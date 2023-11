Un resultado falso positivo de mamografía aumenta la probabilidad posterior de cáncer de mama

Puntos Clave. Los resultados falsos positivos en una mamografía de tamizaje pueden ser algo más que una falsa alarma.. Para algunas mujeres, pueden indicar un mayor riesgo de cáncer de mama en los años venideros.. La relación entre falsos positivos y cáncer futuro es más fuerte entre las mujeres mayores y aquellas con senos menos densos.

Te puede interesar: La FDA emite advertencia sobre los peligros de los productos probióticos para bebés prematuros

VIERNES, 3 de noviembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Las mujeres que obtienen un resultado falso positivo en una mamografía de detección pueden tener un riesgo aumentado de cáncer de mama hasta por 20 años, según un nuevo y extenso estudio.Los falsos positivos ocurren cuando una mamografía de detección parece mostrar algo anormal que, con pruebas de seguimiento, se declara no canceroso.El nuevo estudio publicado en línea el 2 de noviembre en JAMA Oncology, sugiere que esos resultados de detección pueden ser algo más que una falsa alarma. Para algunas mujeres, pueden señalar un riesgo relativamente elevado de cáncer de mama en los años siguientes.La relación entre los falsos positivos y el cáncer de mama futuro fue más fuerte entre las mujeres mayores (de 60 años en adelante) y las mujeres con baja densidad mamaria, lo que significa que los senos tienen más tejido graso que tejido fibroso y glandular.Los expertos dijeron que los hallazgos subrayan la importancia de continuar obteniendo exámenes regulares de detección de cáncer de mama después de un resultado falso positivo, aunque esa experiencia podría hacer que algunas mujeres duden."Es importante que estas mujeres mantengan una conciencia a largo plazo sobre el cáncer de mama", dijo el líder del estudio, Xinhe Mao, investigador del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. "Deben seguir asistiendo a controles regulares de mamografía y permanecer vigilantes ante los síntomas del cáncer de mama y cambios en la apariencia del seno."Los hallazgos se basan en casi 500,000 mujeres suecas que se sometieron a exámenes de mamografía entre 1991 y 2017. El grupo incluyó a más de 45,000 mujeres que habían recibido un resultado falso positivo.A lo largo de 20 años, el 11% de las mujeres en ese grupo de falso positivo desarrollaron cáncer de mama más tarde, en comparación con el 7% de las mujeres sin un falso positivo.Cuando el equipo de Mao investigó más a fondo, encontraron que la edad y la densidad mamaria eran factores importantes. Entre las mujeres de 60 a 75 años, aquellas con un falso positivo tenían el doble de riesgo de desarrollar cáncer de mama más tarde en comparación con aquellas sin antecedentes de un falso positivo. El riesgo asociado con falsos positivos fue menor entre las mujeres más jóvenes.Mientras tanto, la densidad mamaria fue aún más importante. Entre las mujeres con baja densidad mamaria, aquellas con una mamografía falsa positiva tenían casi cinco veces más probabilidades de ser diagnosticadas eventualmente con cáncer de mama.En cambio, no hubo una relación fuerte entre los falsos positivos y el riesgo posterior de cáncer de mama entre las mujeres con senos densos.Ese hallazgo es "novedoso", dijo Mao, pero no sorprende.Los resultados falsos positivos son más comunes entre las mujeres con senos densos porque ese tejido no graso dificulta la lectura de las mamografías. Por lo tanto, esas mujeres, dijo Mao, a menudo son llamadas para pruebas de seguimiento simplemente porque fue difícil distinguir entre tejido normal y anormal en la mamografía inicial.Cuando las mujeres tienen baja densidad mamaria, sin embargo, ese llamado de seguimiento puede ser más a menudo debido a un hallazgo verdaderamente sospechoso, dijo Mao. Y aunque luego se les diga que es un resultado falso positivo, aún podrían estar en riesgo aumentado de cáncer de mama en el futuro, porque se pasó por alto un pequeño tumor, por ejemplo, o porque tienen una condición mamaria "proliferativa".Esas condiciones, que hacen que las células mamarias se vean anormales, no son cancerosas, pero están vinculadas a un mayor riesgo de cáncer de mama."Este estudio subraya la importancia de continuar con mamografías de detección regulares", dijo Susan Brown, directora senior de información de salud y publicaciones en la organización sin fines de lucro de cáncer de mama Susan G. Komen.Brown, quien no participó en el estudio, dijo que no hay un consejo general para las mujeres que han tenido un resultado falso positivo. En cambio, dijo, las mujeres deberían hablar con su médico sobre su riesgo personal de cáncer de mama y "el plan de detección que es adecuado para ellas."Mao estuvo de acuerdo y dijo que se necesita más investigación para mostrar si las mujeres que reciben un resultado falso positivo pueden beneficiarse de un cribado más "intensivo" durante un tiempo después. En este estudio, el mayor riesgo de cáncer de mama fue en los cuatro años siguientes a una mamografía falso positiva.Una advertencia es que el estudio se realizó en Suecia, donde las mujeres se someten a exámenes de mamografía cada dos años. En los Estados Unidos, a menudo se recomiendan mamografías anuales.Los resultados falsos positivos, mientras tanto, son mucho más comunes en los Estados Unidos. Se estima que la mitad de las mujeres estadounidenses tendrán al menos un resultado falso positivo después de 10 mamografías de detección, frente al 20% de sus homólogas europeas.Según Mao, eso puede deberse en parte a la detección más frecuente. Pero los proveedores en los EE. UU. también pueden ser más propensos a señalar las mamografías como anormales.Mao dijo que su equipo cree que el patrón general visto en este estudio también sería válido en los Estados Unidos. Pero el riesgo de cáncer de mama asociado con mamografías falsas positivas podría ser menor.Más informaciónLa Sociedad Americana del Cáncer tiene una guía sobre el cribado con mamografia.FUENTES: Xinhe Mao, MSc, investigador, epidemiología médica y bioestadística, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia; Susan Brown, MS, RN, directora senior, información de salud y publicaciones, Susan G. Komen, Dallas; JAMA Oncology, 2 de noviembre de 2023, en línea