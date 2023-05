Dengue en Argentina: por tercera semana consecutiva bajaron los casos y son 84.433 en todo el país

Por tercera semana consecutiva, el Ministerio de Salud notificó un descenso en los casos de dengue (Getty)

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, hasta la semana epidemiológica 17 de 2023 (es decir hasta el 29 de abril), se notificaron en el país 84.433 casos de dengue, de los cuales 78.725 adquirieron la infección en Argentina. En tanto, el último Boletín Epidemiológico Nacional informó que en el mismo período hubo 56 fallecimientos por la enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

“Por tercera semana consecutiva se registraron menos casos que en el pico ocurrido en la semana epidemiológica 13 (entre el 27 de marzo y el 2 de abril). En el mismo sentido, 15 de las 16 jurisdicciones con transmisión de dengue llevan al menos dos semanas con descenso de casos”, remarcaron desde la cartera sanitaria.

La circulación de este virus se ha identificado en 16 jurisdicciones correspondientes a cuatro regiones: Región Centro (Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires –C.A.B.A.-; Córdoba; Entre Ríos; Santa Fe); región NEA (Corrientes; Formosa; Chaco), región NOA (Catamarca; Jujuy; La Rioja; Salta; Santiago del Estero; Tucumán) y Región Cuyo (San Luis y Mendoza).

“Hasta el momento se registró en el país circulación predominante de DENV-2 (serotipo 2) identificándose en el 82,11% de los casos subtipificados; seguido de DENV-1 (serotipo 1), en el 17,82; y DENV-3 (serotipo 3), en muy baja circulación, con el 0,07%”, añadieron en el Boletín Epidemiológico en relación a las subvariantes del dengue.

Las autoridades notificaron una baja en los casos de las últimas tres semanas, con respecto al pico ocurrido entre el 27 de marzo y el 2 de abril (Boletín Epidemiológico Nacional)

Por otro lado, la cartera sanitaria informó que, hasta el momento, son 56 los fallecidos en todo el país, los distritos que reportaron víctimas fatales son: Jujuy (10), Salta (10), Tucumán (9), Santa Fe (9), Santiago del Estero (4), Córdoba (3), Ciudad de Buenos Aires (7), Buenos Aires (2), Entre Ríos (1) y Corrientes (1).

Según los expertos, la llegada del frío al país incide en el descenso de los casos. Días atrás, Favio Crudo, médico infectólogo y epidemiólogo de la Fundación Mundo Sano y de la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional (ADESAR), le dijo a Infobae: “El mosquito Aedes aegypti depende mucho de la temperatura. El frío acorta la vida del mosquito y disminuye la chance de que pueda contagiar y que se pueda cubrir todo el ciclo de tomar la infección de una persona y transmitirla a otra”.

En la misma línea fue el virólogo de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, quien aportó: “Cuando lleguemos a los fríos más invernales en Argentina, y eso generalmente sucede en el mes de mayo, el brote actual de dengue va a terminar, porque los mosquitos no se siguen reproduciendo. Al no tener mosquitos, no va a haber transmisión”.

Desde el inicio de brote de dengue, fiebre y cefalea son los síntomas más registrados en los casos (Boletín Epidemiológico Nacional)

En lo que refiere a la fiebre chikungunya, desde el área que lidera Carla Vizzotti indicaron: “Se registran hasta el momento 1.642 casos de los cuales 1.001 adquirieron la infección en el país; 347 se encuentran en investigación y 294 adquirieron la enfermedad en el exterior. Al igual que en el caso del dengue, se consolida también la tendencia al descenso del número de casos. Al momento, la circulación de este virus se ha confirmado en diferentes localidades de 8 jurisdicciones: Buenos Aires; C.A.B.A.; Chaco; Córdoba; Corrientes; Formosa; Santa Fe y Salta”.

Síntomas del dengue

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue lo adquiere y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura. La transmisión vertical madre-hijo es posible pero infrecuente.

En general, los síntomas son fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos; de cabeza; muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel y picazón; sangrado de nariz y encías.

La eliminación de criaderos de mosquitos es fundamental para prevenir el dengue /REUTERS/Edgar Su

Ante un diagnóstico de esta enfermedad viral es preciso seguir las indicaciones del personal de salud y asistir a las consultas de seguimiento y control. Si al momento de disminuir la fiebre o en los días posteriores, alguno de los síntomas se agudiza, reaparece o se detectan síntomas nuevos (dificultad para respirar, dolor abdominal intenso, sangrado profuso de mucosas, irritabilidad a somnolencia, vómitos recurrentes), es pertinente realizar una consulta médica inmediata.

Síntomas del chikungunya

La fiebre chikungunya es también una enfermedad viral que se transmite por la picadura de mosquitos Aedes infectados y, puede contagiarse de la madre al hijo en el período perinatal.

Los cuadros de chikungunya comienzan, generalmente, de tres a siete días después de la picadura del mosquito. El síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas que pueden aparecer son: dolor muscular; de cabeza; náuseas; fatiga y erupción cutánea. El fuerte dolor en las articulaciones por lo general dura unos pocos días, pero puede llegar a persistir durante meses, afectando la recuperación total y el regreso a las actividades cotidianas.

El Ministerio de Salud informó que hubo 56 fallecimientos por dengue hasta el 29 de abril (Boletín Epidemiológico Nacional)

Medidas de prevención de dengue y chikungunya

“La principal forma de transmisión de estas enfermedades es por picaduras de mosquitos infectados. Es por ello que la medida más importante de prevención de dengue y chikungunya es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores (baldes; palanganas; tambores; portamacetas; bebederos; botellas retornables, etc.)”, indicaron desde la cartera sanitaria.

“Si los recipientes no pueden quitarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas, por ejemplo) o procurar que no acumulen agua dándolos vuelta; vaciándolos y cepillándolos frecuentemente, o bien poniendo los mismos al resguardo bajo techo. También es recomendable colocar tela mosquitera en las rejillas de desagües”, agregaron.

Es de destacar que el mosquito adhiere sus huevos a las paredes de los recipientes, por lo que además se refuerza que es clave, más allá de cambiar el agua con frecuencia si no se puede eliminar los recipientes que la contienen, cepillar el interior de las paredes para eliminarlos.

La llegada del frío incide en el descenso de las infecciones según los expertos (Boletín Epidemiológico Nacional)

Para evitar la picadura del mosquito se recomienda utilizar repelente siguiendo siempre las indicaciones del envase. Así mismo, se sugiere usar ropa de manga larga y colores claros.

Para proteger a las y los bebés (que no pueden usar repelente), se deben colocar redes o tules sobre cunas y cochecitos. En relación al hogar, es importante disponer mosquiteros en puertas y ventanas y usar repelentes ambientales como tabletas, aerosoles (interior) o espirales (exterior).

“La aplicación de insecticida mediante fumigación sólo sirve para eliminar mosquitos adultos siempre y cuando entren en contacto con el insecticida en el momento que es aplicado ya que el mismo no tiene poder residual y tampoco elimina formas inmaduras del mosquito (huevos, larvas y pupas); por lo que no es suficiente para controlar estas enfermedades si no se erradican los criaderos de nuevos mosquitos. Por lo demás la fumigación está indicada sólo en situación de brote y bajo las indicaciones metodológicas de la normativa nacional vigente”, cerraron desde el Ministerio de Salud

El actual brote de dengue registra los indicadores más altos de casos de la historia (Boletín Epidemiológico Nacional)

El análisis de los expertos sobre los síntomas

Infobae consultó a especialistas para conocer cuál es el escenario en los centros de salud. Para el médico infectólogo Lautaro De Vedia (MN 70640), “se están viendo más frecuentemente síntomas gastrointestinales, pero lo clásico del dengue sigue siendo la fiebre de comienzo brusco, las mialgias, el dolor muscular, la cefalea retroorbitaria, el decaimiento general y a eso se le agrega muchas veces el síntoma gastrointestinal”.

“En una época de brote epidémico como el actual siempre debe sospecharse de dengue ante la presencia de alguno de los síntomas”, destacó en una nota reciente el experto del Hospital Muñiz y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), quien de todos modos consideró que “aún en época de epidemia no puede uno olvidarse de otros cuadros que generan síntomas similares. Para eso estamos los médicos, para evaluar cada uno de los casos, por eso es importante siempre la consulta precoz”.

En la misma línea, el infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58065) aclaró que “no es que los nuevos casos sólo tienen síntomas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque dentro de los síntomas tradicionales de la enfermedad están los vómitos y la diarrea, que se están haciendo frecuentes pero además la enfermedad cursa con fiebre alta, mucho cansancio y dolor muscular y articular”.

“Dada la cantidad de dengue que circula en este momento, un paciente con diarrea y vómitos tiene que consultar porque puede tener dengue y no tener fiebre u otro síntoma más que los gastrointestinales; ante uno de los síntomas, cualquiera sea, se debe realizar la consulta médica”, sumó Teijeiro.

Recientemente, ANMAT aprobó la vacuna Takeda contra el dengue, que protege contra los cuatro serotipos del virus

Definición de caso sospechoso

Desde la cartera sanitaria destacaron que en el presente contexto epidemiológico, debe considerarse caso sospechoso de dengue, a toda persona que presente fiebre, de menos de siete días de duración, sin síntomas de vías aéreas superiores, y además tenga:

- Dos o más de los siguientes síntomas: náuseas/vómitos, exantema (erupciones cutáneas), mialgias, artralgias, cefalea/dolor retro ocular, petequias/prueba del torniquete positiva, leucopenia, anorexia, malestar general, diarrea, plaquetopenia.

- Cualquiera de los siguientes signos de alarma: dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico), sangrado de mucosas, letargo / irritabilidad, hipotensión postural (lipotimia), hepatomegalia (agrandamiento del hígado por encima de su tamaño normal) mayor a dos centímetros, aumento progresivo del hematocrito.

- O cualquiera de los siguientes criterios de gravedad: choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma, choque evidenciado por pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías y llenado capilar >2 segundos, presión de pulso ≤20 mmHg, hipotensión en fase tardía, sangrado grave, compromiso grave de órganos, como daño hepático (AST o ALT ≥1000 UI), SNC (alteración de conciencia), corazón (miocarditis) u otros órganos.

