Las mujeres podrían tener una nueva opción médica para aliviar los bochornos

JUEVES, 22 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Un fármaco en desarrollo podría ofrecer una opción muy necesaria para las mujeres que buscan alivio de los sofocos y otros síntomas de la menopausia, muestra una investigación reciente.

El medicamento, elinzanetant, redujo la frecuencia de los sofocos en un promedio de alrededor de un 56 por ciento después de un mes de uso, y en más de un 65 por ciento después de tres meses.

En general, alrededor de un 62 por ciento de más de 300 mujeres posmenopáusicas en dos ensayos experimentaron "al menos una reducción de un 50 por ciento en la frecuencia [de los sofocos]", escribió un equipo dirigido por la Dra. JoAnn Pinkerton, de University of Virginia Health, en Charlottesville.

El fármaco también pareció reducir la gravedad de los sofocos.

Los dos ensayos fueron financiados por el fabricante de elinzanetant, Bayer, y se publicaron en la edición del 22 de agosto de la revista Journal of the American Medical Association. Basándose en parte en estos resultados, la compañía anunció a principios de este mes que había presentado una nueva solicitud de medicamento para elinzanetant ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Según el equipo de Pinkerton, hasta un 80 por ciento de las mujeres experimentarán sofocos, médicamente conocidos como síntomas vasomotores menopáusicos (VSM, por sus siglas en inglés), durante la menopausia, que a veces duran muchos años.

Los sofocos pueden ser debilitantes y difíciles de predecir, y hay pocas opciones terapéuticas para tratarlos.

Hace décadas, se descubrió que la terapia de reemplazo hormonal disminuía la gravedad de los sofocos, pero estudios posteriores la relacionaron con un aumento de las probabilidades de cáncer de mama y accidente cerebrovascular, y muchas mujeres ahora evitan el tratamiento. Ciertos antidepresivos ISRS pueden ayudar a algunos pacientes.

Sin embargo, "muchas mujeres tienen contraindicaciones, tienen problemas de tolerabilidad que conducen a la interrupción o prefieren no tomar estos tratamientos", anotaron los autores del estudio.

El fezolinetant (Veozah), el primero de una nueva clase de medicamentos no hormonales llamados antagonistas de los receptores de neuroquinina (NK)-3, obtuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. en 2023 para el tratamiento de los sofocos de moderados a graves.

Esta clase de medicamentos se dirige a un tipo específico de célula cerebral llamada neuronas KNDy, que se sabe que está involucrada en la "termorregulación" del cuerpo.

La hiperactividad de las neuronas KNDy "se ha relacionado con la interrupción de la termorregulación, lo que podría desencadenar el VMS", explicaron Pinkerton y sus colaboradores.

Elinzanetant se dirige a este mecanismo para ayudar a aliviar los sofocos.

El nuevo estudio incluye hallazgos de dos ensayos clínicos de fase 3, cada uno con poco más de 300 mujeres posmenopáusicas de 40 a 65 años de edad (la edad promedio fue de alrededor de 55 años). Todos habían experimentado sofocos de moderados a intensos.

A las mujeres se les administró al azar elinzanetant (120 miligramos) o una píldora placebo "ficticia" para que las tomaran diariamente durante 26 semanas.

El efecto placebo es poderoso, por lo que las mujeres en cualquiera de los regímenes obtuvieron cierta reducción en la frecuencia y la gravedad de los sofocos.

Sin embargo, las mujeres que tomaron elinzanetant obtuvieron un alivio significativamente mayor.

Al comienzo de los ensayos, la participante promedio dijo que sufría unos 14 sofocos durante cada período de 24 horas.

Sin embargo, en la semana 4 de uno de los ensayos, ese número se había reducido a menos de 8 por día entre las mujeres que tomaban el placebo, y a menos de 6 por día entre las que tomaban elinzanetant.

Para la semana 12, los sofocos diarios se habían reducido a menos de 8 por día para las mujeres que tomaban placebo y a solo 4.7 por día para las mujeres que tomaban elinzanetant.

Este último número representa una reducción del 65% en la frecuencia de los sofocos en comparación con el comienzo del ensayo.

Cuando ocurrieron los sofocos, también tendían a ser menos graves para los que tomaban elinzanetant, reportaron los participantes. Las mujeres que tomaban el fármaco también reportaron una mejora significativa en su sueño, apuntaron los autores del estudio.

Al final de ambos ensayos de 26 semanas, "más de un 80 por ciento de los participantes habían logrado al menos una reducción del 50 por ciento" en la frecuencia de los sofocos, dijeron los investigadores, lo que sugiere que los beneficios se mantuvieron a largo plazo.

En cuanto a los efectos secundarios, alrededor de la mitad de los participantes se quejaron de problemas como dolor de cabeza o fatiga, dijo el grupo de Pinkerton. "La mayoría de los eventos fueron de intensidad leve y ninguno fue grave", anotaron.

"Para las mujeres que no pueden tomar medicamentos hormonales, ya sea por comorbilidades [enfermedades] impulsadas por la medicina, enfermedades cardiovasculares, cánceres que responden a las hormonas u otros motivos, esto realmente brinda un área de esperanza y positividad para que las mujeres no tengan que sufrir", dijo la Dra. Stephanie McNally, directora de servicios de obstetricia y ginecología del Instituto Katz para la Salud de la Mujer de Northwell Health, en Garden City. NY. Ella no participó en la nueva investigación.

En un artículo publicado en un editorial de la revista que acompañó al estudio, otros dos expertos dijeron que estos medicamentos ya están entrando en la práctica principal, y que el fezolinetant aparece en los anuncios transmitidos durante el Super Bowl de este año.

Las doctoras Stephanie Faubion y Chrisandra Shufelt, de la Clínica Mayo, anotaron que los medicamentos dirigidos al receptor (NK)-3 ya han demostrado ser efectivos para aliviar el insomnio.

Por lo tanto, medicamentos como elinzanetant "podrían funcionar de forma sinérgica para inhibir [los sofocos] y mejorar el sueño", teorizaron.

Incluso hay un indicio de las primeras investigaciones de que la inhibición del receptor (NK)-3 podría prevenir el exceso de depósitos de grasa alrededor de la cintura de una mujer que pueden venir con la menopausia. Entonces, medicamentos como el fezolinetant y el elinzanetant "también podrían inhibir potencialmente el conocido aumento de la grasa visceral asociado con la transición a la menopausia", razonaron Faubion y Shufelt.

La conclusión: "Con el descubrimiento de opciones de tratamiento no hormonales dirigidas a las neuronas responsables del VMS, la atención de la menopausia debería avanzar sobre esta sólida base científica para beneficiar a las personas afectadas", escribieron las dos expertas.

Más información

FUENTE: Stephanie McNally, MD, vicepresidenta de la Línea de Servicios de Obstetricia y Ginecología de Northwell y directora de servicios de obstetricia y ginecología del Instituto Katz para la Salud de la Mujer, Garden City, NY; Revista de la Asociación Médica Estadounidense, 22 de agosto de 2024