Hospitales colapsados en China: qué dicen los expertos sobre el brote de neumonía de origen desconocido

Una neumonía atípica está abarrotando los hospitales en China a cuatro años de la aparición del covid-19 (Chinatopix Via AP)

Las alertas mundiales sanitarias volvieron a dispararse ayer, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó inquietud por el aumento de una enfermedad respiratoria en China, sobre todo en niños y pidió a la población “tomar medidas de protección”, según un comunicado publicado en la red social X.

“La OMS dirigió una petición oficial a China para obtener información detallada sobre un aumento de enfermedades respiratorias y de focos de neumonía en niños”, señaló el boletín, que recomienda tomar “medidas para reducir el riesgo de enfermedad respiratoria”.

Las autoridades y medios chinos informaron de un aumento de enfermedades respiratorias, incluidos focos de neumonía no diagnosticada en niños en el norte del país. Así, la OMS pidió el 22 de noviembre “informaciones epidemiológicas y clínicas suplementarias, así como resultados de laboratorio de los focos detectados en niños”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), pidió a China más información sobre el nuevo brote epidémico en distintas ciudades de ese país (OMS)

Anoche, el sistema de vigilancia mundial ProMed emitió una notificación indicando un brote de esta enfermedad respiratoria en menores. ProMed ya demostró la relevancia de sus alertas en el pasado: en diciembre de 2019 puso en conocimiento a médicos y científicos de un virus misterioso que posteriormente se identificó como Sars-Cov-2.

Esta “neumonía infantil de origen desconocido” ha abarrotado hospitales y tiene las escuelas al borde de la suspensión. Con el fantasma del COVID aún fresco en la memoria, las reacciones se dividen entre la alarma y la suspicacia frente a las noticias parciales y muchas veces contradictorias.

El 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Salud de China convocó una rueda de prensa en la que comentaron que estaba aumentando la incidencia de las enfermedades respiratorias en el país. Según la versión gubernamental, había un boom de patógenos infecciosos (gripe, Mycoplasma pneumoniae, virus sincitial respiratorio o SARS-CoV-2) y, según sus modelos, parecía deberse al levantamiento de las restricciones de la pandemia. Es el primer invierno desde 2019 que China no tiene medidas epidemiológicas.

Todavía no está claro qué patógeno está causando el brote sanitario en China (REUTERS/Aly Song)

“Todavía no hay un diagnóstico concreto de la etiología, que es lo que le está produciendo. En todos los países donde están iniciando el invierno, está habiendo brotes de cuadros respiratorios que en general son virales, pero de todas maneras no está determinado. Entonces sería muy aventurero decir que puede pertenecer a uno u otro grupo de enfermedad infecciosa”, advirtió a Infobae el infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58065), especialista del servicio de Infectología del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, el infectólogo Eduardo López, (MN 37586) jefe del departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ex presidente de la Sociedad de Infectología Pediátrica (SADIP), precisó a Infobae que existe un brote epidémico de una enfermedad que está afectando el tracto respiratorio inferior, provocando neumonía. “Es evidente que es un brote que ha comenzado en las escuelas por la información que hay disponible, que no es mucha. No son chicos muy pequeños, porque son chicos que están yendo a la escuela. Son chicos más bien de cuatro o cinco o seis años y se habla de neumonía atípica”, precisó el director del Departamento de Medicina del Hospital Gutiérrez.

“Las neumonías atípicas están causadas tanto por virus como por bacterias. Ahora hay algunas publicaciones por las cuales uno piensa que puede estar provocada por una bacteria que se llama micoplasma. Esta es una bacteria que puede eventualmente dar brotes y afecta especialmente a chicos a partir de los cinco años”, indicó el experto.

Durante la pandemia del COVID-19, cuyos primeros casos se detectaron en China a finales de 2019, la OMS reprochó en numerosas ocasiones a Pekín falta de transparencia y cooperación (HECTOR RETAMAL / AFP)

Y agregó: “Ahora esto nosotros no lo podemos confirmar porque hay escasa información desde el punto de vista de las autoridades de salud pública de China. Ha afectado a dos lugares que tienen una distancia importante entre uno y otro. Beijing y Liaoning, que son dos ciudades que están separadas por bastantes kilómetros, con lo cual hay una diseminación en este aspecto. ¿Cuál es la causa final? No parece virus sincicial respiratorio porque habitualmente afecta a chicos más pequeños y acá la mayoría de los chicos que están internados son de edades de cinco años y más. Así que me parece que en ese aspecto uno aleja un poco del virus sincicial respiratorio. Eventualmente podría ser gripe, pero la gripe como el virus sincicial uno lo detecta muy rápido, con lo cual me llama la atención que no tengamos un diagnóstico”.

Al ser consultado acerca de la posibilidad que, si fuese micoplasma, se hubiera detectado rápidamente, López respondió: “Si es un micoplasma, las técnicas de biología molecular permiten un diagnóstico rápido, con lo cual uno tiene que mirar esto con cierto grado de esperar un poco dado que uno no lo puede saber en este momento. Es más factible que sea de origen bacteriano por la edad, en primer lugar, de los pacientes. En segundo lugar, diríamos porque no aislaron ningún virus y hay un informe que está circulando a nivel mundial del Promed en el cual se está diciendo que podría ser un micoplasma”.

Y completó: “En realidad es interesante esto porque el micoplasma tiene un tratamiento antibiótico adecuado, que son los que se llaman macrólidos que son antibióticos que como la claritromicina o la azitromicina, responden muy bien. Salvo que estemos frente a un micoplasma que se llama mycoplasma pneumoniae que puede ser eventualmente resistente a los antibióticos. Así que este es el problema de no tener información adecuada sobre estos brotes”.

López recordó finalmente que hay que esperar a tener más información y mientras tanto “hay que recordar que hay medidas ancestrales que siempre son útiles contra las enfermedades respiratorias, como el distanciamiento, el aislamiento del enfermo, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos”.

Los laboratorios también están trabajando a contrareloj para saber qué causa esta neumonía infantil (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El epidemiólogo Eric Feigl-Ding, con formación en la Universidad de Harvard y presidente del Departamento de Salud Pública del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra (NECSI), Estados Unidos, aseguró que “China es un lugar de políticas extremas en cuanto a la aparición de brotes. El invierno pasado, los expertos estimaron que entre 2 y 3 millones de personas murieron cuando se eliminaron las restricciones de COVID. El medio de la comunicación oficial, china culpa del brote a la gripe, adenovirus, VSR, y rinovirus pero dice algo más. ‘No reconocen ninguna fuente desconocida del brote’” por lo que el experto —de origen chino— se preguntó: “¿Son sólo esos virus o están encubriendo algo más? Sabremos más en los próximos días”.

“No estoy muy seguro de si se trata de una enfermedad leve. Pero esto me preocupa: una décima parte de los pacientes provienen de fuera de la ciudad porque las broncoscopias no están disponibles en su ciudad natal. Según los CDC chinos, las broncoscopias no son necesarias en casos leves de infección”, cerró el experto.

Por su parte, la doctora Natalia García Allende, integrante del Servicio de Infectología del Hospital Alemán, explicó a Infobae que según informó la OMS, desde mediados de octubre, en el norte de China, se comenzó a detectar un aumento, un incremento en el número de casos de pacientes de edad pediátrica con cuadros infecciosos respiratorios similares a la influenza llamados flu-like o Simil-gripe. Y que ellos atribuyen, en primera instancia, a la liberación de las restricciones de circulación que habían instalado en la pandemia por COVID-19.

Los pulmones son el principal órgano afectado en este brote (Getty Images)

“En principio, no hay todavía datos sobre la etiología de esos casos, aunque se cree que pueden ser atribuidos al virus de la influenza, de la gripe, al virus sincicial respiratorio, al SARS-CoV-2, o sea, al agente etiológico de la COVID-19 y a una bacteria intracelular que se llama Mycoplasma pneumoniae. Esta bacteria tiene una presentación clínica que es similar a la de las infecciones virales porque produce cuadros que nosotros denominamos de disociación clínico-radiológica en donde los pacientes pueden venir con síntomas respiratorios, esto es tos, agitación, falta de aire, que respiren rápido, eso se llama taquipnea, falta de aire, fiebre. Y cuando uno hace una radiografía puede no ver el clásico bloqueo neumónico o la clásica consolidación o imagen radiopaca en la radiografía, sino que ve más un compromiso que se llama intersticial, que esto es clásico de los virus, pero también de algunas bacterias que tienen un comportamiento intracelular, y de ellas una de las más relevantes es micoplasma”, sostuvo la experta infectóloga.

“En la Argentina contamos en la mayoría de los hospitales, con un panel respiratorio que, a partir del hisopado nasofaríngeo y utilizando la técnica de la PCR, permite hacer la detección de esta bacteria que tiene tratamiento antibiótico. Es decir que es una bacteria de la que conocemos y tenemos tratamiento”, precisó García Allende.

Las mascarillas volvieron a verse en China en forma masiva. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Circulación de patógenos

En su llamado mundial, la OMS También reclamó “informaciones complementarias sobre las tendencias recientes de circulación de agentes patógenos conocidos, especialmente la gripe, el SARS-CoV-2 (el virus responsable del COVID-19), el VRS que afecta a bebés y del mycoplasma pneumoniae, así como el grado de congestión del sistema sanitario”, agregó el comunicado. La organización señaló que las autoridades chinas atribuyen este aumento de enfermedades respiratorias al levantamiento de las restricciones anticovid y a la circulación de agentes patógenos conocidos.

Las medidas que propone a China son similares a las aplicadas durante la pandemia del COVID-19: vacunación, guardar distancias con los enfermos, quedarse en casa en caso de síntomas, practicar test y llevar máscara si es necesario, además de ventilar bien los locales y lavarse bien las manos.

Durante la pandemia del COVID-19, cuyos primeros casos se detectaron en China a finales de 2019, la OMS reprochó en numerosas ocasiones a Pekín falta de transparencia y cooperación. La OMS y distintos países han denunciado también esta falta de cooperación de China en la investigación para determinar los orígenes de la pandemia, que todavía no ha llegado a conclusiones definitivas.