La decisión de la FDA de aprobar los primeros cigarrillos electrónicos de mentol es un gran error, dicen los defensores de la salud

LUNES, 24 de junio de 2024 (HealthDay News) -- La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. de autorizar los primeros cigarrillos electrónicos con sabor a mentol ha provocado la ira de los defensores de la salud, que dicen que la decisión socava los esfuerzos para poner fin a la epidemia de vapeo entre los jóvenes en Estados Unidos.

En su aprobación de cuatro productos de vapeo con sabor fabricados por Njoy, la agencia defendió su decisión.

"Basándonos en nuestra rigurosa revisión científica, en este caso, la solidez de las evidencias de los beneficios para los fumadores adultos de cambiar por completo a un producto menos dañino fue suficiente para compensar los riesgos para los jóvenes", señaló Matthew Farrelly, director de la Oficina de Ciencias del Centro de Productos de Tabaco de la FDA, en un comunicado de prensa de la agencia que anunció la autorización.

Pero ese argumento no convenció a los grupos antitabaco ni a los defensores de la salud.

"La decisión de hoy de la FDA de autorizar la venta de cuatro cigarrillos electrónicos con sabor a mentol fabricados por Njoy, la primera vez que la agencia autoriza la venta de cigarrillos electrónicos con sabor, es profundamente preocupante dada la amplia evidencia científica de que el mentol es un sabor que atrae a los niños y las repetidas conclusiones de la FDA de que los cigarrillos electrónicos con sabor, incluidos los productos con sabor a mentol, han impulsado el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes", dijo en un comunicado Yolonda Richardson, presidenta y directora ejecutiva de la Campaña para Niños Libres de Tabaco.

"La evidencia científica demuestra que el mentol es un sabor que atrae a los niños, y la industria tabacalera tiene una larga historia de usar saborizantes mentolados para atraer y hacer adictos a los niños. Según los CDC, las compañías tabacaleras añaden mentol a los productos de tabaco para que parezcan menos agresivos y más atractivos para los jóvenes", añadió Richardson.

Otros expertos antitabaco se mostraron de acuerdo.

"Inmediatamente después de que la administración se negara a finalizar las reglas para prohibir el mentol en los cigarrillos y todos los sabores en los cigarros, esta decisión es una oportunidad perdida para que la FDA haga lo correcto", dijo en un comunicado Lisa Lecasse, presidenta de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society). "Al autorizar la venta de cigarrillos electrónicos con sabor a mentol, incluidos dos cigarrillos electrónicos mentolados desechables, la agencia continúa permitiendo que las grandes tabacaleras hagan adictas a sus productos a otra generación de jóvenes".

El Dr. Benjamin Hoffman, presidente de la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics), también expresó su profunda consternación por la decisión.

"Dado todo lo que sabemos sobre lo atractivos que son los productos de tabaco con sabor para los niños, la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) está profundamente decepcionada de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) haya optado por autorizar varios cigarrillos electrónicos con sabor a mentol", dijo Hoffman en un comunicado.

"El mentol es uno de los sabores de cigarrillos electrónicos más populares entre los jóvenes y se ha demostrado que aumenta la iniciación en el consumo de productos de tabaco entre los niños al enmascarar la dureza de la nicotina. Estos productos no tienen cabida en el mercado", agregó. "Estos productos inevitablemente terminarán en las mochilas de los estudiantes de secundaria. Una vez que eso suceda, la FDA tendrá la obligación de revertir de inmediato esta decisión profundamente imprudente".

A pesar de la protesta por la decisión de la FDA del viernes, el vapeo entre los jóvenes en realidad se ha reducido desde los máximos históricos de los últimos años, y alrededor de un 10 por ciento de los estudiantes de secundaria reportaron el uso de cigarrillos electrónicos el año pasado, reportó Associated Press . Pero de los que vapearon, el 90% usó sabores, incluido el mentol.

Los productos de Njoy representaron menos de un 3 por ciento de las ventas de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos el año pasado, según AP. Vuse, propiedad de Reynolds American, y Juul controlan juntos alrededor del 60% del mercado.

En su solicitud de autorización, los datos de Njoy mostraron que sus cigarrillos electrónicos mentolados ayudaron a los fumadores a reducir su uso de cigarrillos tradicionales, anotó la FDA. Aun así, la agencia enfatizó que los productos no son seguros ni están "aprobados por la FDA".

Mientras tanto, la FDA se enfrenta a una fecha límite judicial autoimpuesta a finales de este mes para concluir su revisión de larga duración de las principales marcas de vapeo, entre ellas Juul y Vuse, reportó AP .

Esas marcas se han vendido en los Estados Unidos durante años, a la espera de la acción de la FDA sobre sus solicitudes de autorización. Para mantenerse en el mercado, las compañías deben demostrar que sus cigarrillos electrónicos brindan un beneficio para la salud de los fumadores sin atraer significativamente a los niños.

Johns Hopkins Medicine ofrece más información sobre los peligros del vapeo.

