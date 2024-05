La actriz que interpretó a Martha en “Bebé Reno” criticó a los “detectives de sillón”

Jessica Gunning, actriz británica de 38 años, interpreta a Martha Scott en "Bebé reno". (Créditos: Netflix)

Con 16 años de carrera, la actriz británica Jessica Gunning se convirtió en una de las figuras estelares de la serie de Netflix, Bebé reno (Baby Reindeer) al dar vida a la acosadora del protagonista. En medio del furor que generó el drama creado por Richard Gadd, ella cuestionó que los espectadores se hayan desviado de la ficción para convertirse en “detectives de sillón”. Ello, en relación a la atención dirigida a una mujer que asegura ser la “Martha” de la vida real.

Gunning, nacida en West Yorkshire, participó en varias producciones británicas antes de ser elegida en el rol más viral de su vida. Algunos otros títulos importantes en su filmografía son Doctor Who, White Heat, The Outlaws y la película Pride.

El papel de Martha

La serie Bebé Reno, creada por Richard Gadd, se basa en las experiencias personales del propio Gadd con una acosadora, y su conexión con el público ha crecido significativamente desde su debut el pasado 11 de abril.

Gunning destacó que basó su actuación en el guion de Gadd y criticó a aquellos que investigaron la verdadera identidad de la acosadora. (Créditos: Netflix)

En la ficción de siete episodios, Gadd interpretó a Donny Dunn, un comediante en apuros que se encuentra con Martha, una mujer solitaria que rápidamente se convierte en una acosadora peligrosa y persistente.

“Sabía cómo interpretar a Martha desde el momento en que leí el guion,” comentó Gunning en una entrevista con The Hollywood Reporter. Pero el proceso para conseguir el papel fue extenso. En total, fueron cuatro meses con varias rondas para verificar la química con el protagonista y convencer a los productores de que podía aparentar mayor edad de la que tiene en realidad.

Para ello, Jessica recurrió a la diseñadora de maquillaje y peinado Nadia Stacey (ganadora del Oscar por Pobres Criaturas), quien era su amiga. Improvisando una peluca y un poco de maquillaje, la dupla trató de mostrar que Gunning sí podía pasar por alguien de 43 años.

La actriz señaló que no quería saber demasiado sobre la verdadera Martha para no alterar su visión del personaje. (Netflix/Piers Morgan Uncensored)

“En otro mundo, la gente podría haber presionado para elegir a alguien más famoso. Pero yo seguía pensando: “Sé cómo hacer esto. Si el personaje cayera en manos de alguien que viera a Martha como una villana o una loca, sería una lástima y estropearía el matiz que le da la escritura de Richard”, explicó sobre su conexión con el rol.

El guion de Gadd siempre fue su fuente de referencia; y por ello, ha criticado algunos espectadores se aventuraran a investigar la verdadera identidad de la acosadora.

“Intenté saber lo menos posible sobre las personas reales porque no quería que eso enturbiara mi visión. No estoy haciendo una imitación; estoy haciendo mi interpretación de ella”, insistió. “Hoy en día existe una fascinación por las historias de crímenes reales, por mencionar algo que ha llegado a ser tan grande como esta obra, y entiendo que los detectives de sillón se han convertido en una tendencia. Pero es una pena. Esa no es la esencia de nuestra serie”.

Jessica Gunning defendió al personaje de Martha asegurando que ella no quería hacerle daño a nadie REUTERS/Mario Anzuoni

Tanto Gadd como Gunning han insistido en que Martha no debe ser vista como una simple antagonista. Durante el panel organizado por el Sindicato de Directores de América, el creador habló sobre cómo desarrolló cierta empatía hacia su acosadora.

“Vi a una persona que estaba perdida por el sistema, en realidad. Vi a alguien que necesitaba ayuda y no la obtenía”, expuso el autor de la pieza.

La misma perspectiva se reflejó en la interpretación de Gunning, quien también rechazó la idea de que su personaje fuera etiquetado como una típica villana pura. “Martha es complicada y no es del todo mala. Sus intenciones pueden haberse percibido de esa manera, pero nunca quiso hacer nada intencionalmente dañino”, argumentó la actriz. “Es una mujer que se sentía un poco ignorada, al igual que él”.