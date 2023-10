¿Son inútiles las advertencias de contenido sensible? un nuevo estudio dice que sí

MIÉRCOLES, 18 de octubre de 2023 (HealthDay News)- - Las "advertencias de contenido sensible" ahora son ampliamente aceptadas como una manera de ayudar a las personas a evitar daños por contenido perturbador. Sin embargo, simplemente no funcionan, según una nueva investigación.

Parece obvio que las advertencias de contenido sensible son beneficiosas: alertan a las personas de que un libro, video u otro medio mostrará un tema difícil, como el asalto sexual, el abuso o el suicidio.

Prevenidos, los consumidores pueden saltarse el contenido o al menos estar emocionalmente preparados para él.

El problema es que, en el mejor de los casos, las advertencias de contenido sensible parecen ser ineficaces, y quizás incluso perjudiciales en algunos casos, según el reciente análisis de una docena de estudios.

Los investigadores encontraron que, aunque había evidencia de que las advertencias de contenido sensible a veces causaban ansiedad "anticipatoria", no aliviaban la angustia de ver material sensible. Tampoco disuadieron a las personas de ver contenido potencialmente perturbador; de hecho, a veces atraían a la gente.

En resumen, los estudios "casi unánimemente" sugieren que las advertencias de contenido sensible no funcionan según lo previsto, según la investigadora principal Victoria Bridgland de la Universidad Flinders en Australia.

Entonces, ¿por qué las advertencias de contenido sensible son tan prevalentes, desde las aulas universitarias hasta los teatros, galerías de arte, artículos de noticias y publicaciones en redes sociales?

Una vez que ganaron popularidad, simplemente continuaron creciendo, probablemente impulsadas por una sensación de que parecían ser "lo correcto que hacer", dijo Bridgland.

"Probablemente esto se debe a que tenemos una noción culturalmente arraigada de que 'estar prevenido es estar armado', que parece ser realmente difícil de extinguir, a pesar de la evidencia en contrario", dijo Bridgland.

Guy Boysen, profesor de psicología en la Universidad de McKendree, en Lebanon, Ill., hizo un punto similar.

"Este es un ejemplo clásico de un 'llamado a la acción', sin evidencia científica", dijo Boysen, quien no participó en la revisión.

Las advertencias de contenido sensible surgieron en los primeros días de internet, en sitios web y blogs dedicados a temas feministas. Se adjuntaron a publicaciones sobre temas que podrían ser angustiantes, a menudo asaltos sexuales, para que los lectores pudieran evitar o prepararse mentalmente para el contenido.

La palabra "contenido sensible", Boysen señaló, toma prestado del lenguaje del trastorno de estrés postraumático (TEPT). Y las advertencias de contenido sensible tenían la buena intención de ayudar a las personas que querían evitar recordatorios de un trauma personal.

Suena lógico. Pero, dijo, "la práctica de usar advertencias de contenido sensible precedió a cualquier investigación científica de los efectos".

Y después de su uso inicial en medios feministas, "la gente se aferró a ello", dijo Boysen.

Las advertencias de contenido sensible se extendieron a las aulas universitarias y luego a la vida convencional, a veces tomando términos más genéricos como "advertencias de contenido" o "notas de contenido".

Solo recientemente los investigadores comenzaron a examinar más detenidamente los efectos de esas advertencias. Los estudios en la revisión de Bridgland datan de 2018; la mayoría se realizó en 2020 o posteriormente.

Cada uno probó el impacto de las advertencias adjuntas a un video o texto que contenía contenido potencialmente angustiante. A menudo, el aviso se denominaba "advertencia de contenido sensible", aunque algunos estudios utilizaban el término general "advertencia". Los estudios involucraban una combinación de sobrevivientes de traumas y personas sin tal historia.

En general, la revisión encontró que los participantes del estudio que leían advertencias de contenido sensible típicamente sentían un poco más de ansiedad antes de leer o ver cualquier contenido potencialmente angustiante en comparación con aquellos que no estaban advertidos.

Pero no hubo evidencia de que las advertencias disminuyeran las reacciones emocionales de las personas al contenido angustiante.

En cuanto a si las advertencias ayudan a las personas vulnerables a evitar el contenido no deseado, nuevamente no hubo apoyo para eso: en cinco estudios que analizaron la "evitación", las advertencias generalmente no tuvieron ningún efecto. En uno, los participantes en realidad tenían más probabilidades de leer artículos con advertencias de contenido sensible que aquellos sin ellas.

Los hallazgos, publicados en línea recientemente en la revista Clinical Psychological Science, no sorprendieron a Boysen. Dirigió uno de los estudios y está familiarizado con el cuerpo de investigación.

"En mi mente, esto es ciencia establecida", dijo.

¿Por qué no funcionan las advertencias de contenido sensible?

Para Boysen, un problema clave es que son demasiado "generales". Cuando las personas tienen una historia de trauma, las cosas que las "disparan" son específicas y varían ampliamente entre individuos.

Bridgland hizo otro punto: las advertencias simplemente dicen a las personas que hay cosas angustiantes en el horizonte y no qué hacer al respecto. En teoría, las advertencias permiten a las personas desplegar sus "estrategias de afrontamiento", pero eso supone que ya tienen esas estrategias.

"Las personas pueden prepararse mentalmente usando técnicas de regulación emocional", dijo Bridgland. "Sin embargo, deben ser específicamente instruidos sobre cómo hacerlo".

Las personas aún podrían, por supuesto, pasar el contenido etiquetado. El problema es que la evitación es un síntoma de trastornos como el TEPT y las fobias, dijo Boysen. La terapia para esas condiciones, de hecho, tiene como objetivo reducir gradualmente la evitación, para que los traumas y miedos de las personas tengan menos poder.

Un estudio de 2020 en la revisión encontró que las advertencias de contenido sensible pueden hacer lo contrario: pueden aumentar la medida en que algunas personas ven su trauma como central en su identidad.

A pesar de todo, Boysen no ve el fin de la advertencia de contenido sensible en el horizonte. En los campus universitarios, cada vez se considera más como una forma de mostrar a los estudiantes que su bienestar es importante, señaló.

Y como educador, Boysen dijo que todavía advertiría a los estudiantes sobre el contenido potencialmente angustiante en el aula.

Más información

El National Center for PTSD tiene más sobre estrategias de afrontamiento.

FUENTES: Victoria Bridgland, PhD, profesora, College of Education, Psychology and Social Work, Universidad Flinders, Adelaide, Australia; Guy Boysen, PhD, profesor, psicología, Universidad de McKendree, Lebanon, Ill.; Clinical Psychological Science, 18 de agosto de 2023, en línea.