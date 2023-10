El COVID provocó más casos de sepsis mortal de lo que se pensaba, alertó un estudio

Los autores llamaron a reevaluar y adaptar los enfoques sobre la sepsis

(HealthDay News) - La infección sanguínea potencialmente mortal llamada sepsis fue más común de lo que se pensaba entre los pacientes con COVID-19 al inicio de la pandemia.

Investigadores de Massachusetts relacionaron el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID, con cerca de 1 de cada 6 casos de sepsis en cinco hospitales de Boston durante los primeros 2 años y medio de la pandemia. Investigadores del Brigham and Women’s Hospital indicaron que sus hallazgos sugieren que los trabajadores de la salud deberían reconsiderar cómo tratan la sepsis.

El uso de expedientes de salud electrónicos también proporciona un marco para vigilancia futura de sepsis, señalaron. ”La mayoría de las personas, incluidos los profesionales médicos, equiparan la sepsis con infecciones bacterianas”, dijo la autora principal, la Dra. Claire Shappell, especialista en neumología y medicina de cuidados críticos.

“Esto se refleja en las guías de tratamiento y las medidas de calidad que requieren antibióticos inmediatos para pacientes con sospecha de sepsis. ”Sin embargo, “las infecciones virales, incluido el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19, pueden desencadenar la misma respuesta inmunológica desregulada que lleva a la disfunción de órganos como ocurre en la sepsis bacteriana”, añadió Shappell en un comunicado de prensa del hospital.

El SARS-CoV-2, un virus con impactos más allá de lo respiratorio, vinculado a 1 de cada 6 casos de sepsis (Getty)

Para el estudio, su equipo utilizó registros médicos de cinco hospitales del grupo Mass General Brigham para rastrear la tasa de sepsis asociada a COVID. Sus criterios incluyeron dar positivo en la prueba de COVID y signos clínicos de disfunción orgánica múltiple.

”Los esfuerzos previos para cuantificar la carga de sepsis asociada al SARS-CoV-2 han sido limitados por definiciones inconsistentes y por el no reconocimiento de la sepsis viral”, dijo el autor principal, el Dr. Chanu Rhee, un epidemiólogo asociado en el Brigham and Women’s. ”Nuestra investigación anterior demostró que la vigilancia basada en (expedientes de salud electrónicos) puede proporcionar estimaciones más precisas de la incidencia y resultados de sepsis en comparación con conjuntos de datos administrativos, pero este método no había sido aplicado específicamente para sepsis asociada con el SARS-CoV-2 u otros virus”, dijo Rhee en el comunicado.

Utilizando datos de marzo de 2020 a noviembre de 2022, los investigadores encontraron más de 430,000 hospitalizaciones entre más de 260,000 personas. Aproximadamente el 5.4% de las hospitalizaciones se debieron a infecciones por COVID. De esos pacientes, el 28.2% tenía sepsis asociada a COVID.La tasa de mortalidad para pacientes con COVID y sepsis fue inicialmente alta -- alrededor del 33% -- en los primeros tres meses de la pandemia, mostró el estudio.

La sepsis, una enfermedad compleja que requiere un enfoque individualizado en el contexto del COVID-19 Getty

Con el tiempo, esa cifra disminuyó y se asemejó a la tasa de mortalidad por sepsis bacteriana, que es de aproximadamente el 14.5%. El uso de expedientes de salud electrónicos proporciona un marco para futuras investigaciones sobre sepsis asociada con otros virus, como la gripe y el virus sincicial respiratorio (VSR), dijeron los investigadores. Ahora buscan aplicar este método a conjuntos de datos representativos a nivel nacional.

”Esperamos también que nuestros hallazgos destaquen que la sepsis no es una entidad igual en todos los casos, sino que requiere que los médicos ajusten su diagnóstico y estrategia de tratamiento a cada síndrome y patógeno probable del paciente”, dijo Shappell.

Los hallazgos fueron publicados el 29 de septiembre en JAMA Network Open.

Más información. La Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. tiene más información sobre sepsis.

Fuente: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 29 de septiembre de 2023.

* Cara Murez. Health Day Reporters. Healthday Spanish. © The New York Times 2023