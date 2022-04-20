420: как и когда марихуана попала в Мексику

Fotografía de archivo de plantas de cannabis. EFE/José Jácome

20 апреля отмечается Всемирный день марихуаны. Вокруг происхождения этого праздника существует несколько теорий, хотя наиболее распространенная из них заключается в том, что группа молодых людей, называвших себя Лос-Вальдос в 70-х годах в Калифорнии, США, собралась вместе, чтобы курить марихуану после школы. Для этого они решили, что время встречи будет 4:20, и фактически они использовали код 420 в качестве ключа.

Другая известная версия гласит, что в 1995 году в Ванкувере, Канада, 200 потребителей каннабиса собрались вместе с намерением потребовать декриминализации этого продукта и в знак протеста курили эту траву публично.

Какова бы ни была причина, потребители во всем мире приняли эту дату, чтобы отметить Всемирный день марихуаны.

В Мексике марихуана является наиболее широко используемым запрещенным наркотиком среди населения. По оценкам, около семи миллионов мексиканцев, или 8,6% взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, попробовали его хотя бы один раз.

Откуда взялось знаменитое «420» для обозначения всего, что связано с марихуаной.

И дело в том, что история завода в Мексике имеет долгую историю, которая начинается во времена Колонии и продолжается по сей день. Согласно тексту Historical Breviary on Cannabis из Виртуальной юридической библиотеки Института правовых исследований Национального автономного университета Мексики (UNAM), каннабис присутствовал в исследовательских поездках и попал в Америку в 16 веке, когда он был представлен в качестве источника клетчатки в Чили в 1545 году и в Перу девять лет спустя. Английские колонисты также понимали его важность, поскольку он был завезен в Канаду в 1606 году и Вирджинию в 1611 году.

Он прибыл в Мексику во время завоевания, привезенного Педро Куадрадо, одним из конкистадоров, участвовавших в экспедиции Панфило-де-Нарваэса. По его собственным словам, именно Куадрадо начал выращивать это растение на этих территориях.

В том же тексте отмечается, что историк Сильвио Савала утверждает, что Эрнан Кортес рекомендовал посадку и выращивание конопли, поскольку он сказал, что коренные народы, чтобы жить хорошо, до прибытия испанцев испытывали нехватку тонкой шерсти, конопли, льна, растений и четырех горошин.

Фрей Хуан де Сумаррага был увлечен каннабисом, по-видимому, потому, что, по словам Фрая Хуана де Торквемады, Сумаррага примерно в 1531 году проявил усердие в посадке плодов Кастилии, конопли и льна в качестве одной из мер, направленных на достижение процветающей экономики, которая позволила бы испанцам чтобы поселиться в Мексике, адаптироваться счастливо.

Este 20 de abril se conmemora el Día Mundial de la Marihuana. (Gustavo Gavotti)

Инквизиция стала первой инстанцией в Мексике, санкционировавшей непромышленное использование конопли. Запрет касался некоторых растений, включая пейот, ололиуки и так называемые пипильзинцинтли или пипилзинцинтлис, также известные как «почтенные дети». Последнее - это название, которое коренные жители использовали для обозначения конопли и других растений в ритуалах, в которых она употреблялась из-за ее психоактивного воздействия. Запрет был введен в феврале 1769 года.

Несмотря на это, в начале 1777 года началась одна из крупнейших экономических кампаний в истории Новой Испании: она стремилась внедрить выращивание конопли всеми силами Короны. Последний проявил такой интерес к этому, что даже направил группу испанских фермеров для распространения технологий выращивания и даже изменил свою политическую линию, предоставив разрешение на создание Королевской фабрики холста и холста в вице-королевстве.

Кроме того, было предписано распределить незадействованные земли, будь то частные или королевские, среди коренных народов, чтобы облегчить их возделывание.

После обретения Мексикой независимости конопля стала использоваться уже не текстильной, а ритуальной и лекарственной. Исцеление и практика с растениями перестали преследовать по религиозным причинам, однако медицинская практика, которая происходит в этом современном сознании, будет предполагать, что преследования, хотя на протяжении 19-го века и начала 20-го века это не обосновывает необходимость наказания, и они лишь конкретизируют убеждения или ритуалы своей практики.

Durante la Revolución Mexicana, el uso de la marihuana era muy común. Foto: AFP

Первые нормативные акты в области здравоохранения, которые начали действовать в конце 30-х и начале 40-х годов XIX века, были прецедентом Уголовного кодекса 1871 года, в котором впервые наказываются преступления против здоровья. К этому времени растение уже было известно под названием марихуана, что сделало его известным во всем мире.

Во время мексиканской революции употребление марихуаны было очень распространенным явлением. Однако в 1908 году, незадолго до этого, начался более жесткий контроль за потреблением энергии. Наконец, в 1920 году его использование было запрещено.

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