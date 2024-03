Cuál es el superalimento que potencia el deseo sexual

Frutillas y frambuesas. Contienen zinc, que según estudios hechos en animales, como uno publicado en Journal of Human Reproductive Sciences, podría ayudar en caso de problemas en el ámbito sexual.

Nueces. Algunas investigaciones sugieren que incluir nueces en la alimentación diaria podría ayudar a mejorar la calidad del esperma, aunque son necesarios más estudios que lo comprueben. No obstante, son alimentos que aportan energía, lo que puede incidir en un mejor desempeño sexual.

Chocolate. Si bien por sí mismo el chocolate no ayuda a aumentar tu libido, es su efecto en la liberación de serotonina y endorfinas lo que se toma en cuenta, ya que estas tienen un efecto relajante y mejoran el estado de ánimo.

Sandía. El consumo regular de esta fruta podría ayudar a mejorar la calidad de la erección en el pene del hombre y el clítoris de la mujer. La explicación estaría dada en que la sandía contiene un aminoácido no proteico llamado citrulina, que hace que el cuerpo produzca arginina en mayores cantidades.

Almendras. Además de contener arginina, según una publicación en Proceedings of the National Academy of Sciences, las almendras contienen ácidos grasos esenciales omega 3 y 6 que ayudan a regular las prostaglandinas, elementos esenciales para producir hormonas sexuales.