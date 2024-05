“Respawn en la vida real”: cómo concientizar a los jóvenes sobre la donación de órganos

La nueva campaña de Casa Justina para concientizar a jóvenes sobre la donación de órganos.

Justina sabía que si en 3 meses no llegaba su corazón, no podía seguir viviendo. ¿Qué te pasaría a vos si sabés que en 3 meses podrías morir? Ella, cuando le conté lo que íbamos a hacer con MultiplicateX7, sonrió, y con su mejor calidez, me dijo lo siguiente: “Papi, ayudemos a todos los que podamos”. Una mujer de 12 años, valiente y con frescura.

MultiplicateX7 es una campaña para crear conciencia sobre la importancia de la donación de órganos que batió récords y llevó a un número histórico de donantes. Al irnos de este mundo podríamos darle la oportunidad de seguir viviendo a 7 personas. Por eso Multiplicatex7: porque si al fallecer, nuestro corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas, intestino o médula ósea son compatibles con pacientes que esperan un trasplante, nos multiplicamos por 7.

Cabe recordar que la Ley Justina, aprobada en Argentina, establece que todos los mayores de edad son donantes de órganos a menos que hayan declarado lo contrario. Para los menores de edad, se requiere la autorización de los adultos responsables. Esta legislación ha sido un paso importante en la promoción de la donación de órganos en el país, pero aún enfrenta desafíos en su implementación efectiva.

En el contexto de un nuevo aniversario de la Ley, y también por el Día Nacional del Donante de Órgano que es este 30 de mayo, hicimos una nueva campaña, pero esta vez para concientizar a los menores de 18 años: se estima que el 10% de las 200.000 personas que espera un trasplante está en este rango etario.

La campaña "Respawn en la vida real" utiliza la metáfora de los videojuegos para concienciar a los jóvenes sobre la donación de órganos (Getty)

En 2023 se realizaron solamente 331 trasplantes pediátricos en la Argentina. Por eso queremos dar a conocer que los menores de edad tienen la posibilidad de dejar expreso su consentimiento. Así surgió la idea de esta iniciativa para hablarle a esos chicos y contarles que pueden decidir por ellos mismos dar otra vida.

La campaña se llama “Respawn en la vida real”. El término “respawn” proviene del mundo de los videojuegos, especialmente en el género de los juegos multijugador en línea y de desafíos en primera persona.

En estos juegos, cuando un personaje muere, tiene la posibilidad de reaparecer o “respawn” después de un tiempo o bajo ciertas condiciones, permitiéndole continuar participando. Este concepto es esencial para mantener la dinámica y el interés del juego, ya que proporciona a los jugadores una segunda oportunidad para competir y mejorar sus habilidades sin tener que empezar desde cero.

En el 2023 se realizaron solamente 331 trasplantes pediátricos en la Argentina. La campaña busca llegar a este público objetivo, entre otras cosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de la campaña, esta idea se utiliza como una poderosa metáfora para la donación de órganos. Así como los personajes de los videojuegos pueden volver a la vida gracias al “respawn”, las personas pueden recibir una segunda oportunidad de vivir a través de un trasplante de órganos.

Para llevar a cabo esta campaña, se han involucrado a streamers y creadores de contenido del mundo gamer. Estos influencers transmitirán en vivo mientras juegan, y durante sus transmisiones, aprovecharán momentos clave del juego, como cuando un personaje ayuda a otro a recargar su vida, para plantear la reflexión: “¿No estaría buenísimo que algo así pase en la vida real?”.

Además, cada vez que se haga referencia al “respawn” en el juego, aparecerá un pop-up en pantalla con la frase “En la vida real también podés hacer respawn”, que al hacer clic redirigirá a los espectadores a un sitio web con más información sobre cómo registrarse como donante.

La Ley Justina aún tiene muchos puntos a poner en marcha de manera efectiva. Llegar a los jóvenes con el mensaje adecuado es uno de ellos. Informarlos es una maravillosa responsabilidad, darles las herramientas para que puedan decidir algo tan importante como dar vida, es un trabajo que nos llevará mucho tiempo, pero un camino que ya iniciamos y esta acción es un ejemplo de eso.

Al inscribirse como donantes, los menores de edad deben hacerlo junto a sus padres o tutores a través de la página del INCUCAI, un proceso clave para formalizar su voluntad de donar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta campaña es una propuesta de Casa Justina que se desarrolló junto a la agencia Liebre; la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA); la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA) y muchas otras personas que se sumaron a compartir el mensaje del respawn en la vida real.

Es importante hablar en el mismo idioma que los adolescentes, utilizando conceptos y terminología que ellos entienden y valoran. Transmitir en el mismo idioma de los adolescentes, el concepto de pensar en el otro, de donar, de trascender y colaborar a que otros puedan seguir adelante. Es un objetivo maravillosamente ideado por los creativos de Liebre, que va a contribuir a más respawn en la vida real.

Para inscribirse como donantes, los chicos, junto a sus papás o tutores, tienen que entrar a la página del INCUCAI, iniciar sesión en Mi Argentina, y en la sección Salud, elegir la opción “Manifestar mi voluntad de donar”. Esperamos que el mensaje se siga compartiendo y llegando a esos adolescentes que quieran hacer respawn.