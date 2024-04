Hay una "epidemia" de soledad entre los padres de EE. UU., según una encuesta

MIÉRCOLES, 24 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Anne Helms es una madre ocupada, que constantemente hace malabarismos con las exigencias de trabajar desde casa con la crianza de dos niños pequeños.

A pesar de ese torbellino de actividad, Helms dice que a menudo se siente aislada y sola.

"Trabajo desde casa a tiempo completo y, de hecho, tengo un trabajo en el que estoy mucho frente a la cámara y llamo a la gente por Zoom con mucha frecuencia", dijo Helms, que vive en Columbus, Ohio, en un comunicado de prensa.

"Sin embargo, no entiendes la charla trivial, por lo que no recibes el '¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo te va? Y no obtienes muchas respuestas genuinas cuando preguntas: '¿Cómo te va?'". Agregó Helms.

"Hay algunos días en los que la mayor charla o charla ociosa que tengo es con mi perro porque trabajo sola", dijo.

Helms no es el único padre que lucha contra la soledad, según una nueva encuesta nacional del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

Una amplia mayoría de los padres experimentan aislamiento, soledad y agotamiento como resultado de las demandas de la paternidad, revela la encuesta:

Alrededor de dos tercios de los padres (66%) dijeron que las demandas de la paternidad a veces o con frecuencia se sienten aisladas y solitarias

Casi la misma cantidad, el 62%, se siente agotada por sus responsabilidades como padres

Casi dos de cada cinco (38%) sienten que no tienen a nadie que los apoye en su crianza

Alrededor de cuatro de cada cinco (79%) valorarían una forma de conectarse con otros padres fuera del trabajo y el hogar

"Incluso en los lugares en los que trato de buscar a otros padres, es como si estuviéramos perdidos en la confusión porque es en la guardería donde todos tienen una visión de túnel", dijo Helms. "Y creo que es difícil hacer amigos cuando te sientes vulnerable".

Al igual que Helms, Kate Gawlik ha descubierto que hay mucho que desear cuando se trata de reuniones de trabajo en línea.

Gawlik, profesora clínica asociada en la Facultad de Enfermería de la Universidad Estatal de Ohio que investiga el agotamiento de los padres, es madre de cuatro niños pequeños.

"Es bastante obvio que hay una gran diferencia entre una reunión virtual y estar en persona", dijo Gawlik en un comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Ohio. "Echas de menos muchas de esas pequeñas interacciones que tenías en el pasillo. Se ha eliminado mucho más de ese toque personal y, en muchos aspectos, nunca se ha vuelto a infiltrar en nuestra sociedad".

Gawlik señala que la soledad puede tener un tremendo impacto en la salud física y mental de una persona.

"Entonces, cualquier cosa, desde la enfermedad cardiovascular hasta la depresión, la ansiedad, el deterioro cognitivo, incluso su sistema inmunológico puede verse afectado cuando se está solo", dijo Gawlik. "De hecho, un estudio mostró que si estás en aislamiento social durante un período prolongado de tiempo, es equivalente a fumar unos 15 cigarrillos al día".

En respuesta al problema, Gawlik ha creado un programa de crianza positiva de seis semanas que reúne a las personas para compadecerse de sus desafíos y ofrecerse apoyo mutuo.

El programa de Gawlik es donde Helms se dio cuenta por primera vez de que había otros padres que luchaban contra la soledad.

"Creo que lo más importante es que ella validó que si estás trabajando y tienes hijos y eres un padre concienzudo, sería salvaje si no estuvieras agotado", dijo Helms. "Así que me sentí muy validada cuando me dijo: 'Está bien que estés aquí'".

Gawlik recomienda que los padres hagan una búsqueda en línea de grupos similares en sus comunidades. También pueden buscar grupos de juego, clubes de lectura y ligas deportivas recreativas, o comunicarse directamente con otros padres para programar citas de juego para sus hijos.

"La crianza de los hijos puede sentirse muy solitaria a veces, pero será más fácil si tienes personas a tu alrededor que puedan apoyarte", dijo Gawlik. "Puede ser difícil empezar a buscar conexiones porque, hasta cierto punto, tendrás que ser vulnerable y, a veces, llevará tiempo y esfuerzo. Pero da el primer paso".

Helms cree que este tipo de contacto humano no solo ayuda a las personas a luchar contra la soledad, sino que también puede ayudarlas a ser mejores padres.

"Creo que nos equipa para crear un futuro mejor para nuestros hijos; Creo que nos hace más saludables", dijo Helms. "Creo que el efecto dominó de conectarse con otros padres y obtener apoyo cuando lo necesita es inconmensurable. Te convierte en un mejor empleado. Te convierte en un mejor cónyuge, padre, amigo. Creo que simplemente enriquece nuestras vidas... Al igual que la crianza de los hijos, pero te hace subir de nivel".

