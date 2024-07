La caída de Roe vs. Wade ha dificultado el acceso a obstetras y ginecólogos en muchos estados, según un informe

JUEVES, 18 de julio de 2024 (HealthDay News) -- Desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade en junio de 2022, incluso más mujeres han tenido dificultades para encontrar atención reproductiva, advierte un nuevo informe.

El informe , publicado el jueves por el Commonwealth Fund, muestra que las mujeres que viven en estados plagados de disparidades de salud, particularmente en el sureste, han sido las más perjudicadas. Y no se trata solo de poder pagar la atención: las mujeres en estas áreas tienen menos probabilidades de poder encontrar un obstetra / ginecólogo en su área.

Algunas de las estadísticas fueron particularmente sombrías: en 2022, las mujeres que vivían en más de un tercio de los condados de EE. UU. tenían poco o ningún acceso a la atención de maternidad.

"La salud de las mujeres está en un lugar muy frágil", dijo la autora principal del informe, Sara Collins , durante una conferencia de prensa el miércoles, reportó NBC News . "Nuestro sistema de salud le está fallando a las mujeres en edad reproductiva, especialmente a las mujeres de color y a las mujeres de bajos ingresos".

Esas desigualdades no son nuevas, señaló el presidente del Commonwealth Fund, el Dr. Joseph Betancourt , durante la sesión informativa, "pero las recientes decisiones políticas y judiciales que restringen el acceso a la atención reproductiva las han exacerbado y pueden seguir exacerbándolas".

El informe sopesó una docena de medidas de la atención de la salud de las mujeres, incluida la mortalidad materna, el parto prematuro y la depresión posparto, en los 50 estados en 2022, el año en que se emitió el fallo Dobbs.

Ese fallo "alteró significativamente tanto el acceso a los servicios de atención de la salud reproductiva como la forma en que los proveedores pueden tratar las complicaciones del embarazo en los 21 estados que prohíben o restringen el acceso al aborto", escribieron los autores del informe.

Los estados con las políticas de aborto más restrictivas, incluidos Mississippi, Oklahoma, Texas y Virginia Occidental, obtuvieron las puntuaciones más bajas en el nuevo informe. Los estados que protegieron la atención del aborto, incluidos Connecticut, Massachusetts y Nueva Jersey, ocuparon los primeros puestos.

El estado del seguro también importaba: las mujeres en los estados que no habían ampliado la cobertura de Medicaid fueron las más afectadas.

"Es difícil enfatizar lo importante que es Medicaid como fuente de cobertura para las mujeres embarazadas", dijo David Radley, científico sénior del Commonwealth Fund, durante la sesión informativa, reportó NBC News .

Los motivos de la disparidad son dos, anotó Collins. Las mujeres que viven en los estados con la clasificación más baja tienen menos probabilidades de tener seguro médico y, aunque lo tengan, no hay suficientes obstetras y ginecólogos para atenderlas.

¿Por qué? Los médicos que se especializan en obstetricia y ginecología están abandonando los estados con restricciones al aborto o no van a ir allí en primer lugar, dijeron los expertos.

"No es sorprendente que los estados con más restricciones al aborto o restricciones a las políticas de salud de las mujeres sean los mismos estados que tienen una escasez real de personal de salud de las mujeres", dijo a NBC News la Dra. Deborah Bartz, obstetra y ginecóloga del Hospital Brigham and Women's de Boston. "La gente se está yendo de esos estados porque ya no pueden brindar la mejor atención a sus pacientes".

Eso deja a muchas mujeres varadas en lo que respecta a la atención reproductiva, dijeron los expertos.

"Su código postal no debería dictar su destino de salud reproductiva", dijo a NBC News el Dr. Jonas Swartz, profesor asistente de obstetricia y ginecología de Duke Health, en Carolina del Norte. "Pero esa es la realidad".

