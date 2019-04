Al respecto precisó Worcel: "Es importante dejar en claro que estos efectos no deseados – que señaló desde Francia la ANSM- aparecieron en el marco de un tratamiento médico, no en pacientes que habían comprado por su cuenta el ibuprofeno de venta libre y se 'automedicaron'. Lo que ocurre es que, como el ibuprofeno tiene algunas presentaciones de venta libre, en muchos países la alerta no sólo fue dirigido a los médicos, sino también a la población general".