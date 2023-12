Tras la aprobación de la FDA, cómo es el nuevo medicamento para bajar de peso disponible en Estados Unidos

Según la FDA, los efectos secundarios de Zepbound que pueden aparecer son náuseas, vómitos, estreñimiento y diarrea

(Por Robin Foster - HealthDay News) -- El medicamento para perder peso recientemente aprobado, conocido como Zepbound, ya está disponible para que los pacientes lo tomen, anunció el martes la farmacéutica Eli Lilly.

“Hoy abre otro capítulo para los adultos que viven con obesidad y que han estado buscando una nueva opción de tratamiento como Zepbound”, señaló en un comunicado de prensa de la compañía Rhonda Pacheco, vicepresidenta del grupo de Lilly Diabetes and Obesity, EE. UU.

“La disponibilidad de Zepbound en las farmacias de EE. UU. es el primer paso, pero tenemos que trabajar mano a mano con los empleadores, el gobierno y los socios de la industria de la salud para eliminar las barreras y hacer que Zepbound esté disponible para quienes lo necesitan”, agregó Pacheco. “Estamos entusiasmados de ver el crecimiento de la cobertura [de seguros] en el mercado, lo que brinda a millones de estadounidenses acceso a Zepbound”.

Fue apenas el mes pasado cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. aprobó Zepbound como medicamento para bajar de peso. La tirzepatida, el ingrediente activo de Zepbound, ya había sido aprobado por la FDA como tratamiento para la diabetes tipo 2 llamada Mounjaro.

Para desencadenar la pérdida de peso, la tirzepatida imita dos hormonas, GLP-1 y GIP, que estimulan la liberación de insulina en el cuerpo. Calma el apetito y disminuye la velocidad a la que los alimentos se mueven a través del estómago, lo que ayuda a los pacientes a sentirse satisfechos. El medicamento para bajar de peso de Novo Nordisk, Wegovy, usa semaglutida, que solo se enfoca en GLP-1.

Esa diferencia se tradujo en una mayor pérdida de peso con Zepbound que con Wegovy, según un estudio reciente. Se ha descubierto que Zepbound provoca una caída de peso de hasta el 20,9% con dosis más altas, mientras que los pacientes de Wegovy suelen ver una reducción del 15% en el peso.

Según la FDA, los efectos secundarios más comunes de Zepbound incluyen náuseas, vómitos, estreñimiento y diarrea.

La etiqueta del medicamento también tendrá advertencias sobre el potencial de inflamación del páncreas, problemas de la vesícula biliar, bajo nivel de azúcar en la sangre, lesión renal aguda, daño a la retina en personas con diabetes tipo 2 y comportamiento o pensamiento suicida.

Todavía no está claro qué tan ampliamente se cubrirá el costo de Zepbound, informó CNN . Medicare y Medicaid no pueden pagar los medicamentos para la obesidad, pero Lilly dijo que está ofreciendo una tarjeta de ahorro para que las personas con seguro privado de gastos médicos obtengan Zepbound por 25 dólares con una receta de uno o tres meses si sus planes cubren el costo del fármaco. Para aquellos cuyos planes no cubren Zepbound, la tarjeta de ahorro reduciría el costo a 550 dólares por mes, esto es aproximadamente la mitad del precio de lista, dijo la compañía.

En medio del aumento vertiginoso de la demanda de medicamentos para bajar de peso, muchos de estos medicamentos muy populares se han enfrentado a una escasez de suministro en los últimos meses.

FUENTE: Eli Lilly, comunicado de prensa, 5 de diciembre de 2023; CNN