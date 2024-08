Un análisis de sangre puede predecir un problema pulmonar peligroso para los bebés prematuros

LUNES, 12 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- El hijo de Simantha Nation, Atticus, tuvo dificultades para respirar desde su primer suspiro.

Nacido muy prematuro a las 26 semanas de gestación, Atticus fue trasladado de urgencia a la UCIN, donde fue intubado y conectado a un ventilador.

La primera vez que Nation vio a su hijo, estaba cubierto de tubos y cables.

"Fue devastador ver que Atticus no podía respirar por sí mismo", dijo Nation.

Peor aún, la dependencia de Atticus de un ventilador parecía estar haciéndole más daño que bien a medida que pasaba el tiempo. A los 5 meses de edad, el bebé estuvo a punto de morir.

"Su salud empeoró y su condición se volvió crítica", dijo Nation. "El personal nos dijo que nos despidiéramos en caso de que no pasara la noche. No puedo decirte lo duro que fue, abrazarlo durante horas y no estar seguro de si fue la última vez".

Atticus sufría de displasia broncopulmonar (DBP), que ocurre cuando los pulmones de un bebé se dañan por la asistencia respiratoria y el uso prolongado de oxígeno suplementario.

El TLP afecta al 65% de los prematuros y puede provocar enfermedad pulmonar crónica de por vida y problemas con el desarrollo del cerebro. Pero un nuevo análisis de sangre puede ayudar a predecir qué prematuros desarrollarán TLP, lo que permite un diagnóstico más temprano y mejores tratamientos, apuntaron los investigadores.

En el estudio de 23 bebés prematuros australianos, se observaron cambios en 49 proteínas de la sangre entre los bebés que luego desarrollaron TLP, informaron los investigadores en una edición reciente de la revista American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology.

Los resultados proporcionan un mapa completo de lo que ocurre en los bebés con TLP, y ofrecen información valiosa sobre los cambios biológicos clave que ocurren en los primeros días de vida, señaló la investigadora , la Dra. Prue Pereira-Fantini, investigadora sénior del Instituto de Investigación Pediátrica Murdoch (MCRI) en Victoria, Australia.

"Nuestra capacidad para predecir, prevenir y tratar el TLP es limitada", señaló Pereira-Fantini en un comunicado de prensa del MCRI. "Nuestro equipo pudo identificar ciertas proteínas en la sangre, que cuando se combinan con otras medidas clave del parto, pueden predecir el TLP tan pronto como cuatro horas después del nacimiento".

Poder predecir con precisión el TLP en los primeros días de vida podría conducir a menos daño pulmonar entre los prematuros, dijo el investigador David Tingay , profesor del MCRI.

"Podemos adaptar mejor la atención de estos bebés cuando sabemos qué tan probable es que experimenten daño pulmonar y otras complicaciones", dijo Tingay, neonatólogo clínico y fisiólogo respiratorio.

Sobre la base de este estudio, los investigadores ahora están elaborando una herramienta de evaluación de lesiones pulmonares que podría usarse para predecir la salud pulmonar de todos los bebés prematuros.

"La herramienta, que incluye un análisis de sangre, proporcionaría a los médicos la capacidad de guiar las decisiones respiratorias desde el nacimiento, dando a estos bebés más oportunidades de una vida saludable", dijo Pereira-Fantini.

Atticus terminó sobreviviendo a su roce con la muerte, y después de 263 días en la UCIN pudo volver a casa.

Atticus todavía tiene una traqueotomía para ayudarlo a respirar a través de la garganta en lugar de la boca y la nariz. Está aprendiendo el lenguaje de señas para poder comunicarse.

"Pero Atticus está prosperando en casa y alcanzando hitos clave del desarrollo", dijo Nation. "Su progreso ha sido increíble, ha llegado muy lejos".

Nation elogió la investigación que podría llevar a que menos bebés prematuros tengan los mismos problemas de salud que Atticus.

"Cualquier investigación que pueda ayudar a los bebés a respirar, o a comprender sus riesgos antes, sería increíble, y algo en lo que todos los padres y cuidadores de bebés prematuros pueden sentirse cómodos", dijo Nation.

FUENTE: Instituto de Investigación Infantil Murdoch, comunicado de prensa, 7 de agosto de 2024