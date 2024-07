Las mujeres tienen menos probabilidades de que se les solucione una "afección secundaria" durante una cirugía cardíaca

LUNES, 1 de julio de 2024 (HealthDay News) -- Se va a someter a una cirugía cardiaca, pero su cirujano nota una nueva anomalía que quizá podría solucionarse al mismo tiempo.

Es más probable que eso suceda si eres hombre que mujer, según nuevos estudios.

Los hallazgos no sorprendieron a la investigadora principal, la Dra. Catherine Wagner, residente de cirugía torácica integrada en University of Michigan (UM) Health.

"En todo el espectro de la atención cardiovascular, desde la gestión médica hasta los procedimientos transcatéter y quirúrgicos, cada vez hay más evidencias de que las mujeres reciben un tratamiento insuficiente", comentó en un comunicado de prensa de la UM.

En uno de los estudios, el equipo de Wagner se enfocó en la fibrilación auricular (FA), un latido cardiaco irregular común que puede aumentar en gran medida el riesgo de ACV de una persona si no se trata.

Su equipo observó a unas 5,000 personas con fibrilación auricular que también se habían sometido a un bypass cardiaco o a una cirugía de reemplazo de válvula aórtica en uno de casi tres docenas de hospitales de Michigan entre 2014 y 2022.

Aunque las directrices de cardiología recomiendan que se repare la fibrilación auricular durante una cirugía cardiaca, esto solo ocurrió un 59 por ciento de las veces en las pacientes mujeres, frente a un 67 por ciento en los hombres, encontró el estudio.

Dicho de otra manera, eso significa que las mujeres tienen un 26% menos de probabilidades que los hombres de que esta "afección secundaria" se solucione durante una cirugía cardíaca.

Arreglar la fibrilación auricular durante las cirugías cardiacas no añade más riesgo a la cirugía, anotó el autor principal del estudio, el Dr. Robert Hawkins, cirujano cardiaco del Centro Cardiovascular Frankel de UM Health.

Enfocarse en la FA es importante, añadió el equipo de Michigan, porque la afección es incluso más peligrosa para las mujeres que para los hombres.

En un segundo estudio, el mismo equipo observó a casi 400 personas que se sometieron a cirugías de la válvula mitral entre 2014 y 2023. También se observó que todos los pacientes tenían fugas de moderadas a graves, o regurgitación, de la válvula tricúspide en el momento de la cirugía.

Aunque alrededor de tres cuartas partes de los pacientes masculinos se sometieron a la reparación de la válvula tricúspide durante la cirugía de la válvula mitral, eso fue cierto para solo el 57 por ciento de las pacientes femeninas.

Eso significaba que las mujeres a las que no se les repararon las válvulas tricúspides "eran más propensas a sufrir una regurgitación tricúspide grave o a requerir una reoperación relacionada con la válvula hasta cuatro años después", según el comunicado de prensa de la UM.

"Este tratamiento insuficiente ocurrió a pesar del hecho de que la reparación tricúspide adicional es una recomendación de clase I durante la cirugía de la válvula izquierda", señaló el autor principal del estudio, el Dr. Steven Bolling, profesor de cirugía cardiaca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. "Debemos avanzar en el uso equitativo del tratamiento recomendado por las directrices para este procedimiento".

¿Por qué las disparidades de género?

Según los investigadores, los cirujanos pueden asumir que las mujeres se enfrentan a más riesgos que los hombres si se añade un segundo procedimiento durante una cirugía cardiaca.

Pero eso no es cierto: en este estudio, las pacientes mujeres en realidad tuvieron mejores resultados en términos de riesgo de muerte en comparación con los hombres.

"La cirugía cardiaca ha sido pionera en la medición y la prestación de una atención de alta calidad", dijo Wagner. "Creo que el siguiente paso es garantizar que esa atención sea equitativa. Nuestro trabajo destaca una oportunidad para mejorar la atención de las mujeres que se someten a cirugía cardíaca y maximizar el beneficio que reciben las pacientes cuando se someten a estas cirugías de alto riesgo".

Los estudios se publicaron en una edición reciente de la revista The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.

FUENTE: Medicina de la Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 27 de junio de 2024