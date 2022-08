Síntomas, población afectada y contagios: la radiografía de viruela del mono en la Argentina

Ya son 31.800 casos de viruela del mono en 89 países los registrados según los CDC de EEUU

El 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional de la enfermedad viruela del mono y puso en alerta todos los sistemas sanitarios para intentar frenar el brote que escapó de África en mayo. En Argentina, esta patología ya suma 37 afectados registrados hasta el 3 de agosto, según los últimos datos reportados por el Ministerio de Salud en el Boletín Epidemiológico Nacional número 612. Del trabajo emitido por la cartera sanitaria nacional, se pueden desprender tres datos relevante. Cuáles son.

Durante los últimos días de julio, el mundo ya sumaba 16.000 contagios por viruela del mono, y en pocos días escaló a los más de 31.800 casos en 89 países, según el último recuento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de EEUU.

En Argentina suman 37 infectados y se estiman más infecciones por delante

Distintos países muy afectados ya declararon oficialmente también la emergencia sanitaria, como hizo hace una semana Estados Unidos, que suma actualmente 9500 casos, liberando fondos para combatir el virus y amplificando su “estrategia de vacunación por anillos”, dada la escasez de dosis que tiene el país y el mundo respecto a esta nueva epidemia. En Europa, lugar donde se advirtió en mayo último el escape de la enfermedad endémica en varios países de África, ya suman más de 17.000 casos. España con más de 5100 es el país más afectado y le sigue Reino Unido (2.914), Alemania (2.982), Francia (2.430), Países Bajos (959) e Italia (600).

Viruela del Mono: cuáles son los tres datos relevantes que destacó el Ministerio de Salud argentino

1. Antecedentes de viaje: del total de casos confirmados, 26 presentaron antecedentes de viaje fuera del país previo al inicio de los síntomas. Pero hubo 11 casos sin antecedentes de viaje , que corresponden a contacto sexual con viajeros o desconocidos o contacto estrecho con un caso confirmado.

2. Promedio de edad: según el mismo informe, “el 100% de los casos confirmados hasta el momento en Argentina se dieron en hombres, con una mediana de 36 años, con un mínimo de 24 años y un máximo de 48 años”, siendo que e l 73% de los casos confirmados fueron diagnosticados en las últimas 4 semanas (SE 28 a SE 31).

“Hasta el momento la población más afectada está compuesta por hombres que tienen sexo con otros hombres (23 de los 37 casos registrados hasta ahora lo refieren y para el resto de los casos no se cuenta con el dato). No obstante se recuerda que la viruela símica puede afectar a cualquier persona que entre en contacto con una persona enferma de viruela símica, principalmente si tiene contacto físico directo, o con materiales contaminados”, destacaron desde el Ministerio de Salud.

3. Sintomatología predominante: A la fecha no se han notificado casos graves, internaciones, ni fallecidos por esta causa. La mayoría de los casos en el brote actual han presentado síntomas leves de la enfermedad, sin embargo, puede causar una enfermedad grave en ciertos grupos de riesgo (niños pequeños, personas gestantes y personas inmunodeprimidas). Todos los casos se caracterizaron principalmente por la presencia de exantemas vesiculares , en varios casos pocas lesiones en diferentes localizaciones incluyendo genitales, perianales, manos, torso y cara. En 18 de los 37 casos se detectó linfoadenopatía, que son los ganglios aumentados de tamaño. En 17 casos se registró fiebre mayor a 38,5 grados. Hay 15 pacientes con mialgias (dolores musculares) y 14 con astenia, que es el término médico para el cansancio crónico. En tanto en 9 personas se detectó cefalea y en 6 dolor intenso de espalda.

“Los casos en Argentina presentan pocas lesiones y más leves que las que se ven en las fotos difundidas de la viruela tradicional. Las personas que se chequean deben consultar ante vesículas pequeñas que en muchos casos están localizadas en la región genital o alrededor del ano , pero que pueden estar en otras partes del cuerpo. Estas lesiones que son dolorosas pueden estar acompañadas de otros síntomas generales”, sostuvo Carla Vizzotti durante una conferencia de prensa la semana pasada de la que participó Infobae.

Las personas que se chequean deben consultar ante vesículas pequeñas que en muchos casos están localizadas en la región genital o alrededor del ano, pero que pueden estar en otras partes del cuerpo

“La particularidad que tiene esta emergencia sanitaria mundial es que sucede después de una pandemia, entonces es muy importante poder comunicar bien lo que está ocurriendo y aplicar las lecciones aprendidas de la pandemia por coronavirus. No todas las emergencias son iguales , no todas las enfermedades son iguales y estamos frente a un escenario completamente distinto a la COVID, aunque la información también es dinámica”, dijo Vizzotti en la reunión con miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico (RAdPC).

Durante la reunión, la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, explicó que en Argentina se diagnosticaron a la fecha 37 casos de viruela símica, de los cuales el 98,9% son varones jóvenes y la mayoría reportó haber tenido sexo con hombres. “Es importante entender que el contagio se produce a través del contacto físico con una persona infectada, no tiene que ver la orientación sexual o la identidad de género y esto es muy importante porque si no aquellas personas que no son hombres que tienen sexo con hombres van a pensar que no se pueden contagiar y esto no es así”, sostuvo Vizzotti que pidió no estigmatizar a esta población.

Y agregó: “Si bien el preservativo no genera una barrera de protección absoluta frente a la viruela símica porque se puede tener contacto con lesiones de la piel durante la relación sexual” es importante utilizarlo “para prevenir el contagio de las enfermedades de transmisión sexual como VIH y sífilis”. “Es importante poner el foco en el comportamiento y no en la población diagnosticada. Lo que sabemos hoy es que es el contacto piel con piel, no importa qué orientación sexual tengas”, expresó por su parte Daniel Coso, activista de 100% Diversidad y Derechos, también presente en el encuentro.

Las vacunas que se están aplicando hoy pueden favorecer a que el sistema inmunitario sea capaz de protegerse, pero no se ha comprobado masivamente (Getty Images)

Cuál es la situación de la vacunación contra la viruela del Mono en la Argentina

El subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Juan Manuel Castelli, detalló que mantuvieron una reunión con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) que recomendó “ intensificar la vigilancia y seguir con el aislamiento de los contactos estrechos ”. “Pero hasta el momento las vacunas sólo deberían usarse en contextos de ensayos clínicos para evaluar su eficacia”, añadieron y aclararon que en el país todavía no se han adquirido las nuevas vacunas, actualmente en una fase de experimentación.

En el mismo sentido, el médico infectólogo Tomas Orduna enfatizó que “los países que comenzaron a vacunar lo hicieron anárquicamente, se puso a disposición la vacuna porque hay mucha demanda de algunos sectores de la población pero lo cierto es que no se sabe si es eficaz”. “Fuera de los ensayos clínicos no hay ninguna aplicación que esté bien planificada en este momento a nivel mundial”, precisó Orduna.

Los expertos afirman que las personas inmunizadas contra la erradicada viruela están protegidos durante décadas y esa protección se extiende ampliamente a la viruela símica. “Las vacunas contra la viruela humana demuestran una efectividad del 85% contra esta enfermedad”, señaló el médico infectólogo Juan Carlos Cisneros y subdirector del Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires.

En Argentina se diagnosticaron a la fecha 37 casos de viruela símica, de los cuales el 98,9% son varones jóvenes (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Esta efectividad se debe a las proteínas en común que tienen ambos virus, que están muy emparentados, y por eso las vacunas pueden favorecer a que el sistema inmunitario sea capaz de protegerse. Sin embargo, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), “faltan datos de eficacia de esta vacuna contra la viruela de los monos en humanos”. “La última vacunación en Argentina fue entre 1974 y 1978. En 1980 desapareció la enfermedad en el mundo y no se ha vacunado a nadie más por eso la gran mayoría de la población y la población más expuesta, no la recibió”, dijo Cisneros.

“Encontramos que el 90% de los voluntarios vacunados entre 25 y 75 años atrás todavía tenían una inmunidad humoral [de anticuerpos] y celular [de linfocitos T], o ambas, contra el virus de la viruela”, detallaban los investigadores de un trabajo publicado en Nature Medicine en 2003 y realizado en Zaire (hoy República Democrática del Congo) entre 1980 y 1984.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que no existen vacunas disponibles por el momento contra la viruela del mono en Argentina. Si bien es cierto que no se sugiere una vacunación masiva, si se quisiera iniciar una vacunación por anillos o a grupos estratégicos no se podría hacer en la actualidad. El Grupo Estratégico Asesor de Expertos en Inmunizaciones (SAGE, OMS), la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) no recomienda la vacunación masiva para prevenir la viruela del mono por falta de evidencia sobre efectividad de las vacunas en el uso real y por el recurso escaso.

La erupción cutánea es el síntoma más característico de la viruela del mono

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

La OMS advirtió que, tras un periodo de incubación de entre 6 y 16 días (que puede variar entre 5 y 21), la infección se divide en dos periodos:

- Invasión (entre los días 0 y 5): caracterizado por fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos), dolor lumbar, mialgias (dolores musculares) y astenia intensa (falta de energía)

- Erupción cutánea (entre 1 y 3 días después del inicio de la fiebre): aparecen distintas fases del exantema. En general, primero afecta al rostro y luego se extiende al resto del cuerpo, siendo que las regiones del cuerpo más afectadas son la cara (en el 95% de los casos), las palmas de las manos y las plantas de los pies (en el 75% de los casos). La evolución de esta suerte de ampollas avanza a maculopápulas (lesiones de base plana) a vesículas (ampollas llenas de líquido), pústulas y costras (tras unos 10 días), las cuales desaparecen por completo hasta 3 semanas más tarde.

Desde la OMS advirtieron que el número de lesiones varía desde unas pocas hasta varios miles, y afectan a las mucosas de la boca (70% de los casos), los genitales (30%), la conjuntiva palpebral (20%) y la córnea (globo ocular).

En cuanto a la duración de la enfermedad, la agencia sanitaria internacional aseguró que “los síntomas suelen durar entre dos y cuatro semanas y desaparecen por sí solos sin tratamiento”. “Si cree que sus síntomas podrían estar relacionados con la viruela del mono, contacte a su doctor inmediatamente. Si tuvo contacto cercano con alguien que tiene estos síntomas o sospecha que existe la posibilidad de estar infectado comuníquelo a su doctor”, señaló la OMS.

SEGUIR LEYENDO: