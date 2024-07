Las mujeres suelen ser engañadas por afirmaciones sobre una prueba de fertilidad común

LUNES, 29 de julio de 2024 (HealthDay News) -- Con frecuencia se vende a las mujeres una prueba de fertilidad que pinta una imagen engañosa de su capacidad para concebir un hijo, advierte un estudio reciente.

La prueba de la hormona antimulleriana (AMH, por sus siglas en inglés) utiliza una muestra de sangre para estimar la cantidad de óvulos disponibles en los ovarios de las mujeres adultas, explicaron los investigadores.

Sin embargo, la prueba AMH no juzga la calidad de esos óvulos, y no puede predecir de forma fiable las probabilidades de una mujer de concebir o su próxima edad de menopausia, añadieron.

Debido a esto, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists) desaconseja encarecidamente las pruebas de AMH para las mujeres que no buscan un tratamiento de fertilidad. Es simplemente un medio para juzgar cuántos óvulos podrían estar disponibles para la FIV o la congelación de óvulos.

Desafortunadamente, algunos promueven la prueba AMH como una forma de que las mujeres aprendan más sobre su fertilidad, dijo la investigadora Tessa Copp, becaria postdoctoral de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sídney, en Australia.

"Las compañías, incluidas algunas clínicas de fertilidad acreditadas, ahora están vendiendo la prueba directamente a los consumidores, prometiendo falsamente a las mujeres información detallada sobre su potencial de fertilidad", dijo Copp.

"Emprendimos este estudio debido a que vimos una gran cantidad de publicidad falsa y engañosa por parte de las empresas en línea y en las redes sociales, y escuchamos de amigos que se sometieron a la prueba por razones inapropiadas, pensando que era una prueba de su fertilidad, y que luego hicieron cambios significativos en su vida según el resultado de la prueba", dijo Copp.

En el nuevo estudio, Copp y sus colaboradores decidieron ver si las mujeres seguirían adelante con una prueba de AMH si se informaban completamente sobre lo que puede y no puede mostrar.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a más de 1,000 mujeres de 25 a 40 años de edad en Australia o los Países Bajos que nunca habían dado a luz pero que les gustaría tener un bebé en algún momento. Ninguna de las mujeres había recibido una prueba de AMH.

A las participantes se les dio al azar uno de dos folletos: una revisión basada en la evidencia de la prueba AMH diseñada por expertos médicos, o un folleto que contenía contenido extraído de un sitio web directo al consumidor que vendía la prueba a mujeres en Australia.

En una escala de siete puntos, las mujeres obtuvieron un promedio de 3.8 cuando se les proporcionó la evaluación basada en hechos de la prueba AMH, un "meh, no, gracias" general.

Sin embargo, las mujeres que recibieron el folleto comercial mostraron más interés en la prueba, con un promedio de 4,9.

"Dado que el punto medio de la escala es cuatro, esto significa que las mujeres que recibieron la información basada en la evidencia no estaban interesadas, en promedio, en hacerse una prueba de AMH, mientras que las mujeres del grupo de control sí estaban interesadas, en promedio", dijo Copp.

"Las mujeres que vieron la información basada en evidencias tenían una comprensión más precisa de lo que la prueba podía decirles", añadió Copp. "También lo vieron como una prueba menos valiosa y estaban menos interesados, en promedio, en discutirlo con su médico o hacerse la prueba, en comparación con el grupo de control".

Los resultados, que aparecen en la edición del 28 de julio de la revista Human Reproduction, ilustran "la importancia de garantizar que las mujeres estén completamente informadas sobre lo que la prueba puede y no puede hacer", concluyó Copp.

Copp también pidió a los reguladores de salud que hagan cumplir los códigos de práctica contra las clínicas y empresas que proporcionan información engañosa sobre la prueba AMH.

"Los organismos reguladores deben esforzarse más en garantizar que las clínicas sean transparentes y provean información precisa, y actuar contra cualquier parte que promueva información falsa y engañosa", planteó Copp en un comunicado de prensa de la revista. "Nos preocupaba descubrir que las mujeres del grupo de control consideraban que la información engañosa era confiable y equilibrada".

Más información

Los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. ofrecen más información sobre la prueba AMH.

FUENTE: Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, comunicado de prensa, 29 de julio de 2024