Патрисия Чиринос выдвигает ходатайство об интерпелляции против министра Бетси Чавес

Члены кабинета Анибала Торрес по-прежнему находятся в центре внимания Конгресс. На этот раз настала очередь министра труда и содействия занятости Бетси Чавес, которая последние несколько дней находилась в глаз шторма из-за авиадиспетчеров, проведенных в международном аэропорту Хорхе Чавеса. Патрисия Чиринос, член парламента от коллегии Avanza País, выступает с ходатайством об интерпелляции, чтобы заслушать министра объяснения произошедшего кризиса.

«Что касается министра труда и содействия занятости, то есть несколько вопросов относительно ее пригодности и беспристрастности для осуществления должности», - говорится в документе, представленном на одном из министров, который проявил наибольшую лояльность правительству Педро Кастильо с самого начала ее администрации и во время кризисов, с которыми она столкнулась. В тексте также освещаются вопросы Чавесу о его академическом прошлом после недавнего обвинения в плагиате, зафиксированного в его академической диссертации.

». .. его связи с персонажами, причастными к преступлению торговли землей и отмыванию денег, а также другие вопросы, которые ставят под сомнение его прозрачность в занятии столь громкой должности» также используются в качестве причин для того, чтобы поставить под сомнение его пребывание на этом посту с тех пор, как Педро Кастильо взошел к власти. Повышение минимального прожиточного минимума также находится под вопросом, поскольку, по словам члена Конгресса Патрисии Чиринос, «это окажет значительное влияние на уровень безработицы и неформального образования, а также на период инфляции, который в настоящее время переживает наша страна», на это уже указывали несколько специалистов.

ЕЩЕ ПРОБЛЕМЫ

Событием, которое побудило бы ходатайство об интерпелляции, стала бы забастовка авиадиспетчеров, которая «затронула более 8000 пассажиров, которые оказались в затруднительном положении в разных аэропортах в то время, когда, по оценкам, экономическое перемещение составило 800 миллионов сингапурских долларов и мобилизация более одного миллиона национальных туристов в неделю. santa», говорится в предложении, которое стремится сделать официальным.

Бетси Чавес также подверглась критике после объявления незаконности вышеупомянутой забастовки. «Министерство труда не разрешает и не запрещает забастовки. Забастовки — это конституционное право. (...) О забастовке сообщается в целях предоставления скидки», то есть соблюдены формальные требования закона о коллективных трудовых отношениях.

Министр труда отметил, что министерство не может разрешить или запретить протесты | ВИДЕО: RPP Noticias

Министерство труда объявило источник сообщения о забастовке, чтобы Перуанская корпорация аэропортов и коммерческой авиации (Corpac) приняла меры предосторожности, чтобы не пострадала работа аэропорта. «Именно в четверг это предположение о законности нарушается, потому что была нарушена статья 82 закона о коллективных отношениях, затронула другие правовые активы (право на воздушный транспорт). Это соглашение нарушено, и лейбористский портфель объявляет забастовку незаконной», — сказал Чавес.

Столкнувшись с этим сценарием, Диего Базан, член Avanza País, заявил, что есть «достаточные основания» для того, чтобы его рабочая группа поддержала меру, продвигаемую его коллегой. От «Альянса за прогресс» его пресс-секретарь Эдуардо Салхуана заверил, что подпишет ходатайство об интерпелляции. «Кабинет Торреса уже уходит, он показал явную некомпетентность» и что «у премьер-министра больше нет доверия граждан», - сказал он лимской ежедневной газете El Comercio. Со своей стороны, конгрессвумен Рут Луке заявила, что пересмотрит аргументы, написанные в документе.

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