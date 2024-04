Muchos padres cocinan comidas especiales para los niños quisquillosos con la comida: encuesta

LUNES, 22 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Con demasiada frecuencia, los padres agitan la bandera blanca cuando se trata de los jóvenes quisquillosos con la comida, encuentra una encuesta reciente.

Tres de cada cinco padres dicen que están dispuestos a jugar al chef personal e improvisar una comida separada para un niño que se resiste a la cena familiar, según una encuesta nacional de la Universidad de Michigan.

Esto con frecuencia lleva a que los niños coman algo menos saludable, dijo la Dra. Susan Woolford, pediatra del Hospital Pediátrico C.S. Mott de la Universidad de Michigan Health.

En cambio, los padres deberían recibir esa obstinación con un encogimiento de hombros, dijo Woolford.

"En lugar de permitir que el niño elija un menú alternativo, los padres deben proporcionar una comida equilibrada con al menos una opción que su hijo esté dispuesto a comer normalmente", planteó Woolford en un comunicado de prensa del hospital.

"Entonces, si su hijo decide no comer, los padres no deben preocuparse, ya que esto no causará ningún daño a los niños sanos y será más probable que coman las opciones presentadas en la próxima comida", añadió Woolford.

El mayor desafío de los padres a la hora de comer es conseguir una dieta saludable en un niño quisquilloso con la comida, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Salud Infantil C.S. Mott del Hospital Pediátrico C.S. Mott de la Universidad de Michigan.

Pero el deseo de asegurarse de que un niño en edad preescolar o primaria coma una dieta equilibrada y nutritiva a menudo conduce a estrategias que resultan contraproducentes, sugieren los resultados de la encuesta.

"La edad preescolar y primaria es un momento importante para establecer patrones de alimentación saludables", dijo Woolford, quien codirige la encuesta. "Sin embargo, la preocupación de los padres sobre si sus hijos están comiendo lo suficiente o si están recibiendo los nutrientes que necesitan puede llevarlos a adoptar prácticas que en realidad sabotean sus esfuerzos para que los niños tengan hábitos alimenticios saludables a corto y largo plazo".

Por ejemplo, uno de cada ocho padres se inclina en sentido contrario y exige a sus hijos que coman todo lo que hay en su plato, según la encuesta.

Otra mitad dice que sus hijos deben probar algo de todo, y un poco menos de un tercio retiene el postre si no termina una comida.

Esas tácticas pueden animar a los niños a atiborrarse en lugar de comer hasta que estén cómodamente llenos, dijo Woolford.

"Exigir a los niños que coman todo lo que hay en su plato, o retener el postre a menos que se coman todos los demás alimentos, puede conducir a un consumo excesivo, sobre todo si el tamaño de las porciones es demasiado grande para la edad del niño", dijo Woolford.

El tamaño de la porción es clave para reducir el riesgo de obesidad infantil, pero es difícil para los padres "ajustar el tamaño" de una porción infantil, según muestran los resultados de la encuesta.

Casi el 70% de los padres encuestados le dan a sus hijos una porción que es un poco menos que los adultos, mientras que menos dejan que sus hijos elijan cuánto tomar, usan porciones predeterminadas del paquete o les dan la misma porción que a los adultos.

Woolford recomienda un enfoque de "los padres proveen y el niño decide". Los padres son responsables de proporcionar opciones saludables, y luego los niños seleccionan qué alimentos comerán y la cantidad que quieren consumir.

También hay otras fuentes, como la guía "MiPlato" ofrecida por el Departamento de Agricultura de EE. UU., que pueden ayudar a los padres a equilibrar los principales grupos de alimentos y estimar el tamaño adecuado de las porciones para toda la familia, dijo Woolford.

Solo un tercio de los padres encuestados piensa que la dieta estadounidense estándar es saludable, en comparación con la mitad que considera que la dieta mediterránea tiene un valor nutricional más alto.

Sin embargo, pocos han probado dietas alternativas para sus hijos, encontró la encuesta.

"Los padres pueden reconocer que la dieta estándar en EE. UU. incluye altas cantidades de grasas saturadas, azúcares añadidos, sodio y carbohidratos refinados, que pueden generar una ingesta excesiva de calorías más allá de las necesidades nutricionales y contribuir a los problemas de salud", dijo Woolford.

"Sin embargo, a pesar de este reconocimiento y de las evidencias que sugieren que otras opciones dietéticas podrían ayudar a evitar muchas enfermedades, solo alrededor de un 9 por ciento han probado la dieta mediterránea para sus hijos, y menos han intentado darles a sus hijos una dieta vegetariana", dijo Woolford.

Casi todos los padres dijeron que han intentado al menos una estrategia para hacer que sus hijos coman verduras como parte de una dieta saludable.

Estas tácticas han variado desde servir verduras todos los días, preparar verduras como su hijo prefiera, probar verduras que el niño no ha comido antes o dejar que su hijo elija verduras en el supermercado.

"Los padres deben intentar incluir a los niños en las decisiones sobre las comidas, evitar presionar el consumo de alimentos y ofrecer una variedad de opciones saludables en cada comida para que los niños sientan más control", planteó Woolford.

La mayoría de los padres están tratando de comprar alimentos saludables para sus hijos, encontró la encuesta. Más de la mitad dijeron que limitan los alimentos con azúcares añadidos y los alimentos procesados.

Pero es difícil identificar los alimentos malsanos, dijo Woolford. Los alimentos comercializados o envasados como saludables pueden contener azúcares añadidos o niveles poco saludables de sal y grasa.

Los padres deben enfocarse en las etiquetas nutricionales y las listas de ingredientes en la parte posterior de un paquete, en lugar de la comercialización en la parte delantera, dijo Woolford. Esto les ayudará a detectar los alimentos con demasiada azúcar, sal y grasa.

De hecho, incluir a los niños en este trabajo de detective de supermercado puede prepararlos para que coman de forma saludable en el futuro, dijo Woolford.

"Pídeles que ayuden en el proceso de elegir las opciones más saludables, no las que necesariamente se anuncian directamente a los niños, sino los alimentos que están dispuestos a probar y que son más bajos en azúcar, grasa y sal", dijo Woolford.

"Pasa la mayor parte del tiempo en la sección de frutas y verduras y trata de hacerlo divertido seleccionando nuevas opciones de diferentes partes del mundo que no hayan probado antes", agregó.

Más información

El Departamento de Agricultura de EE. UU. ofrece más información sobre la alimentación saludable para los niños.

FUENTE: Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 22 de abril de 2024