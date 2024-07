Casi la mitad de los condados de EE. UU. carecen de cardiólogos a pesar de la alta necesidad

Puntos clave Casi la mitad de los condados de EE. UU. no tienen un cardiólogo en ejercicio

Esos condados tienden a tener peor salud cardiovascular

Los condados rurales y pobres son los más propensos a no tener un cardiólogo practicando allí

MARTES, 9 de julio de 2024 (HealthDay News) -- El lugar donde vives juega un papel vital en lo fácil que es recibir atención para problemas cardíacos.

Casi la mitad de los condados de EE. UU. no tienen un cardiólogo en ejercicio, y esos son los lugares con peor salud cardíaca, dice un nuevo estudio.

Más del 46% de los condados de EE. UU. no tienen ni un solo cardiólogo, aunque el resto tiene un promedio de 24 cardiólogos en ejercicio, según los hallazgos publicados el 8 de julio en la revista Journal of the American College of Cardiology.

Los condados sin cardiólogo son generalmente rurales y pobres, encontraron los investigadores. De hecho, casi 9 de cada 10 condados rurales (86%) no tienen un cardiólogo.

Esos condados sin un cardiólogo también tienen un riesgo promedio de enfermedad cardíaca un 31% mayor y una mayor carga de factores de riesgo para la salud cardíaca como diabetes, hipertensión, colesterol elevado y tabaquismo.

Las personas tienen más probabilidades de morir por problemas de salud relacionados con el corazón y, en promedio, tienen una expectativa de vida un año más corta, agregaron los investigadores.

"Si bien los cardiólogos no son los únicos determinantes de los resultados cardiovasculares, la falta de acceso a cardiólogos en áreas con mayor prevalencia de enfermedades cardíacas y mortalidad es increíblemente preocupante", dijo el Dr. Haider Warraich, director del programa de insuficiencia cardíaca en VA Boston Healthcare y médico asociado en Brigham and Women's Hospital en Boston.

Las personas en condados sin cardiólogo tienen que conducir unos 87 millas de ida y vuelta en promedio para ver uno, en comparación con 16 millas de ida y vuelta en condados con un cardiólogo, encontraron los investigadores.

Es poco probable que los condados sin cardiólogo se encuentren en cualquiera de las costas de EE. UU., según los resultados. Mientras tanto, los condados en el sur sin un cardiólogo tenían el mayor riesgo de enfermedad cardíaca.

Los condados sin cardiólogos tendían a tener ingresos familiares más bajos, más personas sin seguro de salud, peor acceso a médicos de atención primaria y menos capacidad para comprar alimentos saludables, según los resultados.

Las personas en esos condados también eran más propensas a experimentar hospitalizaciones que podrían haberse prevenido mediante tratamiento temprano, agregaron los investigadores.

"Nuestros hallazgos realmente resaltan la necesidad crítica de encontrar formas de mitigar las profundas disparidades para mejorar los resultados de las enfermedades cardiovasculares para los estadounidenses que viven en áreas rurales y desfavorecidas", dijo Warraich en un comunicado de prensa del hospital.

Hay formas de combatir esta falta de acceso a la medicina cardíaca, dijeron los investigadores. Se podría ofrecer más dinero a los médicos para practicar en estos condados, o se podría usar la telemedicina para extender la atención cardíaca a áreas sin un cardiólogo.

"Los hallazgos de este estudio son tanto esclarecedores como alarmantes, ya que arrojan luz sobre las graves disparidades geográficas en el acceso a la atención cardiovascular en los Estados Unidos", dijo el Dr. Harlan Krumholz, editor en jefe de JACC. "Este estudio subraya la urgente necesidad de reformas políticas y soluciones innovadoras, como incentivos financieros para los clínicos y el uso ampliado de la telemedicina, para cerrar esta brecha".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los factores de riesgo de enfermedades cardíacas.

FUENTE: American College of Cardiology, comunicado de prensa, 8 de julio de 2024

Qué significa esto para ti Las personas en condados rurales y pobres deben ser conscientes de que enfrentarán mayores desafíos para recibir atención por un problema cardíaco, si no hay un cardiólogo practicando en su área.