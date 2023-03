Alacranes: qué tan peligrosos son y cómo evitar los tres errores más frecuentes tras una picadura

Se habla de "escorpionismo" a los trastornos producidos por la picadura e inoculación de veneno de diferentes especies de escorpiones (foto: Ministerio de Salud de la Nación de Argentina)

Las picaduras por alacranes o escorpiones representan la mayor cantidad de accidentes por animales venenosos en la Argentina. Cada año 8.000 personas son picados por esos animales invertebrados. Tiene una mortalidad que oscila en 2 y 8 víctimas fatales al año, según la Asociación Argentina de Toxicología.

En el país se han descripto 60 especies de escorpiones aunque sólo la picadura de un pequeño grupo de ellos es peligrosa para los seres humanos. Las especies de alacranes de mayor importancia médica pertenecen al género Tityus. Existen tres errores frecuentes que se deben evitar cuando una persona sufre la picadura de un alacrán.

Cómo actuar tras una picadura de alacranes

Según explicó a Infobae el especialista en toxicología, Francisco Dadic, médico del Hospital Durand y director de Toxicología Hoy, “hay personas que son picadas por los alacranes, especialmente los adultos, pero lo subestiman, le restan importancia y no hacen la consulta médica de manera inmediata”.

La picadura de los alacranes suele ser accidental al tocar o presionar sobre el animal/Archivo

Sin embargo, es clave que las personas concurran a un centro médico o a un hospital con la mayor rapidez para que los profesionales de la salud puedan evaluar su caso e indicar el tratamiento que le corresponda. Si se trata de una picadura por un alacrán venenoso, existen antiveneno específico para administrar al paciente”, señaló Dadic.

El antiveneno debe aplicarse rápidamente. Debe ser antes de que las toxinas del veneno del alacrán se unan a sus tejidos blancos, en cuyo caso la eficacia del tratamiento es alta, según el doctor Adolfo Rafael de Roodt, de la Asociación Argentina de Toxicología.

El segundo error más frecuente es que las personas son picadas y no se ocupan de tomarle foto al alacrán. También se puede tomar al animal vivo o muerto y llevarlo a la consulta, pero teniendo precauciones.

“Hoy con las cámaras de los celulares es posible tomarles una foto. Es necesario que se muestre la foto al profesional de la salud para que se pueda distinguir de qué especie de alacrán se trata y si es venenosa. Si no se lleva la foto, se retrasa el diagnóstico. Si se identifica que el animal era venenoso a través de la foto, ya se puede indicar el antiveneno específico”, comentó el experto.

La picadura de un alacrán puede producir cuadros de alteración del sistema nervioso autónomo, con taquicardia, dificultad respiratoria, opresión precordial, salivación, lagrimeo y temblores, entre otras, pudiendo observarse en los casos graves vómitos, diarreas y alteraciones electrocardiográficas/Archivo

Después de la picadura, hay personas que intentan tomar al animal pero no lo hacen con cuidado. Si esa acción no se hace con el conocimiento adecuado, se puede cometer un tercer error. “Muchas personas tratan de agarrar al animal vivo y no tienen el conocimiento necesario sobre cómo se debe manipula un animal venenoso. Por lo cual, pueden sufrir una nueva picadura”, dijo Dadic.

Uno de los alacranes venenosos que más produce picaduras en el país tiene pinzas finas y un doble aguijón en la cola. Es de color marrón con bandas claras.

Cuando se observan alacranes cerca del hogar o edificios de oficinas o escuelas, se debe fumigar contra las cucacharas. “Las cucharas son el principal alimento de los alacranes. Por lo tanto, al reducir la población de cucarachas, se baja la probabilidad de que haya alacranes en la zona”, comentó.

Además, se debe sacudir ropa vieja o elementos sin movimiento. Las niñas y los niños no deben andar descalzos. Se deben colocar rejillas en ductos de cañerías, puertas y ventanas.

Por qué el alacrán no suele atacar a las personas

En el Instituto ANLIS/Malbrán en ciudad de Buenos Aires hacen análisis para determinar si las personas fueron picadas por alacranes venenosos. No todas las especies de alacranes lo son/Archivo

El alacrán no suele atacar al ser humano, pero al sentirse amenazado activa sus mecanismos de defensa. Al momento de picar tiene la capacidad de fraccionar el veneno en función del tamaño de su agresor o presa, por eso las picaduras en niños tienen mayor gravedad.

“Los escorpiones o alacranes son invertebrados que viven en la Tierra hace más 350 millones de años. Existen 16 familias, que a su vez, se diferencian en 1500 especies”, afirmó Cecilia Ezcurra, del servicio de Infectología del Hospital Alemán. En la Argentina, hay tres especies potencialmente peligrosas para la salud humana cuando ocurren picaduras, a través de la cual el animal descarga su veneno.

El veneno es una neurotoxina que actúa en las terminales nerviosas periféricas. Provoca la liberación de mediadores químicos que son los responsables de los síntomas. Si el veneno llega directamente a un vaso sanguíneo, el dolor puede ser atenuado o faltar, al tiempo aparecerán los síntomas generales.

Se debe evitar que los niños anden descalzos en viviendas y sus alrededores como prevención de las picaduras de alacranes o escorpione

La mayoría de los alacranes habitan en el norte y centro del país, en regiones cálidas y húmedas. Se cree que ingresaron a ciudades o regiones menos cálidas, hace años en trenes y barcos provenientes de la Mesopotamia.

Las medidas de protección alrededor de los hogares son realizar el aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores, sacar la basura a diario para reducir la cantidad de insectos, como arañas y cucarachas, y evitar la acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, hojarasca porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y dispersan.

