¿Puede el embarazo acelerar el envejecimiento de las mujeres? Un estudio dice que sí

MARTES, 9 de abril de 2024 (HealthDay News) -- El embarazo transforma los cuerpos de las mujeres de muchas formas obvias, pero una nueva investigación sugiere que también podría acelerar el envejecimiento.

Las mujeres que habían estado embarazadas parecían ser biológicamente mayores que las mujeres que nunca habían tenido un hijo, reveló el análisis genético.

Además, más embarazos significaban más envejecimiento.

"Nuestros hallazgos sugieren que el embarazo acelera el envejecimiento biológico, y que estos efectos son evidentes en las mujeres jóvenes con una fertilidad alta", señaló la investigadora principal, Calen Ryan, científica asociada de investigación del Centro de Envejecimiento de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.

"Nuestros resultados también son los primeros en seguir a las mismas mujeres a lo largo del tiempo, vinculando los cambios en el número de embarazos de cada mujer con los cambios en su edad biológica", añadió Ryan en un comunicado de prensa de la universidad.

En el estudio, los investigadores siguieron la salud de más de 1,700 jóvenes en Filipinas.

Estudios anteriores han encontrado que las mujeres muy fértiles sufren en salud y longevidad a medida que envejecen. Pero no se sabe si el embarazo afecta a la salud a una edad más temprana, antes de que los declives relacionados con la edad se hagan evidentes, señalaron los investigadores.

Para examinar esto, los investigadores utilizaron técnicas genéticas avanzadas para determinar el envejecimiento celular de los participantes en el estudio.

Estos "relojes epigenéticos" permiten a los investigadores estudiar el envejecimiento en una etapa más temprana de la vida y realizar un seguimiento de la edad biológica de las personas en comparación con su edad cronológica.

La relación entre el número de embarazos de una mujer y su edad biológica persistió incluso después de tomar en cuenta otros factores que contribuyen al envejecimiento acelerado, señalaron los investigadores. Estos otros factores incluían el estatus social y económico, el tabaquismo y la genética.

Mientras tanto, los hombres no mostraron un envejecimiento acelerado relacionado con el número de embarazos que tuvieron sus parejas.

Esto indica que algo específico sobre el embarazo o la lactancia acelera el envejecimiento biológico, concluyeron los investigadores.

Los hallazgos se publicaron en la edición del 8 de abril de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

¿Por qué el embarazo puede acelerar el envejecimiento en una mujer?

El embarazo como adulta joven puede ser particularmente duro para el cuerpo de una mujer que aún se está desarrollando, anotó Ryan.

"Muchos de los embarazos reportados en nuestra medición de referencia ocurrieron durante la adolescencia tardía, cuando las mujeres aún están creciendo", explicó Ryan. "Esperamos que este tipo de embarazo sea particularmente desafiante para una madre en crecimiento, especialmente si su acceso a la atención médica, los recursos u otras formas de apoyo es limitado".

Las investigaciones futuras deben investigar más de cerca por qué el embarazo podría acelerar el envejecimiento, y si eso tendrá un impacto en la salud de las mujeres en la vejez, añadió Ryan.

Los investigadores "no saben hasta qué punto el envejecimiento epigenético acelerado en estos individuos en particular se manifestará como una mala salud o mortalidad décadas más adelante en la vida", anotó Ryan.

Más información

Northwestern Medicine tiene más información sobre la edad biológica frente a la cronológica.

FUENTE: Universidad de Columbia, comunicado de prensa, 8 de abril de 2024