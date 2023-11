Endometriosis puede complicar una histerectomía

Puntos clave. Las pacientes que sufren de endometriosis a menudo se someten a una histerectomía, pero nuevas investigaciones muestran que enfrentan un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas.. Un estudio encontró que las complicaciones postoperatorias fueron aproximadamente un 1.7% más altas en mujeres con endometriosis.. Los investigadores dicen que los resultados apuntan a la necesidad de una preparación más extensa antes de la cirugía, para enfrentar cualquier problema que pudiera surgir.

MIÉRCOLES 1 de septiembre (HealthDay News) -- Las pacientes que viven con endometriosis tienen más probabilidades de tener complicaciones durante y después de una histerectomía, según indican nuevas investigaciones.Sabiendo eso, los cirujanos deberían estar preparados para estos problemas desde el principio, señalaron los investigadores de la Universidad de Texas Southwestern Medical Center.Entre las complicaciones quirúrgicas se incluyen la necesidad de transfusiones de sangre y el aumento del riesgo de infección."Este estudio confirma lo que muchos de nosotros en ginecología y cirugía hemos sabido, pero necesitábamos un gran número de casos quirúrgicos para substanciarlo: que las pacientes con endometriosis tienen un riesgo aumentado de complicaciones si se someten a una histerectomía", dijo la líder del estudio, la Dra. Kimberly Kho, profesora de obstetricia y ginecología y subdirectora de ginecología en UT Southwestern.La endometriosis es una condición dolorosa que afecta a aproximadamente el 15% de las mujeres y es una causa importante de infertilidad. Provoca que tejido similar al de la capa uterina crezca fuera del útero, y la histerectomía es una solución frecuente, dijo Kho.Se realizan alrededor de 600,000 histerectomías cada año en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.La cirugía implica la extracción del útero, generalmente debido a un diagnóstico de cáncer; para tratar crecimientos no cancerosos llamados fibromas, y para tratar el prolapso uterino, en el que los músculos y ligamentos del suelo pélvico no logran sostener el útero.En el estudio, los autores utilizaron datos de la base de datos del Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad Quirúrgica del Colegio Americano de Cirujanos, que incluye información proporcionada por más de 700 hospitales. La información cubre 150 variables que describen los resultados para los pacientes antes, durante y 30 días después de la cirugía para pacientes sometidos a cirugías ambulatorias y hospitalarias mayores.El equipo identificó más de 127,000 histerectomías entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, por razones distintas al cáncer.Entre estas, aproximadamente el 15.4% estaban asociadas con endometriosis que había sido diagnosticada antes de la cirugía o había sido reconocida durante la cirugía.El estudio encontró que la incidencia de todas las complicaciones postoperatorias fue aproximadamente un 1.7% más alta en pacientes con endometriosis.Esto incluyó complicaciones menores como infecciones del tracto urinario e infecciones de la herida, y problemas mayores, incluyendo sepsis, transfusiones de sangre y readmisiones postoperatorias.Las pacientes con endometriosis también tenían más probabilidades de tener procedimientos más largos y necesitar otros procedimientos quirúrgicos en el momento de su histerectomía.Estos incluyeron cirugías gastrointestinales, como apendicectomías o resecciones intestinales, y cirugías que afectaban los ovarios, las trompas de Falopio y los ligamentos del suelo pélvico.Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Journal of Minimally Invasive Gynecology.Los autores señalaron que la formación para los cirujanos ginecológicos en los Estados Unidos a menudo subestima el tiempo y la habilidad necesarios para atender a pacientes con endometriosis, especialmente cuando el grado de la condición no se anticipa de antemano o cuando la endometriosis no se diagnostica antes de la cirugía."Estos datos respaldan la necesidad de herramientas de diagnóstico preoperatorias para poder anticipar y planificar cirugías complejas de endometriosis, para que ni las pacientes ni los cirujanos se sorprendan ni estén desprevenidos para la complejidad de un procedimiento cuando estén en la sala de operaciones", dijo Kho en un comunicado de prensa de la universidad. "También necesitamos asegurarnos de que los cirujanos tengan las habilidades necesarias y estén preparados para lidiar con estos casos a menudo complejos".Más informaciónLa Oficina para la Salud de la Mujer de los EE. UU. tiene más información sobre la endometriosis.FUENTE: UT Southwestern Medical Center, comunicado de prensa, 25 de octubre de 2023