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420: как и когда марихуана попала в Мексику

Сначала марихуана использовалась исключительно для текстиля в Мексике

Newsroom Infobae

20 апрель 2022
Fotografía de archivo de plantas de cannabis. EFE/José Jácome
Fotografía de archivo de plantas de cannabis. EFE/José Jácome

20 апреля отмечается Всемирный день марихуаны. Вокруг происхождения этого праздника существует несколько теорий, хотя наиболее распространенная из них заключается в том, что группа молодых людей, называвших себя Лос-Вальдос в 70-х годах в Калифорнии, США, собралась вместе, чтобы курить марихуану после школы. Для этого они решили, что время встречи будет 4:20, и фактически они использовали код 420 в качестве ключа.

Другая известная версия гласит, что в 1995 году в Ванкувере, Канада, 200 потребителей каннабиса собрались вместе с намерением потребовать декриминализации этого продукта и в знак протеста курили эту траву публично.

Какова бы ни была причина, потребители во всем мире приняли эту дату, чтобы отметить Всемирный день марихуаны.

В Мексике марихуана является наиболее широко используемым запрещенным наркотиком среди населения. По оценкам, около семи миллионов мексиканцев, или 8,6% взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, попробовали его хотя бы один раз.

Откуда взялось знаменитое «420» для обозначения всего, что связано с марихуаной.

И дело в том, что история завода в Мексике имеет долгую историю, которая начинается во времена Колонии и продолжается по сей день. Согласно тексту Historical Breviary on Cannabis из Виртуальной юридической библиотеки Института правовых исследований Национального автономного университета Мексики (UNAM), каннабис присутствовал в исследовательских поездках и попал в Америку в 16 веке, когда он был представлен в качестве источника клетчатки в Чили в 1545 году и в Перу девять лет спустя. Английские колонисты также понимали его важность, поскольку он был завезен в Канаду в 1606 году и Вирджинию в 1611 году.

Он прибыл в Мексику во время завоевания, привезенного Педро Куадрадо, одним из конкистадоров, участвовавших в экспедиции Панфило-де-Нарваэса. По его собственным словам, именно Куадрадо начал выращивать это растение на этих территориях.

В том же тексте отмечается, что историк Сильвио Савала утверждает, что Эрнан Кортес рекомендовал посадку и выращивание конопли, поскольку он сказал, что коренные народы, чтобы жить хорошо, до прибытия испанцев испытывали нехватку тонкой шерсти, конопли, льна, растений и четырех горошин.

Фрей Хуан де Сумаррага был увлечен каннабисом, по-видимому, потому, что, по словам Фрая Хуана де Торквемады, Сумаррага примерно в 1531 году проявил усердие в посадке плодов Кастилии, конопли и льна в качестве одной из мер, направленных на достижение процветающей экономики, которая позволила бы испанцам чтобы поселиться в Мексике, адаптироваться счастливо.

Este 20 de abril se conmemora el Día Mundial de la Marihuana. (Gustavo Gavotti)
Este 20 de abril se conmemora el Día Mundial de la Marihuana. (Gustavo Gavotti)

Инквизиция стала первой инстанцией в Мексике, санкционировавшей непромышленное использование конопли. Запрет касался некоторых растений, включая пейот, ололиуки и так называемые пипильзинцинтли или пипилзинцинтлис, также известные как «почтенные дети». Последнее - это название, которое коренные жители использовали для обозначения конопли и других растений в ритуалах, в которых она употреблялась из-за ее психоактивного воздействия. Запрет был введен в феврале 1769 года.

Несмотря на это, в начале 1777 года началась одна из крупнейших экономических кампаний в истории Новой Испании: она стремилась внедрить выращивание конопли всеми силами Короны. Последний проявил такой интерес к этому, что даже направил группу испанских фермеров для распространения технологий выращивания и даже изменил свою политическую линию, предоставив разрешение на создание Королевской фабрики холста и холста в вице-королевстве.

Кроме того, было предписано распределить незадействованные земли, будь то частные или королевские, среди коренных народов, чтобы облегчить их возделывание.

После обретения Мексикой независимости конопля стала использоваться уже не текстильной, а ритуальной и лекарственной. Исцеление и практика с растениями перестали преследовать по религиозным причинам, однако медицинская практика, которая происходит в этом современном сознании, будет предполагать, что преследования, хотя на протяжении 19-го века и начала 20-го века это не обосновывает необходимость наказания, и они лишь конкретизируют убеждения или ритуалы своей практики.

Durante la Revolución Mexicana, el uso de la marihuana era muy común. Foto: AFP
Durante la Revolución Mexicana, el uso de la marihuana era muy común. Foto: AFP

Первые нормативные акты в области здравоохранения, которые начали действовать в конце 30-х и начале 40-х годов XIX века, были прецедентом Уголовного кодекса 1871 года, в котором впервые наказываются преступления против здоровья. К этому времени растение уже было известно под названием марихуана, что сделало его известным во всем мире.

Во время мексиканской революции употребление марихуаны было очень распространенным явлением. Однако в 1908 году, незадолго до этого, начался более жесткий контроль за потреблением энергии. Наконец, в 1920 году его использование было запрещено.

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