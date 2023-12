Nuevas pistas sobre lo que podría conducir al tinnitus

JUEVES, 30 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- El tinnitus, o "zumbido en los oídos", afecta a hasta 1 de cada 10 personas, y puede ser incapacitante para algunas.

Ahora, los científicos de la Enfermería de Oídos y Ojos de Massachusetts creen que pueden haber descubierto una causa clave de la afección: una degeneración de los nervios cruciales para la audición.

"No podremos curar el tinnitus hasta que comprendamos completamente los mecanismos subyacentes a su génesis. Este trabajo es un primer paso hacia nuestro objetivo final de silenciar el tinnitus", dijo el autor principal del estudio, Stéphane Maison, investigador principal de Mass Eye and Ear y director clínico de la Clínica para Tinnitus de Mass Eye and Ear.

El zumbido, el zumbido e incluso el rugido del tinnitus pueden afectar a la vida cotidiana.

"Más allá de la molestia de tener un zumbido persistente u otros sonidos en los oídos, los síntomas del tinnitus son debilitantes en muchos pacientes, provocando privación del sueño, aislamiento social, ansiedad y depresión, afectando negativamente al rendimiento laboral y reduciendo significativamente su calidad de vida", señaló Maison en un comunicado de prensa de Mass Eye and Ear.

Se han planteado numerosas teorías sobre los orígenes del tinnitus. Ya en 2009, los investigadores de Mass Eye and Ear descubrieron que las personas pueden desarrollar la afección incluso después de obtener resultados normales en una prueba de audición estándar.

Eso los llevó a una afección llamada sinaptopatía coclear, una especie de pérdida auditiva "oculta" que implica la pérdida del nervio auditivo.

En su estudio, el grupo de Maison examinó a pacientes que tenían una audición normal en las pruebas, pero que también tenían tinnitus.

Confirmaron una pérdida de la función del nervio auditivo entre estos pacientes, así como una especie de hiperactividad en el tronco encefálico de los pacientes.

El estudio aparece en la edición del 30 de noviembre de la revista Scientific Reports.

"Nuestro trabajo reconcilia la idea de que el tinnitus puede ser desencadenado por una pérdida del nervio auditivo, incluso en personas con audición normal", dijo Maison.

Su equipo ahora planea llevar a cabo una investigación dirigida a ver si una restauración de la función del nervio auditivo podría desterrar el tinnitus.

"La idea de que, algún día, los investigadores podrían ser capaces de devolver el sonido faltante al cerebro y, tal vez, reducir su hiperactividad junto con el reentrenamiento, definitivamente acerca la esperanza de una cura a la realidad", explicó Maison.

Más información

Obtenga más información sobre el tinnitus en el Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación.

FUENTE: Massachusetts Ear and Eye Infirmary, comunicado de prensa, 30 de noviembre de 2023