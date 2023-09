Otra amenaza transmitida por mosquitos: el “virus del cañón Jamestown”

Un estudio de 2018 encontró que más del 20% de las personas que viven en Nueva Escocia, Canadá, tenían anticuerpos contra el virus REUTERS/Edgar Su

LUNES, 11 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Probablemente hayas oído hablar del virus del Nilo Occidental, pero los mosquitos también transmiten otras enfermedades, incluido el poco conocido virus del Cañón Jamestown (JCV, por sus siglas en inglés), que está captando la atención en todo Estados Unidos.

Por ejemplo, funcionarios de salud en Connecticut han identificado mosquitos portadores del JCV en 12 localidades del estado. Aunque este año no se han confirmado casos humanos de la enfermedad allí, los científicos están observándolo con atención, ya que está afectando a más personas en todo Estados Unidos.”En los últimos seis años, hemos visto un aumento en el número de casos reportados de la enfermedad”, dijo Stacey Martin, epidemióloga de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU (CDC por sus siglas en inglés). Sin embargo, “esto podría deberse a una mayor conciencia sobre la enfermedad y a más pruebas”.En casos raros, el JCV puede causar enfermedades graves, incluyendo infección del cerebro (encefalitis) o las membranas alrededor del cerebro y la médula espinal (meningitis), advirtió Martin.Sin embargo, “estamos descubriendo que la mayoría de las personas expuestas al JCV no desarrollan síntomas. También sabemos que muchas personas con síntomas leves, como fiebre, fatiga y dolor de cabeza, pueden no buscar atención médica”, añadió.En comparación, mientras que se informa un promedio de 17 casos de JCV anualmente, se reportan miles de casos del virus del Nilo Occidental en promedio, señaló Martin.Pero debido a que las consecuencias son ocasionalmente graves y el número de casos parece estar creciendo, el JCV es otra razón para intentar evitar las picaduras de mosquitos, dicen los expertos.”Necesitamos continuar observando los datos de vigilancia de la enfermedad JCV para identificar posibles tendencias”, dijo Martin.En Estados Unidos, los casos se informan con mayor frecuencia desde Minnesota y Wisconsin, señaló.El virus fue nombrado por el área en Colorado donde fue identificado por primera vez. Ha estado presente durante muchos años y se encuentra en casi todos los estados de EE. UU. y también en Canadá.Un estudio de 2018 encontró que más del 20% de las personas que viven en Nueva Escocia, Canadá, tenían anticuerpos contra el virus, lo que significa que habían sido infectados en algún momento de sus vidas.Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., la mayoría de los casos ocurren desde finales de la primavera hasta mediados del otoño.El JCV vive en ciervos y ratones y puede ser transmitido a mosquitos cuando estos pican a estos animales. Se propaga a las personas cuando los mosquitos nos pican, dijo el Dr. Bruce Hirsch, especialista en enfermedades infecciosas del North Shore University Hospital en Manhasset, Nueva York.Hirsch dijo que no debes preocuparte si eres picado por un insecto portador del virus, ya que rara vez causa problemas.”En casos muy, muy ocasionales y muy, muy raros causa problemas de salud graves”, señaló. “La mayoría de nosotros que hemos estado en contacto con este virus ni siquiera lo sabemos”, dijo Hirsch.”Ocasionalmente, puede causar fiebre. Puede causar dolor de cabeza, y los efectos adversos más graves, que son poco comunes, incluirían meningitis y ocasionalmente encefalitis, el efecto adverso más grave del virus del Cañón Jamestown”, dijo. “Afortunadamente, esto es muy, muy inusual.”La encefalitis raramente es mortal, pero puede tener consecuencias a largo plazo, específicamente problemas de pensamiento que pueden durar algún tiempo, dijo Hirsch. La encefalitis también puede causar rigidez en el cuello y convulsiones.No hay tratamiento para el virus del Cañón Jamestown, y no hay vacuna para prevenirlo, agregó Hirsch.El tratamiento es solo de apoyo, con el objetivo de mantener al paciente cómodo y prevenir convulsiones.Hay pasos que puedes tomar para evitar la infección.Para prevenir la exposición al JCV y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como el virus del Nilo Occidental y la encefalitis equina del este, usa repelente de insectos y viste camisas de manga larga y pantalones cuando salgas al exterior, dijo Martin. Esto es especialmente importante al anochecer y al amanecer, cuando la actividad del mosquito está en su punto máximo.Además, ten en cuenta cualquier agua estancada, es donde los mosquitos ponen sus huevos. Una vez a la semana, los CDC recomiendan que vacíes o tires cualquier objeto que contenga agua, como jarrones y platos de macetas. También debes cubrir herméticamente los contenedores de almacenamiento de agua, como barriles de lluvia, o cubrirlos con una malla fina.Más informaciónPara más información sobre el virus del Cañón Jamestown, consulta los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.FUENTES: Stacey Martin, MSc, epidemióloga, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.; Bruce Hirsch, MD, especialista en enfermedades infecciosas, North Shore University Hospital, Manhasset, N.Y.