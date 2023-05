Cómo es la campaña nacional de detección gratuita de dermatitis atópica y dónde consultar

Los especialistas coindicen en que existe una dificultad para acceder al diagnóstico correcto de la dermatitis. En los lugares más alejados de los centros urbanos, seis de cada diez diagnósticos pueden demorar de dos a cinco años (Getty)

Se estima que la dermatitis atópica, una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel, afecta a uno de cada 10 argentinos. Es muy común en los niños, pero los especialistas afirman que puede aparecer en cualquier momento de la vida, como la adultez. La enfermedad se caracteriza por brotes frecuentes, picazón intensa, irritación, dolor, enrojecimiento, costras e infecciones y las lesiones pueden ubicarse en la cara, el cuero cabelludo, las orejas, el dorso de las manos y las zonas de flexión de las extremidades.

Te puede interesar: Bioestimular la piel, una nueva categoría estética que da que hablar en los consultorios

La dermatóloga Débora Kaplan (MN 94872) quien preside la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO) explicó que “tiene un alto impacto en la calidad de vida ya que atraviesa todos los ámbitos (familiar, laboral, social) de la persona que la presenta. Afecta aproximadamente del 15% al 25% de niños y adolescentes y del 1 al 3% de los adultos”.

En la dermatitis atópica intervienen factores genéticos, ambientales, alteraciones inmunológicas y problemas en la función de barrera de la piel. Existen otras enfermedades desencadenadas por el mismo proceso inflamatorio y es muy frecuente que coexista con diferentes afecciones alérgicas.

“En los primeros años puede aparecer solo como dermatitis, pero luego, puede coexistir con o preceder a otras manifestaciones alérgicas como la alimentaria, la rinitis o el asma. Estas enfermedades asociadas no deben descuidarse porque si, por ejemplo, no tratamos el asma la función pulmonar se verá afectada, si no tratamos la rinitis alérgica o la alergia alimentaria toda la calidad de vida del paciente se verá impactada”, afirmó el doctor Maximiliano Gómez (MN 174.006) , especialista en alergia e inmunología y presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC).

Hasta el momento no hay una cura para la dermatitis atópica, pero con el tratamiento adecuado puede controlarse y reducir el impacto de la enfermedad (Gettyimages)

Para avanzar en el diagnóstico temprano de la enfermedad y que los pacientes pueden acceder al tratamiento y mejorar su calidad de vida, la Asociación Dermatitis Atópica Argentina (ADAR), la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO), la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) y la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDPL), llevan adelante la tercera campaña nacional de detección gratuita de dermatitis atópica.

Desde hoy y hasta el 12 de mayo se realizará una semana de asignación de turnos a través de www.pedirturno.com.ar o llamando al 0800 222 3776, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. La atención efectiva se realizará del 15 al 19 de mayo. Participan profesionales de diferentes provincias y ciudades de todo el país.

La dermatitis es una enfermedad que requiere de un abordaje multidisciplinario en el que intervengan diferentes profesionales. “La visión del dermatólogo y del alergólogo se complementan y el paciente se beneficia del cuidado integral de su piel y de su alergia. Trabajar en conjunto garantiza una evaluación y un tratamiento especializado, complementario siempre en beneficio del paciente” agregó Gómez.

Con el tratamiento adecuado, se puede controlar

La dermatitis atópica es una enfermedad crónica e inflamatoria de la piel, que provoca brotes frecuentes, picazón intensa, irritación, dolor y enrojecimiento (Getty images)

Los especialistas coindicen en que existe una dificultad para acceder al diagnóstico correcto de la dermatitis, especialmente en aquellas localidades alejadas de las áreas metropolitanas. Dependiendo del lugar del país se identifican provincias donde seis de cada diez diagnósticos pueden demorar de dos a cinco años.

El diagnóstico a tiempo es el primer paso para poder cambiar el rumbo de una enfermedad. La doctora Maria Eugenia Abad (MN 87054), presidenta de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDPL) señaló que la detección temprana habilita un tratamiento apropiado e individualizado del paciente, y esto “contribuye al alivio de los síntomas en aquellos casos con enfermedad más grave y avanzada, identificar y tratar, de ser necesario, las comorbilidades asociadas y en los casos leves, evitar la progresión del eczema”, aseguró

Especialmente en la primera infancia y según la historia clínica del paciente, se puede lograr la remisión en un número significativo de casos; en otros, puede requerir de un tratamiento crónico y controlado por profesionales especializados.

Para los casos con enfermedad moderada o grave, en los últimos años, han aparecido diversas herramientas terapéuticas que permiten mejorar sustancialmente la calidad de vida, controlando la picazón y las lesiones cutáneas de los pacientes que van desde los medicamentos biológicos (inhibidores de las interleuquinas 4 y 13), hasta los tratamientos orales (inhibidores de JAK).

“Contamos con varias herramientas y opciones de tratamiento aprobadas para esta enfermedad desde medicación oral hasta terapia biológica. Estás alternativas están dirigidas a mejorar las manifestaciones de la piel, a reducir y controlar la picazón y prevenir las exacerbaciones. Esto debe acompañarse de otros recursos como la identificación de factores desencadenantes y agravantes y una adecuada información sobre el cuidado de la piel y las expectativas basadas en el conocimiento de la enfermedad. Y tener en cuenta que el tratamiento debe ser personalizado para cada paciente” detalló Kaplan.

Lo ideal es un abordaje multidisciplinario de la dermatitis atópica en el que intervengan diferentes profesionales. Así, la visión del dermatólogo y del alergólogo se complementan y el paciente se beneficia del cuidado integral, de su piel y de su alergia (Getty Images)

La picazón, principal síntoma de la dermatitis, no es un aspecto menor: quienes la padecen en forma crónica e intensa tienen el triple de posibilidades de desarrollar depresión y el doble de experimentar ansiedad. Cerca del 90% de los pacientes ve afectada diariamente su calidad de vida, la dermatitis atópica impacta en los ámbitos laboral, escolar, social, vincular y económico.

“La piel atópica se convierte en una barrera social, condiciona desde la vestimenta hasta los vínculos y esto definitivamente daña la autoestima. Las personas que la atraviesan sienten frustración, enojo, alteración del ánimo, estrés, trastornos del sueño, modificaciones en su rutina y dolor”, describió Mariana Palacios, presidenta de la Asociación Dermatitis Atópica Argentina (ADAR).

Cuando los pacientes deben calificar la intensidad de su picazón en un rango del 1 al 10, el promedio general asciende a 7.8. “Las enfermedades de la piel no son cosméticas, son afecciones con un enorme impacto en la vida de las personas, en su salud mental y en su bienestar, tanto personal como de todo su entorno y no debemos olvidar el desgaste, a causa de la burocracia de nuestro sistema de salud, al que nos enfrentamos para poder acceder a tratamientos más eficaces”, concluyó Silvia Fernández Barrio, presidenta de Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO).

Los organizadores coincidieron en la importancia de realizar estas campañas de detección que facilitan el diagnóstico en todo el país, donde muchas de las personas que aún deambulan de médico en médico pueden alcanzar un diagnóstico y un tratamiento correcto que les permita un mayor control de la enfermedad.

Los turnos se solicitan a través de www.pedirturno.com.ar o llamando al 0800 222 3776, desde hoy y hasta el viernres de 9 a 14 hs.

Seguir leyendo: