síntomas de alergia, por lo general, duran mientras se está expuesto al alérgeno, que puede ser aproximadamente 6 semanas durante las estaciones de polen en primavera, verano u otoño. Es muy poco probable que los resfríos y la gripe duren más de 2 semanas.

Para tratar los resfríos o la gripe, hay que descansar mucho y beber mucho líquido. Si se trata de gripe, los analgésicos como la aspirina, el paracetamol o el ibuprofeno pueden reducir la fiebre o los dolores. Las alergias pueden tratarse con medicamentos que deben ser indicados por un profesional de la salud.

¿Cómo saber si tengo alergia y cómo afecta el cambio del clima?

El cambio climático extiende la duración e intensidad de las temporadas de polen. (Getty)

La alergia dura tanto como la presencia de los alérgenos (como el polen y la caspa de mascotas). Puede incluir la congestión nasal, secreción nasal, picazón y lagrimeo en los ojos.

De acuerdo con la Academia Norteamericana de Asma, Alergia e Inmunología, “el cambio climático afecta de manera variable la producción y la composición de las proteínas de pólenes y esporas de hongos”.

Pueden afectar temporadas de polen de árboles, pastos y malezas aumentando la cantidad de polen producido. También puede extender la duración de la temporada de polen.

Las alteraciones en la duración e intensidad de las temporadas de polen afectan a enfermedades alérgicas como la rinitis, la conjuntivitis y el asma. Las poblaciones más vulnerables a estos efectos adversos para la salud incluyen a los niños, las personas mayores y quienes sufren de enfermedades preexistentes reactivas de las vías respiratorias, como el asma.

¿Por qué tengo alergia en primavera?

Consultar con un profesional de salud antes de usar antihistamínicos previene complicaciones/Archivo

Es que cada primavera diferentes árboles, malezas y pastos liberan sus pólenes y generan millones de partículas que se dispersan por el aire, transportadas por el viento o por insectos, según la Sociedad Argentina de Pediatría. Es casi imposible evitar la exposición al polen en primavera.

Cuando las personas alérgicas toman contacto con las partículas se desencadenan cuadros respiratorios. Porque la alergia es una respuesta del sistema inmune a sustancias que no provocan reacción en la mayoría de las personas.

¿Cómo aliviar las alergias de primavera?

En primavera, los niveles de polen de árboles y pastos aumentan considerablemente/ EFE/Luis Tejido

Para prevenir y aliviar los síntomas, el doctor Pablo Moreno, especialista en asma y alergia y presidente de Fundaler, aconsejó:

Es importante estar informado sobre los niveles de polen en el ambiente. Existen aplicaciones y sitios web especializados que proporcionan pronósticos diarios sobre su concentración

Evitar actividades al aire libre durante las primeras horas de la mañana y atardecer, ya que los niveles de polen son más altos.

Usar anteojos de sol y mascarillas al salir, para reducir el contacto del polen con los ojos y las vías respiratorias.

Si se viaja en auto, hay que circular con las ventanillas cerradas y el aire acondicionado encendido, manteniendo el filtro limpio.

Hay usar anteojos de sol y mascarillas al salir para reducir el contacto del polen con los ojos y las vías respiratorias Getty

Se debería consultar con un médico sobre el uso de antihistamínicos o aerosoles nasales preventivos antes de que los síntomas se presenten en su máxima intensidad. La inmunoterapia específica puede estar indicada para la mejoría de estas afecciones a mediano y largo plazo.

“Muchos pacientes tienden a automedicarse o subestimar sus síntomas, una situación que puede llevar a complicaciones mayores. Es crucial que aquellos que experimentan síntomas persistentes durante la primavera consulten a un especialista en alergia para recibir un tratamiento adecuado y personalizado”, dijo Moreno.