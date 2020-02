-No exactamente rechazo porque son sus propias células, entonces el paciente no las va a rechazar. Pero en las técnicas de cultivo celular, los cultivos se pueden contaminar, o las células cuando uno las trabaja se pueden transformar. Uno las trabaja de manera de controlar que estas cosas no pasen, es un trabajo de mucha dedicación y capacitación. Por aplicar nuevas tecnologías hay que cuidar todos los aspectos. También nos encontramos en un proyecto que tiene que ver con la bioimpresión 3D, para poder imprimir tejidos con células, con una bioimpresora mediante la combinación de materiales, células, de una manera programada y mucho más precisa, muy interesante.