En el campo del cáncer de pulmón de células no pequeñas, la inmunoterapia demostró significativos avances para el tratamiento de los pacientes. Sin embargo, en lo que respecta al cáncer de pulmón de células pequeñas, que afecta a una minoría de la población y supone un peor pronóstico, hacía más de 20 años que no se registraba ningún tipo de avance. Recientemente y gracias a la inmunoterapia se dio un salto importante en el tratamiento de estos pacientes. "Para este tipo de cáncer de pulmón utilizamos el mismo esquema de quimioterapia desde el año 1985. Con ese tratamiento, se obtienen respuestas bastante favorables en un 40-80% de los pacientes, pero con progresión de la enfermedad en muy corto plazo siendo un tipo tumoral de muy alta mortalidad. Este año, se presentó un trabajo en la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón, donde se compara carboplatino/etopósido (esquema tradicional para su tratamiento) versus este esquema de quimioterapia más la inmunoterapia atezolizumab. Las investigaciones demuestran que con esta nueva combinación los pacientes recién diagnosticados que no hayan realizado un tratamiento previo obtienen un mayor tiempo de sobrevida libre de progresión y un mayor tiempo de sobrevida global. Son realmente muy buenas novedades para este tipo tumoral", ahondó la especialista.