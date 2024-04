Científicos investigan los momentos de lucidez entre personas con demencia avanzada

LUNES, 15 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Los episodios lúcidos son un suceso inesperado entre las personas con enfermedad de Alzheimer en etapa tardía y demencias relacionadas.

Pero estos eventos espontáneos, en los que una persona recupera temporalmente una capacidad de comunicación que parecía haberse perdido de forma permanente, no siempre son una señal de muerte inminente, argumenta un estudio reciente.

La mitad de las veces, las personas viven más de seis meses después de su episodio lúcido, según muestran los resultados. Otro tercio de las veces, la persona vive de una semana a seis meses después de un episodio lúcido.

Esto va en contra de investigaciones anteriores que indicaron que estos episodios podrían indicar una muerte inminente, señaló la investigadora principal, Joan Griffin, de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

"Es importante que las personas sepan que estos no son necesariamente presagios de la muerte", dijo Griffin en un comunicado de prensa de la Mayo. "Creo que las personas pueden ponerse ansiosas cuando suceden, así que es bueno saber que hay diferentes tipos de episodios que no necesariamente significan que la muerte sea inminente".

El nuevo estudio también es el primero en identificar cuatro tipos diferentes de episodios lúcidos que pueden ocurrir.

La más común es precedida por una visita a familiares o amigos, y ocurre entre personas que continuaron viviendo más de seis meses después del episodio, dijeron los investigadores. Alrededor del 33% de los pacientes experimentaron este tipo de episodio lúcido.

El menos común ocurre dentro de una semana después de la muerte, pero también coincide con una visita de familiares o amigos, según muestran los resultados. Alrededor del 12% experimenta este tipo.

"Sabemos que estos episodios lúcidos están ocurriendo, pero no sabíamos si hay diferentes tipos de episodios que ocurren en diferentes momentos o bajo diferentes circunstancias", dijo Griffin. "Este estudio ayudó a aclarar que es probable que existan diferentes tipos de episodios".

Todos los tipos de episodios lúcidos fueron fugaces, y duraron menos de 10 minutos, encontraron los investigadores.

En el estudio, Griffen y sus colaboradores analizaron 279 episodios de lucidez reportados por 151 cuidadores tras la muerte de una persona con Alzheimer o demencia.

Las personas fueron encontradas a través de UsAgainstAlzheimer's, una organización sin fines de lucro que mantiene una lista en línea de voluntarios para la investigación del Alzheimer y las demencias relacionadas.

Tres cuartas partes de las personas que experimentaron un episodio lúcido tenían enfermedad de Alzheimer, a diferencia de otras formas de demencia, encontraron los investigadores.

Alrededor de tres de cada cinco personas que tuvieron un episodio lúcido eran mujeres, y casi un tercio vivía en el mismo hogar que su cuidador, muestran los resultados.

El estudio aparece en una edición reciente de la revista Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

A continuación, los investigadores planean un estudio en curso para rastrear los episodios lúcidos entre los pacientes, así como la forma en que los cuidadores responden a ellos.

"Con este nuevo estudio, podremos comprender mejor qué patrones existen y determinar las consecuencias del episodio a lo largo del tiempo", dijo Griffin.

Una mejor comprensión de los episodios lúcidos ayudará a los médicos a preparar mejor a los cuidadores para ellos, además de servir como un recordatorio del potencial continuo de las personas que viven con demencia.

"Los cuidadores de personas que viven con demencia deben gestionar una larga lista de desafíos, y puede ser abrumador", dijo Griffin. "Tal vez comprender estos episodios pueda ayudar a aligerar esa carga".

"Hemos encontrado en nuestra investigación y en las historias de los cuidadores que este tipo de episodios cambian la forma en que interactúan y apoyan a sus seres queridos, por lo general para mejor", añadió Griffin. "Estos episodios pueden servir como recordatorios de que cuidar es un desafío, pero siempre podemos tratar de cuidar con un poco más de humanidad y gracia".

FUENTE: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 11 de abril de 2024