Cómo puede impactar la estigmatización en la calidad de la atención médica en EEUU, según un estudio

(Por Robin Foster - HealthDay News) - Pocas personas esperan con ansias las visitas al médico, pero una nueva encuesta muestra que muchas minorías sienten una profunda sensación de temor.

Te puede interesar: ¿Podría el cuello ser el culpable de los dolores de cabeza más comunes?

Algunos incluso tratan de vestirse especialmente bien para su visita, para tratar de evitar la posibilidad de que se enfrenten a insultos o cuidados no equitativos.

La nueva encuesta, realizada por el grupo de investigación de políticas de salud KFF, encontró que 3 de cada 5 encuestados negros se preparan de esta manera para una visita médica. “Es agotador”, dijo Christine Wright, encuestada, a Associated Press.

Te puede interesar: ¿Las redes sociales aumentan las probabilidades de que los adolescentes consuman drogas y tengan relaciones sexuales riesgosas?

La mujer afroamericana de 60 años dijo que ha enfrentado años de discriminación, incluido un insulto racial una vez por parte de una enfermera. Después de ser diagnosticada con cáncer de mama en 2017, finalmente ha encontrado un médico en el que confía. Pero señaló que todavía se asegura de vestirse bien para cualquier cita médica, ponerse joyas, un buen abrigo y asegurarse de que su cabello esté arreglado.

Ella no es la única paciente de una minoría que se siente así.

Te puede interesar: Por qué es importante la consulta médica ante la migraña y optar medicamentos de prescripción

La encuesta encontró que el 55% de los encuestados afroamericanos dijeron que creen que deben tener cuidado con su apariencia para recibir un trato equitativo en los consultorios médicos. Eso es similar a la tasa de los pacientes hispanos y nativos de Alaska, y casi el doble de la tasa de los pacientes blancos, encontró la encuesta.

Mientras tanto, casi un 30 por ciento de los encuestados afroamericanos dijeron que se preparan para ser insultados, también alrededor del doble de la tasa de los pacientes blancos. La encuesta se realizó del 6 de junio al 14 de agosto en línea y por teléfono entre una muestra representativa a nivel nacional de 6,292 adultos estadounidenses.

"Aunque ha habido esfuerzos en la atención de la salud durante décadas para documentar las disparidades y promover la equidad en la salud, esta encuesta muestra el impacto que el racismo y la discriminación siguen teniendo en las experiencias de atención de la salud de las personas", señaló el presidente y director ejecutivo de KFF, Drew Altman , en un comunicado de prensa en el que se anunciaron los resultados de la encuesta. "Y las personas que participaron en la encuesta informaron que el racismo y la discriminación han afectado no solo la atención que reciben, sino también su salud y bienestar".

La Dra. Allison Bryant, obstetra del Hospital General de Massachusetts que no participó en la encuesta, dijo que los resultados no eran sorprendentes.

Bryant, quien se desempeña como directora asociada de equidad en salud de su sistema hospitalario, dijo que ha escuchado historias similares de pacientes de minorías y lo ha visto en los datos de satisfacción de los pacientes de su hospital. No solo eso, Bryant dijo que ella misma vive la experiencia como mujer afroamericana, a menudo verificando dos veces que tiene su identificación o anillo de bodas visible para evitar las suposiciones de los demás.

“Creo que todo el mundo experimenta eso hasta cierto punto”, dijo Bryant a la AP. “Pero entiendo por qué es más exagerado en las personas de color, que tienen un legado de no ser tratadas bien”. Aun así, el comportamiento puede influir en las interacciones críticas entre un médico y un paciente.

Si crees que alguien puede tratarte mal, es posible que estés más tenso, es posible que no hables correctamente, dijo Bryant. "Hay daños profundos que se asocian con esto que van más allá de lo que podría parecer en la superficie, que es como, 'Me pongo unos tacones altos y me pongo un poco de lápiz labial'", anotó.

A pesar de que un gran número de minorías encuestadas dijeron que se preparan para los insultos o sienten que su apariencia puede influir en la forma en que son tratados en el médico, el 93% dijo que no han sido tratados injustamente o con falta de respeto en un entorno de atención médica debido a su raza u origen étnico en los últimos tres años.

Sin embargo, todavía se observaron grandes diferencias entre los grupos raciales. Los asiáticos y los hispanos tenían tres veces más probabilidades de decir que habían sido tratados mal en un entorno de atención médica debido a su raza que los encuestados blancos, mientras que los encuestados negros tenían seis veces más probabilidades.

"Las consecuencias en la atención de la salud son realmente sorprendentes y muy aterradoras, honestamente, para entender lo que las personas deben hacer para ser tomadas en serio, para ser vistas como una persona completa", dijo Bryant. "Creo que estos datos realmente hablan de eso".

Más información. La Asociación Médica Estadounidense (American Medical Association) ofrece más información sobre las disparidades raciales en la atención médica.

FUENTE: KFF, encuesta, 5 de diciembre de 2023; Prensa Asociada

*HealthDay Reporters © The New York Times 2023