Diabetes tipo 2 en adultos jóvenes: un estudio reveló cómo impacta en la esperanza de vida

Los investigadores estimaron que las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 a las edades de 30, 40 y 50 años, podrían morir en promedio unos 14, 10 y 6 años antes (Pexels)

La diabetes tipo 2 se debe a una utilización ineficaz de la insulina, lo que puede causar complicaciones al corazón, problemas de visión, entre otros, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esa línea, un nuevo estudio ha causado preocupación, pues los pacientes diagnosticados con esta afección a los 30 podrían enfrentar una disminución de hasta 14 años en su esperanza de vida.

Este estudio se basó en el análisis de datos de individuos residentes en 19 países con ingresos altos. Los resultados, publicados en la revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, también descubrieron que aquellos que no desarrollan diabetes hasta llegar a la mediana edad y son diagnosticados a los 50 años, podrían tener una esperanza de vida de hasta seis años menos a la que tendrían en ausencia de la enfermedad.

Este estudio, que tuvo como propósito principal entender cómo varía la reducción en la esperanza de vida de acuerdo a la edad del paciente cuando se diagnostica la enfermedad, ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Glasgow. El equipo de científicos estudió datos procedentes de dos importantes investigaciones internacionales, la Emerging Risk Factors Collaboration y la UK Biobank, que incluyen información de 1.5 millones de personas.

Para prevenir esta enfermedad encontrarás hábitos saludables como seguir una dieta balanceada, limitar el consumo de alcohol o practicar la actividad física (Getty)

Con el empleo de datos de la población estadounidense, los investigadores estimaron que las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 a las edades de 30, 40 y 50 años, podrían morir en promedio unos 14, 10 y 6 años antes, respectivamente, que los individuos sin la enfermedad.

Estas estimaciones resultaron ser superiores en las mujeres, quienes perdían en promedio 16, 11 y 7 años de vida a las edades de 30, 40 y 50 de diagnóstico, respectivamente, mientras que para los hombres, la disminución de la esperanza de vida fue de 14, 9 y 5 años, en cada caso.

Además, el estudio determinó que la mayoría de la reducción en la esperanza de vida asociada con la diabetes se debe a “muertes vasculares”, es decir, relacionadas con problemas como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y aneurismas.

Asimismo, de acuerdo con el estudio, otras complicaciones como el cáncer también reducen la esperanza de vida en personas con diabetes.

Las personas deben aplicar hábitos saludables para prevenir la diabetes tipo 2 (Getty)

¿Cuáles son los hábitos saludables que ayudan a la prevención de la diabetes tipo 2?

De acuerdo con esta nota de Infobae, se explican siete consejos que pueden ayudar a las personas para prevenir esta enfermedad.

- Mantener un peso saludable: Evitar el sobrepeso y la obesidad puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

- Limitar el consumo de alcohol: Beber alcohol en exceso puede provocar cambios en el nivel de azúcar en sangre, por lo que se debe evitar.

- Realizar ejercicio físico regularmente: La actividad física ayuda a mantener un peso saludable, además de regular los niveles de azúcar en la sangre.

Correr es uno de los hábitos que ayuda a prevenir esta enfermedad (Stanislaw Pytel/Getty)

- Limitar la ingesta de alimentos procesados: Estos productos suelen ser altos en azúcares y grasas no saludables, lo que puede incrementar el riesgo de diabetes.

- Evitar fumar: El tabaco puede aumentar la resistencia a la insulina, lo que puede conducir a la diabetes tipo 2.

- Hacerse pruebas de detección de diabetes: Estos controles pueden ayudar a detectar la diabetes en sus primeras etapas cuando es más fácil de tratar y controlar.

- Seguir una dieta: Consumir una alimentación balanceada y rica en frutas, verduras y granos integrales puede ayudar a prevenir la diabetes.

El consumo de frutas es beneficioso para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un estudio publicado The American Journal of Clinical Nutrition, los investigadores observaron una relación significativa entre la alta ingestión de carne roja (procesada y no procesada) y un mayor riesgo de diabetes tipo 2.

La investigación “respalda las recomendaciones dietéticas actuales para limitar el consumo de carne roja y enfatiza la importancia de diferentes fuentes alternativas de proteína para la prevención de la diabetes tipo 2″.