La terapia con testosterona para personas transgénero podría ser más segura de lo que se pensaba

MARTES, 28 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Las personas transgénero que hacen la transición a una identidad masculina (transmasculina) por lo general toman la terapia con testosterona como parte del proceso.

Ha habido preocupaciones de que el tratamiento pueda estimular la eritrocitosis, una concentración anormalmente alta de glóbulos rojos en la sangre que podría resultar peligrosa.

Pero una nueva investigación debería ayudar a disipar esos temores: el estudio más grande sobre el tema hasta la fecha no encuentra un riesgo significativo.

"Los proveedores deben sentirse más cómodos recetando testosterona cuando está indicada. Los pacientes y las familias de los pacientes deben sentirse tranquilos con respecto a al menos esta única fuente de ansiedad sobre el tratamiento", planteó el autor principal del estudio , el Dr. Joshua Safer. Es director ejecutivo del Centro Mount Sinai de Medicina y Cirugía Transgénero en la ciudad de Nueva York.

La nueva investigación aparece en la edición del 27 de noviembre de la revista The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

En el estudio participaron casi 6,700 pacientes transmasculinos tratados con testosterona inyectable en todo Estados Unidos. El equipo de Safer rastreó el hematocrito, una prueba estándar que mide los niveles de glóbulos rojos, y comparó esos resultados con los niveles de testosterona en sangre de cada paciente.

El resultado: las personas que recibieron terapia con testosterona tenían un hematocrito ligeramente más alto, encontró el equipo, pero nunca alcanzó niveles que probablemente fueran clínicamente significativos.

Menos de un 1 por ciento de las personas transmasculinas evaluadas tenían un hematocrito superior al 54 por ciento, el nivel en el que los médicos recomiendan que los pacientes reciban tratamiento para la eritrocitosis.

Esas cifras son más pequeñas que los resultados de otros estudios, anotó el grupo de Safer.

"Estos resultados deberían ayudar a los proveedores a sentirse más cómodos recetando testosterona como parte de la GAHT [terapia hormonal de afirmación de género]", señaló en un comunicado de prensa de Mount Sinai la primera autora del estudio, Nithya Krishnamurthy, estudiante de medicina de segundo año en Icahn Mount Sinai.

Safer estuvo de acuerdo.

"Una preocupación importante de los pacientes, los proveedores y los padres es la seguridad de la terapia hormonal para las personas transgénero y de género diverso", señaló en el comunicado de prensa. "Los hallazgos de este estudio representan una garantía muy importante con respecto a la seguridad de la testosterona como tratamiento masculinizante".

Más información

Obtenga más información sobre la atención médica de las personas transgénero en la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses.

FUENTE: Sistema de Salud Mount Sinai, comunicado de prensa, 27 de noviembre de 2023