Alerta amarilla por frío extremo: cinco recomendaciones para cuidar la salud ante la ola polar

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las bajas temperaturas continúen hasta el viernes (Getty)

Este martes se convirtió en el día más frío en lo que va del año, con temperaturas que pisaron los 0 grados en la ciudad de Buenos Aires.

En tanto el ranking de temperatura de las 7 de la mañana publicado por el Servicio Meteorológico Nacional ubicaba a 34 localidades con marcas térmicas bajo cero, y estaba encabezado por Esquel, en la provincia de Chubut, con -9,1 grados.

Y si bien se estima que la ola polar persista sólo por tres días -hasta el viernes, cuando el ingreso de viento norte eleve la temperatura mínima a los 13 grados- los especialistas recomiendan una serie de cuidados básicos que deben tenerse en cuenta para evitar enfermarse.

¿El frío enferma?

Las bajas temperaturas golpean a la Ciudad desde el comienzo de la semana (Télam)

Para empezar, Infobae consultó al médico neumonólogo Oscar Rizzo (MN 50.535), jefe de Urgencias del Hospital María Ferrer y miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria acerca de si las bajas temperaturas ponen en riesgo la salud respiratoria.

“El frío produce reacciones en el organismo, que ayudan a que los virus ingresen con más facilidad -comenzó a explicar-. Las células respiratorias tienen cilias, una especie de vellosidades que se mueven coordinadamente para arrastrar los virus y bacterias desde la nariz hacia el exterior o desde la boca al estómago, y el frío produce ciertos frenos en el movimiento de estos mecanismos de defensa local a nivel de la nariz y la garganta y hace que esos ‘pelitos’ funcionen menos coordinadamente y sea más fácil para los patógenos superar esa primera barrera”.

Además, “las bajas temperaturas llevan a ventilar menos los ambientes, por lo que ante la presencia de muchas personas en una misma habitación, éstas compartirán el mismo aire contaminado con las partículas que se eliminan al respirar en forma de microgotas”, precisó el especialista respecto a las dos principales diferencias respecto a las estaciones más cálidas del año, que llevan a que en otoño e invierno las personas contraigan más enfermedades respiratorias.

Los ambientes poco ventilados se vuelven un caldo de cultivo para virus y bacterias (Getty)

Y si bien reconoció que “algunos virus son estacionales y circulan más durante los meses de frío”, insistió en que no son las bajas temperaturas en sí las que causan enfermedades. “Los virus necesitan un huésped, no proliferan si no encuentran las condiciones que se lo permitan y lo cierto es que en el invierno 2021, cuando aún se sostenían muchas de las medidas de cuidado por el COVID-19, vimos muchos menos casos de infecciones por otros virus respiratorios”, enfatizó.

“Lo que estamos viendo en las guardias son infecciones respiratorias de las vías aéreas altas; cuadros virales que son autolimitados y no son graves en su gran mayoría, pero en personas con enfermedades preexistentes pueden generar infecciones severas”, remarcó Rizzo.

Recomendaciones para cuidar la salud ante la ola polar

Abrir las ventanas con regularidad es una forma de mejorar el aire que se respira en la casa (DPA)

En este contexto, desde el Ministerio de Salud de la Nación recomendaron evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores, abrigarse con muchas capas de ropa liviana, generar mayor calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.), mantener la casa calefaccionada de forma segura y evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

A su turno, Rizzo aconsejó:

1- Tener al día las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, principalmente en esta época las que protegen contra la gripe y la neumonía, en los grupos etarios y de riesgo que tienen indicación médica.

2- Ventilar los ambientes. “Teniendo en cuenta que en esta época circulan otros virus que no tienen vacunas, mantener este hábito adoptado en la pandemia es una buena práctica para prevenir enfermedades”, sugirió el neumonólogo.

3- Usar barbijo “cuando forzosamente haya que estar con mucha gente en ambientes poco ventilados, como el transporte público, sobre todo las personas que integran los grupos de riesgo”.

Las personas que integran los grupos de riesgo para enfermedades respiratorias deben tener al día las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación (Efe)

4- Vacunarse también el grupo familiar conviviente de personas de riesgo.

5- Lavarse las manos, con agua y jabón si se tiene la posibilidad o bien higienizarse con alcohol en gel o alcohol al 70%. “Es otra de las medidas de prevención de enfermedades respiratorias adoptadas en la pandemia que no debería abandonarse”, según Rizzo.

Asimismo, el especialista llamó a “estar atentos ante la presencia de síntomas respiratorios en menores de seis años, que son quienes suelen llevar a las casas muchas infecciones virales y contagiar a los adultos mayores”.

Cuándo consultar al médico

Si bien la mayoría de las infecciones respiratorias son autolimitantes, en algunos casos conviene consultar al médico (Getty)

La jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas, Ana Putruele (MN 55.966) sostuvo en este punto que “en esta época del año se produce un aumento significativo de las enfermedades respiratorias. Pueden presentarse fiebre, escalofríos, dolor de garganta y tos, que son el resultado de que el sistema inmunitario reacciona ante los organismos invasores”.

Según la neumología, “la tos es un indicador de que algo no anda bien, puede ser una tos seca o tos con flema o expectoración que, cuando es de color amarillento, indica algún tipo de infección. Otro síntoma de alarma es presentar silbidos y presión en el pecho, fatiga o dificultad para respirar”, precisó la experta, quien amplió: “Es lo que se llama disnea. Los estornudos, la fiebre y el dolor de cabeza también son parte de los principales indicadores de una enfermedad respiratoria. La consulta con un especialista apenas comienzan los síntomas es muy importante”.

Si bien Rizzo insistió que la mayoría de los cuadros virales son autolimitantes, es decir, se resuelven sin intervención médica, apuntó que “es motivo de consulta si cambian las condiciones iniciales del cuadro, esto es, la fiebre no baja, además de tos aparece expectoración, el paciente se fatiga y no cede, y en personas mayores un síntoma de alarma es si se desorientan o pierden el control de esfínteres”.

