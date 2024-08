¿Tener esclerosis múltiple podría ayudar a prevenir la enfermedad de Alzheimer?

MARTES, 27 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Las personas con esclerosis múltiple parecen tener un riesgo más bajo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, sugiere un estudio reciente.

Los pacientes con EM son mucho menos propensos a tener niveles elevados de proteínas tóxicas en la sangre que forman placas amiloides en los cerebros de las personas con Alzheimer, informan los investigadores.

"Nuestros hallazgos implican que algún componente de la biología de la esclerosis múltiple, o la genética de los pacientes con EM, protege contra la enfermedad de Alzheimer", señaló el investigador principal, el Dr. Matthew Brier, profesor asistente de neurología y radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis.

"Si pudiéramos identificar qué aspecto es protector y aplicarlo de forma controlada, eso podría informar sobre las estrategias terapéuticas para la enfermedad de Alzheimer", añadió Brier en un comunicado de prensa de la universidad.

Los investigadores llevaron a cabo el estudio después de notar que los pacientes con EM bajo su cuidado no desarrollaban Alzheimer a medida que crecían, incluso si tenían antecedentes familiares de la enfermedad.

"Me di cuenta de que no podía encontrar a un solo paciente mío con EM que tuviera una enfermedad de Alzheimer típica", señaló la investigadora sénior, la Dra. Anne Cross, catedrática de neuroinmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.

"Si tenían problemas cognitivos, los enviaba a los especialistas en memoria y envejecimiento aquí en WashU Medicine para una evaluación del Alzheimer, y esos médicos siempre regresaban y me decían: 'No, esto no se debe a la enfermedad de Alzheimer'", dijo Cross.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 100 pacientes con EM para que se hicieran un análisis de sangre que ha demostrado ser altamente efectivo para predecir la presencia de placas amiloides en el cerebro. Sus resultados se compararon con los de un grupo de 300 personas sin EM.

La acumulación de placas amiloides es un sello distintivo del Alzheimer, aunque no está claro cómo las placas contribuyen al deterioro cerebral observado en las personas con la enfermedad, apuntaron los investigadores.

"Encontramos que un 50 por ciento menos de pacientes con EM tenían patología amiloide en comparación con sus pares emparejados, según este análisis de sangre", dijo Brier.

Los escáneres cerebrales revelaron que cuanto más típicos eran los antecedentes de EM de un paciente, menos probable era que se acumularan placas amiloides en el cerebro.

Esto sugiere que hay algo en la EM en sí que protege contra el Alzheimer, anotaron.

Durante los brotes de esclerosis múltiple, el sistema inmunitario activa el sistema nervioso central de la persona. Esto causa los síntomas de la esclerosis múltiple al dañar la vaina aislante de mielina que protege las células nerviosas.

Es posible que esta actividad inmunitaria también reduzca de alguna manera las placas amiloides en los cerebros de los pacientes con EM, apuntaron los investigadores.

"Quizás, cuando se estaba desarrollando la patología amiloide de la enfermedad de Alzheimer, los pacientes con EM tenían algún grado de inflamación en el cerebro que fue estimulada por sus respuestas inmunitarias", dijo Brier.

Brier anotó que se ha demostrado que la microglía (células que sirven como primera línea de defensa inmunitaria en el cerebro) elimina el amiloide del cerebro de los animales de laboratorio.

A continuación, los investigadores planean averiguar la genética detrás de lo que han descubierto y probar el desarrollo de placa amiloide en animales de laboratorio con EM.

El nuevo estudio se publicó en una edición reciente de la revista Journal of Neurology.

Más información

Los Institutos Nacionales de la Salud ofrecen más información sobre la esclerosis múltiple.

FUENTE: Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, St. Louis, comunicado de prensa, 23 de agosto de 2024