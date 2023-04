Campaña de detección de glaucoma: dónde realizar el control gratuito para detectar la enfermedad que causa ceguera

El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, que provoca aumento de la presión intraocular

El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, pero es evitable. Se estima que afecta a cerca de 1 millón de personas sólo en Argentina, aunque al menos la mitad no lo sabe. Es una enfermedad ocular que causa un daño progresivo en el nervio óptico produciendo una paulatina pérdida de visión. El factor principal de riesgo es la hipertensión ocular, dado que si aumenta la presión en el interior del globo ocular, el nervio óptico se comprime dañando las neuronas que lo forman, produciendo la muerte celular de éstas y disminuyendo el campo visual del paciente.

Te puede interesar: Países Iberoamericanos controlarán la transmisión de Chagas congénito en veinticuatro jurisdicciones

Este viernes 21 de abril tendrá lugar una nueva edición de la Campaña Nacional de Detección de Glaucoma del que participarán 150 centros oftalmológicos y consultorios de casi todo el país, que realizarán controles gratuitos, por orden de llegada. Los especialistas tomarán la presión intraocular y realizarán exámenes de la papila del nervio óptico, dos estudios sencillos, breves y no invasivos que permiten detectar esta enfermedad. Pueden participar de la convocatoria personas de cualquier edad.

La campaña, en su vigesimotercera edición, es organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), la Asociación Argentina de Glaucoma (AsAG) y la Fundación para la Investigación del Glaucoma (FIG); y es dirigida por los doctores Daniel Grigera, Alejo Peyret, María Angélica Moussalli y Javier Casiraghi.

El progresivo deterioro de la visión generalmente transcurre sin ser detectado por el paciente (Getty)

Para identificar la sede más cercana y chequear el horario de atención, se puede ingresar en el siguiente enlace: www.oftalmologos.org.ar/glaucoma2023 . Participan centros y consultorios oftalmológicos de la provincia de Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. La iniciativa es organizada desde 1997 gracias a la colaboración desinteresada de centenares de oftalmólogos argentinos y al apoyo de distintas empresas de la industria oftalmológica.

Te puede interesar: Enfermedad de Pompe: cuál es el impacto respiratorio, motriz y cardiovascular de esta patología poco frecuente

“Estamos muy entusiasmados con poder reeditar esta campaña, porque consideramos que cumple una función sanitaria crítica. Esperamos una participación de entre 5 mil y 8 mil personas a nivel nacional, muchas de los cuales posiblemente lleven muchos años sin realizarse controles oftalmológicos, y esta es una oportunidad inmejorable para cuidar su salud visual”, explicó el doctor Daniel Grigera, médico oftalmólogo e integrante del CAO.

Por orden de llegada, el oftalmólogo en cada centro participante revisará a sus pacientes con diferentes dispositivos fundamentalmente para medir su presión intraocular y observar el nervio óptico. “Como resultado principal de la campaña, el paciente que asiste a cualquiera de las sedes recibe información sobre su presión ocular y una indicación para una próxima visita a su médico oftalmólogo, que puede ser catalogada como urgente, en caso de que se detecten indicios de la patología”, aseguró el doctor Alejo Peyret, médico oftalmólogo y ex presidente de AsAG.

Los profesionales tomarán la presión intraocular y evaluarán cómo se encuentra el nervio óptico

Cuando sucede esto último, el paciente es derivado a su médico oftalmólogo de cabecera para realizar estudios más específicos y analizar la estrategia a seguir y para que indique el tratamiento más conveniente para su cuadro. “Se puede tener glaucoma y llevar una vida normal, sobre todo si se detecta a tiempo y se trata correctamente”, aclaró doctora María Angélica Moussalli, médica oftalmóloga e integrante de la Comisión Directiva de AsAG.

Te puede interesar: En Argentina, una persona por día accedió al diagnóstico de VIH

“Se estima que el glaucoma afecta en Argentina a un millón de personas y que la mitad no lo sabe. Se lo considera ‘el ladrón sigiloso de la visión’, porque la persona no advierte el deterioro de su visión periférica hasta que este es muy avanzado e irreversible. Por eso, es importante realizarse controles de la vista, sobre todo a partir de los 40 años”, sostuvo el doctor Javier Casiraghi, médico oftalmólogo y ex presidente del CAO.

Los oftalmólogos recomiendan un control anual después de los 40 años

El glaucoma puede afectar a cualquier persona, sin embargo, es más frecuente en

- Personas mayores de 40 años de edad

- Personas con familiares directos que tienen glaucoma

- Personas con diabetes

- Personas con miopía e hipermetropía

- Personas que hayan sufrido traumatismos en los ojos

- Personas que usan o usaron corticoides

Seguir leyendo