10 claves para entender cómo funciona el sistema de donación de órganos en Argentina

Durante este año se realizaron 3.561 trasplantes de órganos y córneas en todo el pais (Getty Images)

El objetivo de la donación de órganos es salvar vidas y las cifras lo confirman: se estima que gracias a cada donante hasta 7 personas pueden evitar la muerte. En Argentina rige la Ley Nacional del Donante Presunto (27.447), que establece que toda persona mayor de 18 años es donante excepto que exprese lo contrario, una norma que marcó un hito al acelerar los procesos de ablación y trasplante.

Sancionada en julio de 2018 y reglamentada en enero de 2019, esta normativa es conocida como la “Ley Justina” , en homenaje a Justina Lo Cane, una nena de 12 años que murió a la espera de un corazón.

“Lo primero y principal de la Ley Justina es que se respeta la decisión individual y ya no es un tercero quien decide si sos donante o no -como era antes-. Por otra parte, incluso no siendo donante, si necesitás un trasplante lo vas a recibir igual”, resaltó a Infobae Ezequiel Lo Cane, padre de Justina y uno de los impulsores de la ley.

Otro aspecto importante de la ley, “es que las terapias intensivas están obligadas a reportar al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y/o a los 24 organismos provinciales de ablación e implante cuando ocurre una muerte que puede derivar en un trasplante”, subrayó el papá de Justina, lo que acelera los procesos de identificación y localización de un potencial órgano.

Respecto a quienes sugieren la posibilidad de que la donación y el trasplante de órganos se regulen bajo las normas del mercado, en torno a la oferta y demanda, Lo Cane destaca: “La donación es un acto solidario, se lleva a cabo por la satisfacción de que la persona a quien le donaste esté mejor. Es un acto de amor, pensando en otra persona, se hace sin ningún otro motivo o expectativa que el fin de ayudar a otro”.

De un paciente que fallece joven pueden lograrse siete trasplantes (Getty Images)

El organismo responsable de coordinar y fiscalizar el proceso de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en la Argentina es el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Según las estadísticas que el organismo brindó a Infobae, en todo el territorio nacional unas 7.141personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento. La contracara son los procedimientos médicos exitosos realizados durante este año: ya que se realizaron 3.561 trasplantes de órganos y córneas, y 693 personas donaron sus órganos.

“En nuestro país, todas las personas tienen el mismo derecho y las mismas posibilidades de recibir un trasplante, independientemente de su posición social o económica, así como la garantía al acceso del tratamiento inmunosupresor a los pacientes con cobertura pública exclusiva”, destacaron fuentes del Incucai a Infobae. Y agregaron que “Argentina es uno de los tres Centros Colaboradores en materia de Donación y Trasplantes designados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo, junto con España e Italia”.

De acuerdo a estos datos actualizados, en Argentina se registran 14,85 donantes por cada millón de habitantes, aunque los números mejoraron tras la sanción de la nueva legislación, después de la pandemia costó alcanzar el récord registrado en el año posterior a la sanción de la Ley Justina, cuando en 2019 se alcanzó los 19,65 donantes por cada millón de habitantes.

10 preguntas clave sobre la donación de órganos

La donación depende, en primer lugar, de la forma en la que murió el paciente. Para poder donar órganos, una persona debe fallecer en la terapia intensiva de un hospital, ya que allí existen los recursos para preservar los órganos que luego serán trasplantados

1 - ¿Qué es el trasplante de órganos?

El trasplante de órgano surge como la última esperanza para aquellos pacientes que agotaron todas las alternativas médicas para recuperar su salud. Implica el reemplazo de un órgano o tejido enfermo por uno sano, que asume la función del dañado, mejorando así la calidad de vida de una persona, y en la mayoría de los casos, salvándola de la muerte.

2 - ¿A quiénes se considera donantes en Argentina?

Tras la sanción y reglamentación de la “Ley Justina”, en 2019, en Argentina se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición.

Esto implica que según la normativa actual, los médicos para realizar un trasplante no tienen que consultar a los familiares del paciente, siempre que éste sea mayor de edad.

3- ¿Qué sucede con los menores de edad?

En el caso de los menores de 18 años, la autorización de la donación debe ser efectuada por sus padres, madres (aquel que se encuentre presente), o por sus responsables legales a cargo.

Donación de órganos: cómo se arma la lista de espera para un trasplante (Fuente: Incucai)

4 - ¿Cómo se distribuyen y asignan los órganos y tejidos?

En Argentina, la lista de espera para trasplantes es gestionada por el INCUCAI. Existe una única lista nacional que abarca todos los tipos de órganos y tejidos, y es controlada rigurosamente por el organismo La distribución de órganos se realiza mediante un sistema informático que se basa en criterios médicos preestablecidos.

Desde el Incucai, destacaron a Infobae que “el sistema informático SINTRA permite registrar, gestionar, fiscalizar y consultar todos los aspectos relacionados con la actividad de procuración y trasplante en tiempo real (incluyendo listas de espera, donantes, asignación de órganos y trasplantes, al que acceden todos los actores involucrados, para el monitoreo y la evaluación permanente de cada etapa; y un desarrollo de una organización sanitaria nacional a través de 24 organismos provinciales de ablación e implante”.

El sistema de asignación prioriza la gravedad del estado del paciente, la compatibilidad entre donante y receptor, y el tiempo de espera. Este proceso se lleva a cabo con el fin de asegurar un trato equitativo para todos los pacientes que necesitan un trasplante.

5 - ¿De dónde provienen los órganos y tejidos que se trasplantan?

Los trasplantes se realizan a partir de órganos y tejidos provenientes de personas fallecidas. También existe la posibilidad de la donación en vida en casos de riñón e hígado, siempre y cuando no exista riesgo para la salud de la persona que expresa la voluntad de donar.

Cuando se detecta un posible donante en el área de cuidados intensivos de un hospital, en cualquier lugar del país, el equipo médico inicia el proceso de donación al notificar al Organismo Jurisdiccional de su provincia o al INCUCAI para coordinar los pasos a seguir.

Justina Lo Cane, tenía 12 años y estuvo internada más de tres meses en la Fundación Favaloro a la espera de un trasplante de corazón, hasta que el 22 de noviembre de 2017 murió. Su familia fue una de las impulsoras de la nueva ley (Télam)

6 - ¿En qué casos se pueden donar órganos y tejidos?

La donación depende, en primer lugar, de la forma en la que murió el paciente. Para poder donar órganos, una persona debe fallecer en la terapia intensiva de un hospital, ya que allí existen los recursos para preservar los órganos que luego serán trasplantados. Se estima que menos del 0,5% de los fallecimientos totales de un país cumplen con esto requisito.

La donación de tejidos está sujeta a menos restricciones. No es necesario que la persona haya fallecido en terapia intensiva. Sin embargo, el proceso se realiza bajo criterios estrictos a fin de garantizar la seguridad y salud del receptor. Lo mismo ocurre con la donación de órganos de personas vivas.

7 - ¿Cómo se seleccionan y mantienen los órganos?

El instrumental usado en estos procesos va más allá de soporte mecánico y esterilizadores en el sistema de terapia intensiva. Incluye avanzados estudios de laboratorio para discernir cuáles órganos ofrecen la viabilidad requerida para un trasplante exitoso. Estos estudios se encargan también de descartar la presencia de cualquier enfermedad infectocontagiosa que pueda poner en riesgo a los posibles receptores.

En 2019 se promulgó la Ley 27.447 (conocida como Ley Justina) por la cual toda persona mayor de 18 años es donante de órganos y tejidos excepto que se manifieste en contrario (Getty Images)

8 - ¿Cómo es la donación de órganos en vida?

Es posible donar en vida riñón e hígado, y debe existir un vínculo familiar entre donante y receptor de acuerdo a la legislación vigente. La donación de órganos en vida está permitida exclusivamente cuando se estima que no afectará la salud del donante y existan perspectivas de éxito para el receptor. En ninguno de los casos hay contraprestación económica, el acto de donar se considera un acto solidario exento de todo intercambio mercantil.

9 - ¿Qué órganos y tejidos se trasplantan en Argentina?

Los órganos que se trasplantan son riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino. Los tejidos que se trasplantan son córneas, piel, huesos y válvulas cardíacas. También se trasplantan células progenitoras hematopoyéticas cuya modalidad de donación es distinta a la de los órganos y tejidos, ya que su extracción se realiza en vida.

10- ¿Se puede cambiar de opinión una vez expresada la voluntad de donar?

La decisión de ser donante de órganos en Argentina es personal, intransferible y puede ser modificada en cualquier momento a través de los canales habilitados: desde la app Mi Argentina, o firmando un acta de expresión en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante. Solicitando que quede asentado en el DNI cuando al realizar el trámite o enviando un telegrama gratuito a través de Correo Argentino.