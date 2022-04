Día Mundial de la Enfermedad de Chagas: “Ayúdanos a saber cuántos somos y dónde estamos”

(ONU: news.un.org)

El 14 de abril se celebra el Día Mundial del Chagas, una enfermedad silenciosa e invisible. Bajo el lema “Ayúdanos a saber cuántos somos y dónde estamos”, Mundo Sano se suma a las iniciativas de información, educación y comunicación que tengan el objetivo de dar a conocer la realidad de las personas que conviven con la enfermedad y sus consecuencias. El registro y monitoreo de los casos son piezas clave para romper el silencio del Chagas.

Se estima que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas con la infección y más de 12,000 muertes anuales. La mayor parte de las personas afectadas viven en áreas endémicas de 21 países de América Latina, pero hay estimaciones de cifras muy elevadas en países con vínculos estrechos de migración con América Latina, como es el caso de Estados Unidos y España. En la actualidad, han sido diagnosticadas con Chagas personas que viven en 44 países de todo el Continente Americano, Europa, África, Asia y Oceanía.

Contar con el registro de los casos es vital para el respeto de los derechos de las personas que tienen Chagas, para el buen manejo de la enfermedad y su prevención. “En Argentina, se estima que hay 1,6 millones de infectados. El diagnóstico y tratamiento de las mujeres en edad fértil previene la transmisión congénita, pero hay que ampliar el acceso a ellas mediante la detección activa de personas afectadas, así como seguir desarrollando nuevas herramientas”, afirmó Marcelo Abril, Director Ejecutivo de la Fundación Mundo Sano.

En declaraciones a Infobae, Abril agregó: “Desde la Fundación Mundo Sano, consideramos que es importante hablar de Chagas, hablar de la enfermedad de Chagas, y y creemos que esto hay que hacerlo tanto para el público en general como muy especialmente para las personas afectadas por la enfermedad de Chagas , y también para los equipos de salud. Es importante que la gente sepa que hay herramientas disponibles para diagnósticos que son certeros, que son adecuados, y que también hay alternativas terapéuticas para la enfermedad de Chagas que, aplicados a tiempo, liberan a las personas de las consecuencias severas que puede tener esta enfermedad con el paso de los años”,

El logo del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas

La elaboración del logotipo finalista del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas es fruto de un trabajo de colaboración internacional, liderado por el Grupo Técnico de Información, Educación y Comunicación para el Control de la Enfermedad de Chagas del Programa de control de la enfermedad de Chagas de la Organización Mundial de la Salud.

Participaron más de 120 personas de más de 15 países, entre personas afectadas por la enfermedad, profesionales de la salud, especialistas en salud pública, investigadores, instituciones y organizaciones de todo el mundo.

La producción del spot es una contribución de la Fundación Mundo Sano y Elea.

Chagas Mundo Sano Darin

Qué simboliza

Los afectados, los verdaderos protagonistas, están en el centro del logo, representando su diversidad; un altavoz simboliza la comunicación como clave para sensibilizar y hacer un llamado a la comunidad para que actúe frente al problema de Chagas; el mundo en su conjunto se muestra afectado y desafiado, sin distinción de nacionalidad ni región; el corazón simboliza la necesaria empatía y solidaridad.

A su vez, se resaltó la importancia de respetar los colores marrón y verde (sugiriendo tierra y flora), propuestos en la Asamblea General de Findechagas en 2018.

Challenge Yo me sumo al Día Mundial de Chagas, ¿y vos?

Otra acción de sensibilización por el Día Mundial del Chagas es el challenge “Yo me pongo la camiseta del Día Mundial de Chagas ¿Y vos?”. El actor Ricardo Darín y el basquetbolista brasileño-italiano Marcelinho Huertas ya se han sumado a la iniciativa que convoca a personalidades públicas involucradas con la causa.

El camino hacia nuevas generaciones libres de Chagas

Hace un año, en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se aprobó la “Iniciativa Iberoamericana sobre Chagas Congénito: Ningún bebé con Chagas”, con el objetivo de contribuir a la eliminación de la transmisión materno infantil de la enfermedad de Chagas desde un abordaje multidimensional.

Chagas Mundo Sano

“Esta iniciativa propone trabajar de manera conjunta y cooperativa para lograr el control de la transmisión materno infantil del Chagas hacia el año 2030″, destaca Marcelo Abril.

La iniciativa pertenece a los países iberoamericanos que adhieren a ella, y trabajará bajo el liderazgo de las personas responsables de los Ministerios de Salud de Argentina, Brasil, Colombia y España. ; la Fundación Mundo Sano ha sido designada Unidad Técnica de ella: “Haber sido elegidos Unidad Técnica de esta Iniciativa nos compromete aún más como Fundación para continuar fortaleciendo acciones que amplíen el acceso al diagnóstico y tratamiento de la población de riesgo y que contribuyan a la eliminación materno-infantil de esta enfermedad. Contamos con grandes expectativas de que más países de la región se sumen en el transcurso de este año”, concluye.

Sobre la enfermedad de Chagas

El Chagas es una enfermedad parasitaria que tiene como agente causal al Trypanosoma cruzi. La enfermedad se transmite a las personas principalmente por las heces de las vinchucas, que entran en contacto con la piel de las personas al momento de ser picadas por estos insectos hematófagos. También puede transmitirse de una madre infectada a su hijo durante el embarazo o en el parto (transmisión vertical o congénita), por transfusión de sangre o trasplantes de órganos provenientes de una persona infectada.

“La enfermedad de Chagas es una enfermedad infecciosa muy especial muy particular porque tiene un período que puede ser absolutamente silenciosa, puede no manifestar síntomas y esa característica que en realidad es un beneficio para las personas porque da tiempo para su diagnóstico y tratamiento, muchas veces se torna una desventaja. Porque justamente al no manifestar ningún tipo de consecuencia en la salud, no hay una motivación para pedir el diagnóstico y eso es realmente muy muy grave. Porque una vez que los síntomas aparecen, ya sea los cardíacos como los digestivos, el tratamiento de la enfermedad de Chagas no va a surtir efecto para revertir esos daños ya causados. Así que fundamental promover impulsar e invitar a toda persona que pueda sospechar por historia personal o familiar de haber estado expuesta a la infección por la enfermedad de Chagas que pidan el diagnóstico, que tienen a una oportunidad de acceder un tratamiento que los libera realmente de una hipoteca en su salud a lo largo de la vida”, cerró Abril.

